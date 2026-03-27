Política

Javier Milei hablará esta noche en cadena nacional

Se espera que el mandatario haga referencia al fallo de la Justicia de Estados Unidos, que anuló la condena por el caso YPF. Comenzará antes del partido de la Selección Argentina

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Javier Milei habla por cadena nacional sobre los vetos a las leyes en el Congreso
El presidente Javier Milei

El presidente Javier Milei hablará en cadena nacional este viernes a las 19, en la previa al partido de la Selección Argentina. El mandatario hará referencia al fallo de la Justicia de Estados Unidos, que anuló la condena por el caso YPF, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

El objetivo de la comunicación es capitalizar la determinación de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que dio de baja el falló en primera instancia contra Argentina por la expropiación de YPF y que fue presentando por la administración libertaria como “una victoria para el país”, en el marco del juicio de más de una década en el que había sido condenado por Loretta Preska a pagar una suma de más de USD 16.000 millones.

Este mediodía, luego de celebrar la determinación y de apuntar contra el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en ese entonces ministro de Economía bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner durante el proceso de estatización de la compañía en 2012, el mandatario se trasladó a Casa Rosada donde filmará un mensaje que se emitirá entre las 19 y las 20, en la previa al amistoso entre los dirigidos por Lionel Scaloni y la Selección de Mauritania.

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