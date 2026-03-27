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El entrenamiento de Lewis Hamilton con un icónico maestro samurái que participó en Kill Bill en la previa del Gran Premio de Japón de Fórmula 1

El siete veces campeón del mundo compartió una lección dirigida por Tetsuro Shimaguchi

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Un hombre con trenzas y barba, vistiendo un kimono oscuro y hakama, sujeta una katana con ambas manos en un dojo con suelo de tatami y una pintura caligráfica
El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton muestra su concentración mientras practica un arte marcial japonés con una katana en un dojo tradicional.

Lewis Hamilton ha experimentado un “cierre de ciclo” personal y deportivo al regresar a Japón antes del Gran Premio, donde, tras obtener un podio reciente en China, vivió una lección de samurái dirigida por Tetsuro Shimaguchi, el coreógrafo responsable de las escenas de espada en la película Kill Bill.

En su publicación reciente en Instagram, el siete veces campeón del mundo compartió imágenes de su sesión en el dojo de Tokio y mostró cómo esta vivencia despertó memorias de sus primeros pasos en el karate. Hamilton expresó su asombro al recibir una clase con Shimaguchi, describiéndolo como “un artista samurái legendario. Coreografió todas las escenas de lucha con espada en Kill Bill, lo cual es una locura. ¡Una de mis películas favoritas de todos los tiempos!”.

Recordando su infancia, el piloto británico admitió que el karate fue un refugio fundamental durante sus años escolares para sobrellevar el acoso. Durante siete años de formación, cada clase comenzaba con el rigor de arrodillarse y saludar a su sensei, un gesto cuyo sentido comprendió plenamente sólo de adulto: “No entendía por qué teníamos que hacer una reverencia cuando era más joven, pero a medida que he crecido y aprendido a respetar la tradición, he llegado a apreciar la belleza del gesto”.

Fotografía en blanco y negro de dos hombres con atuendo tradicional japonés, espalda contra espalda, sosteniendo katanas en un interior
Tetsuro Shimaguchi y Hamilton posan espalda con espalda, cada uno sosteniendo una katana

Hamilton enfatizó que el aprendizaje del karate le inculcó disciplina, respeto y humildad, valores extrapolables al mundo de la Fórmula 1 y parte integral de su trayectoria de campeón. Para él, el regreso al dojo constituye un episodio decisivo en el que se cruzan pasado y presente: es la vivencia del “círculo completo”.

Lewis Hamilton y Tetsuro Shimaguchi, ambos vestidos con ropa tradicional japonesa, sostienen katanas y miran hacia arriba en un dojo con tatami y paredes de madera
Lewis Hamilton participa en una sesión de Kenjutsu guiada por el maestro Tetsuro Shimaguchi, aprendiendo el arte de la espada japonesa en un dojo tradicional.

La ciudad japonesa fue el escenario de este reencuentro emocional, que coincide con el regreso de Hamilton a Japón para disputar el próximo Gran Premio de Fórmula 1. El piloto agradeció en redes sociales la calidez de la ciudad y su cultura: “Gracias, Tokio, por la belleza, cultura y cálida bienvenida”.

La actividad en Suzuka, icónico escenario que forma parte del calendario desde 1987 y cuenta con 5.807 metros de extensión, inició el jueves con la primera práctica libre. La siguiente sesión tuvo lugar este viernes a las 3.00 y los pilotos saldrán a la pista nuevamente a las 23.30. La clasificación será el sábado 28 de marzo a las 3.00, mientras que la carrera principal, pactada a 53 vueltas, comenzará el domingo 29 de marzo a las 2.00 en Argentina.

La suspensión de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita —planeados para abril— a raíz de la situación geopolítica en Medio Oriente reducirá el calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1 a 22 Grandes Premios con un total de 28 carreras, incluidas seis competencias en formato Sprint. Este ajuste mantiene a la cita japonesa como el último evento antes de una pausa obligada de 33 días para la máxima categoría. El cronograma se reanudará recién el viernes 1 de mayo, con la práctica previa al Gran Premio de Miami.

EL POSTEO DE LEWIS HAMILTON:

Hamilton samurai

“De vuelta en el dojo. Es increíble tener una lección con Tetsuro Shimaguchi, un legendario artista samurái. Coreografió todas las escenas de lucha con espadas en Kill Bill, que es una locura. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Nuestra lección me hizo recordar cuando hacía karate de pequeño. Empecé a tomar clases para ayudarme a lidiar con los acosadores en la escuela. Hizo más que enseñarme a defenderme, me inculcó disciplina, respeto y humildad. Tomé clases todas las semanas durante siete años y cada clase comenzaba con nosotros arrodillándonos e inclinándonos ante nuestro sensei.

Hice lo mismo ayer para comenzar mi lección con Tetsuro. Es increíble en la vida cuando tienes estos momentos de cierre de ciclo. No entendía por qué teníamos que inclinarnos cuando era más joven, pero a medida que he crecido y he aprendido a respetar la tradición, he llegado a apreciar la belleza del gesto. Gracias, Sensei, y gracias Tokio por la belleza, la cultura y la cálida bienvenida".

LAS CARRERAS QUE RESTAN PARA COMPLETAR EL CALENDARIO DE F1

- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 2.00

- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13.00

Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17.00

Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00

Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00

Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00

Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

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