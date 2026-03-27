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Fin de una era: el entrenador que se despidió a sí mismo tras 44 años en el cargo

Gigi Fresco, entrenador y presidente del Virtus Verona, anunció su salida tras más de cuatro décadas de gestión, marcando un hito en la historia del futbol italiano

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Gigi Fresco anunció su retiro como entrenador y presidente del Virtus Verona, tras 44 años en la dirección del club italiano (Instagram/@virtusverona)
Gigi Fresco anunció su retiro como entrenador y presidente del Virtus Verona, tras 44 años en la dirección del club italiano (Instagram/@virtusverona)

Gigi Fresco, entrenador del Virtus Verona y presidente del club italiano que milita en la Serie C, tomó la decisión de despedirse a sí mismo después de 44 años en el cargo. El hombre, quien también asumía la presidencia desde hace más de cuatro décadas, se incorporó como jugador juvenil en 1969 y más adelante condujo al equipo desde las ligas regionales hasta el profesionalismo de la tercera división.

Ahora, tras una temporada complicada en la que el club lucha por evitar el descenso, decidió dejar el banco y designó a su asistente, Tommaso Chiecchi, como nuevo entrenador. Según OneFootball, Fresco inició su trayectoria como técnico en 1982, con apenas 21 años, y desde entonces mantuvo ambos cargos de entrenador y presidente de forma ininterrumpida, estableciendo una marca única en el fútbol internacional.

La decisión ocurre en un momento de máxima urgencia deportiva. Virtus Verona ocupa la 18.ª posición en la Serie C, con apenas 21 puntos, lo que coloca al equipo en la zona de playoff por el descenso directo a la Serie D. La diferencia respecto al Arzignano, que sería quien actualmente se está salvando, es de 13 puntos. En este torneo, esa distancia resulta prácticamente insuperable a falta de solo ocho jornadas, lo que explica la presión para mantener la categoría y la resolución por parte de Fresco de buscar un giro en la dirección técnica.

Virtus Verona enfrenta la posibilidad de descenso en la Serie C, con solo 21 puntos y ocho jornadas restantes, tras la salida de Fresco (Instagram/@virtusverona)
Virtus Verona enfrenta la posibilidad de descenso en la Serie C, con solo 21 puntos y ocho jornadas restantes, tras la salida de Fresco (Instagram/@virtusverona)

Un ciclo único en la dirección del Virtus Verona

Su permanencia al frente del equipo es una rareza estadística en el fútbol mundial. De acuerdo con The Sweeper Podcast, un canal que revela historias de fútbol y cuenta con más de 50.000 seguidores en X, Fresco era el entrenador con más años de servicio activo en el mundo hasta su salida. Superó ampliamente la continuidad de figuras como Sir Alex Ferguson, quien comandó el Manchester United durante 26 años, y Guy Roux, referente del Auxerre francés, con 36 años al frente del equipo.

Tras una década como futbolista, Fresco fue elegido director técnico en 1979 y poco después asumió el mando del equipo. Desde 1982, ejerció simultáneamente las funciones de entrenador principal y presidente, manteniéndose en ambos puestos de manera continuada durante más de cuatro décadas. Además de su carrera deportiva, es licenciado en pedagogía y trabaja como director administrativo de una escuela secundaria en el este de Verona.

La gestión de Fresco llevó al Virtus Verona, que en 1982 militaba en la décima división del fútbol italiano, a un recorrido ascendente: llegó a la séptima división en la década de 1990, a la sexta en 2000 y logró el debút en el fútbol profesional en 2013 con el ascenso a la Serie C. En 2006, el club consiguió la Coppa Italia de Aficionados del Véneto, marcando un hecho singular en su historia.

El asistente Tommaso Chiecchi asumirá como nuevo entrenador, en busca de revertir la crisis deportiva del equipo (Instagram/@virtusverona)
El asistente Tommaso Chiecchi asumirá como nuevo entrenador, en busca de revertir la crisis deportiva del equipo (Instagram/@virtusverona)

El Virtus Verona y su acción social

Al margen de lo deportivo, bajo la conducción de Gigi Fresco el equipo consolidó su perfil como entidad con fuerte compromiso social en la región del Véneto. De acuerdo con OneFootball, el club ha impulsado programas de inclusión y apoyo comunitario, destacando proyectos de reinserción de personas con antecedentes de adicción y extraficantes de heroína, así como la acogida y asistencia a cerca de 50 familias de refugiados de Albania y de Bosnia y Herzegovina.

En ese mismo sentido, el club abrió sus puertas a deportistas en situación de exilio, como el portero gambiano Sheikh Sibi, quien llegó al Virtus Verona en 2020. Estas iniciativas han reforzado la singularidad del club como proyecto de integración y responsabilidad social, alejándose del patrón tradicional de los equipos de fútbol italianos.

La salida de Gigi se distingue en la historia reciente del fútbol profesional y pone de relieve la mezcla entre longevidad, experiencia institucional y autocrítica del dirigente.

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