Ciencia

Cuál es el mecanismo oculto que explica por qué algunas plantas sobreviven a la sequía y otras no

La investigación de la Universidad de California Riverside aporta pruebas de una vía natural que interrumpe procesos metabólicos y favorece la supervivencia en ambientes adversos

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El CSIC presenta un nuevo compuesto que protege a las plantas de la sequía (Pexels)
Un equipo de la Universidad de California Riverside identificó una vía instantánea en plantas que detiene el crecimiento ante estrés ambiental extremo (Pexels)

Un equipo de la Universidad de California Riverside identificó una vía instantánea mediante la cual las plantas detienen su crecimiento frente a estrés ambiental extremo, lo que les permite sobrevivir a condiciones como luz intensa o calor inusual.

El hallazgo, descrito en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences y citado por el portal especializado en noticias científicas Phys.org, abre la posibilidad de diseñar cultivos agrícolas más resistentes a la sequía y otros factores climáticos adversos, una aspiración científica perseguida durante décadas.

A diferencia de la adaptación gradual basada en expresiones génicas, los investigadores del laboratorio de Katie Dehesh, profesora de bioquímica molecular en la Universidad de California Riverside, comprobaron la existencia de un sistema de defensa inmediato en las plantas: bajo estrés, modifican al instante la actividad de las enzimas presentes en sus células, en lugar de esperar la expresión de nuevos genes y la síntesis de proteínas.

Esta reacción permite que las hojas respondan de forma urgente para preservar la supervivencia.

En este proceso, moléculas derivadas del oxígeno interrumpen la función de ciertas enzimas, lo que ralentiza procesos metabólicos fundamentales y favorece la acumulación de compuestos bloqueadores de etapas anteriores en la cadena bioquímica. Como resultado, la planta reduce la producción de sustancias destinadas al crecimiento y suspende temporalmente su desarrollo ante la amenaza.

Primer plano de plantas en un campo. Algunas están completamente secas y marrones, otras tienen hojas verdes marchitas. El suelo es seco y agrietado bajo el sol.
El mecanismo descubierto permite a las plantas sobrevivir a condiciones adversas como luz intensa, calor y sequía limitando la actividad de enzimas celulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo en dos etapas que explica el costo del estrés en el rendimiento agrícola

La investigación aporta pruebas de que el mecanismo defensivo opera en dos etapas: una respuesta inicial, veloz y protectora, detiene el crecimiento para evitar daños mayores; si el estrés persiste, se desencadena una fase adaptativa durante la cual la planta reorganiza sus procesos internos a largo plazo. Esto genera desarrollo ralentizado o plantas más pequeñas, dado que los recursos vitales se derivan a la defensa y no al crecimiento.

Según el portal especializado, este doble mecanismo explica por qué numerosas estrategias de ingeniería genética para el rendimiento agrícola y la tolerancia a la sequía fracasan, al no considerar la coexistencia y los efectos contrapuestos de ambas etapas sobre la producción de biomoléculas, como los carotenoides, esenciales para la protección celular.

La reacción rápida de las plantas se basa en un sistema bioquímico en el que enzimas preexistentes modifican su función sin requerir nuevos genes, lo que limita de inmediato la generación de compuestos destinados al crecimiento y facilita la supervivencia frente a luz intensa o sequía. Si la amenaza persiste, la reorganización interna termina afectando el tamaño final de la planta.

Una investigación impulsada por la perseverancia tras la jubilación

Varios de los avances clave del estudio provienen del trabajo de Mien van de Ven, supervisora e investigadora que continuó en el laboratorio después de jubilarse. De acuerdo con el testimonio de Dehesh, van de Ven realizó un análisis exhaustivo de intermediarios bioquímicos.

Primer plano de una planta verde con hojas frescas y detalles nítidos, las hojas más jóvenes emergiendo del centro. Fondo desenfocado con luz suave.
El sistema defensivo se desarrolla en dos etapas: una respuesta inmediata que preserva la integridad vegetal y una reorganización adaptativa si persiste el estrés ambiental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio se presentó como un trabajo detectivesco: la pista inicial fue una mutación en una enzima que originaba un crecimiento reducido sin comprometer la viabilidad vegetal. A partir de ahí, se identificó un compuesto que se acumulaba en niveles inusuales y que finalmente se reveló capaz de bloquear retroactivamente una enzima previa y ralentizar toda la vía metabólica.

Demostrar esta interacción exigió aislar enzimas extremadamente frágiles y recrear en laboratorio las condiciones requeridas para su funcionamiento óptimo. Van de Ven relató: “Llevó mucho tiempo lograr que todos los componentes funcionaran juntos bajo las condiciones adecuadas”. Pese a su retiro formal, permaneció en el proyecto durante dos años adicionales hasta completar experimentos cruciales.

Aplicaciones y perspectivas a futuro en agricultura y biología

El hallazgo redefine la comprensión sobre cómo las plantas equilibran el crecimiento y la supervivencia en entornos hostiles, y sugiere que mecanismos equivalentes podrían existir en otras formas de vida, como las bacterias.

La manipulación de esta vía natural, según indicó el portal, podría facilitar el desarrollo de cultivos aptos frente al cambio climático y condiciones ambientales extremas, lo que a su vez tendría un efecto en la producción de alimentos y compuestos de valor para la industria y la salud. En palabras de van de Ven: “No sabía que tomaría tanto tiempo, pero valió la pena continuar para verlo realizado”.

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