El dólar volvió a caer y ya se ubica 20% por debajo del techo de las bandas cambiarias

El dólar bajó en todos los segmentos del mercados.

Aunque el monto operado en la rueda no fue para destacar tras dos días sin operaciones, por unos USD 354,3 millones en el segmento de contado, el dólar comercial volvió a inclinarse por una baja de 13 pesos o 0,9%, a $1.377,50, para anotar a lo largo de marzo un descenso de $19,50 o 1,4 por ciento.

Dado el calendario de feriados, al tercer mes del año le quedan solo cuatro rondas de negocios. En 2026 el tipo de cambio oficial descuenta 77,50 pesos o 5,3%, un movimiento que se escinde de una inflación acumulada próxima al 9% en el trimestre y también a la continua ampliación de las bandas cambiarias en la misma magnitud.

El esquema cambiario del Banco Central estableció para la fecha una banda superior en los $1.646,09 , que dejó al dólar mayorista a 268,59 pesos o 19,5% de ese límite de libre flotación, la mayor brecha desde el 30 de junio del año pasado (19,6%), prácticamente nueve meses atrás.

La caída del dólar se trasladó al público, pues en el Banco Nación la divisa quedó ofrecida a 1.400 pesos para la venta, con una baja de diez pesos o 0,7 por ciento.

El dólar blue se acopló a la tendencia general y recortó cinco pesos o 0,4%, a $1.420, para ampliar a 110 pesos o 7,2% la caída en el recorrido de 2026.

Los contratos de dólar futuro operaron todos con bajas de más de 1%, según datos de A3 Mercados. La postura para fin de abril caía 17 pesos o 1,2%, a $1.412, esto es a 289,55 o 20,5% del techo de las bandas cambiarias previsto para el cierre del mes próximo, en los 1.701,55 pesos.

“Anticipando el salto en la oferta de divisas que se avecina desde el campo, el dólar mayorista amaga con quebrar los $1.380, mientras el BCRA continúa comprando, una dinámica que podría profundizarse en el segundo trimestre. Incluso podría abrirse una etapa monetaria más expansiva, siempre sujeta a las lecturas de alta frecuencia en los precios, en busca de que más pesos y menores tasas puedan volver a darle mayor soporte al crédito privado y así al consumo”, explicó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“En un escenario dominado por la incertidumbre geopolítica, la energía marca el pulso de los mercados agrícolas. Y en ese contexto,Argentina gana protagonismo, con oportunidades concretas, aunque también con desafíos logísticos y productivos que definen el comportamiento de los precios en el corto plazo“, aportó Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

El analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano manifestó que “el dólar a nivel internacional se ha fortalecido, las monedas emergentes sufrieron una tímida devaluación, y el riesgo emergente subió, lo cual también termino afectando a nuestro país. En Argentina la política del Banco Central es clara, seguirá acumulando reservas. En el año 2026 y hasta el 19 de marzo en el mercado libre de cambio se negociaron USD 12.240 millones, el Banco Central se llevó el 29,5% de lo negociado comprando USD 3.614 millones, en menos de tres meses adquirió el 36,1% de los USD 10.000 millones que aspiraba de mínima adquirir en el año”.

“Las reservas se ubican en USD 43.702 millones, los pagos de la deuda y la caída en la cotización del oro afectaron el stock de reservas, sin embargo, seguimos pensando que es altamente probable que para el 30 de junio tengamos reservas por USD 50.000 millones”, agregó Di Stefano.

En EEUU, “el entorno de tasas elevadas -aunque esperándose un eventual recorte en 2026- da cierta fortaleza al dólar estadounidense. En los últimos 30 días, el índice global del dólar (DXY) avanzó 1,8% hasta 99,5 puntos. En lo que va del año acumula un incremento de 1,2%, aunque se mantiene lejos del pico en torno a los 109 puntos de mediados de enero de 2025″“, consideró Puente.

“La proyección a corto plazo es que el dólar mantenga una debilidad moderada frente a otras monedas desarrolladas, ante la expectativa de una nueva relajación de la política monetaria, el déficit fiscal y comercial y la previsión de un crecimiento global estable. Tal es así que el consenso de analistas prevé que el euro continúe fortaleciéndose, ubicándose en USD 1,18 por euro en el primer trimestre”, acotaron desde Puente.