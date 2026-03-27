Las acciones de Burford se hunden 40% tras el fallo en favor de la Argentina y se disparó la cotización de YPF

Los directivos Burford, cuando tocaron la campana de inicio de operaciones en Wall Street el 4 de noviembre de 2021.

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos anuló este viernes una sentencia de USD 16.100 millones contra Argentina por la toma de control de la petrolera estatal YPF en 2012, una victoria para el presidente Javier Milei en su intento por estabilizar la economía del país.

La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en Manhattan.

La reacción bursátil fue inmediata tras conocerse la definición judicial: las acciones de Burford se desplomaron hasta 40% en Wall Street, a 4,90 dólares. Al mismo tiempo, las acciones de YPF saltaron más de 5%, por encima de los USD 46 el ADR, un máximo desde enero de 2025.

“Ganamos el juicio de YPF”, comentó el propio Milei en un posteo en su cuenta de la red social “X”. “Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy 18.000 millones de dólares (un poco más de lo que fue el préstamos del FMI en 2024). Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional”, agregó.

Uno de los mensajes de Milei por "X", donde celebró el fallo favorable en Nueva York.

Las acciones de Burford Capital, una empresa con sede en el Reino Unido que financia el litigio emprendieron desde esta mañana una brusca caída en la Bolsa estadounidense después de que la Cámara de Apelaciones anulara la sentencia contra Argentina.

YPF es la mayor compañía de petróleo y gas de Argentina, con miras a convertirse en un exportador mundial de energía a través del desarrollo de la formación Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo.

No obstante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana.

El proceso judicial, que se inició en 2015, tuvo su primer fallo de primera instancia en 2023 contrario a los intereses del Estado argentino. Fue allí cuando la Justicia resolvió condenar al país a pagar los 16.000 millones de dólares.

Burford Capital, que había financiado el litigio, habría cobrado gran parte de cualquier indemnización que sobreviviera a los desafíos legales. La indemnización había aumentado a USD 18.000 millones con intereses cuando se argumentó la apelación.

Tras el fallo, Milei difundió una foto en la que se encuentra junto al presidente de YPF, Horacio Marín.

Argentina había estado buscando anular la indemnización de 16.100 millones de dólares emitida en septiembre de 2023 por un juez de un tribunal inferior a los ex accionistas de YPF Petersen Energía Inversora y Eton Park.

El fallo no cierra el caso en forma definitiva, pero sí deja sin efecto -al menos por ahora- la condena multimillonaria. En términos técnicos, la Cámara resolvió que la sentencia de la magistrada Loretta Preska debe ser revisada y ordenó que el expediente vuelva a su juzgado para un nuevo pronunciamiento.

El punto central es que los jueces de apelación consideraron que los reclamos de los demandantes no se ajustan a la ley argentina, que es la que rige aspectos clave del estatuto de YPF y del proceso de expropiación. Bajo ese criterio, el tribunal sostuvo que la demanda, tal como fue planteada, carece de mérito suficiente para sostener la condena original.

A pesar del resultado favorable, el tribunal rechazó uno de los argumentos de la defensa argentina, que es el que planteaba que el caso debía tramitarse en tribunales locales.

En ese sentido, la Cámara de Apelaciones norteamericana fue explícita en este punto y determinó que la jurisdicción correcta sigue siendo Nueva York, lo que implica que el litigio continuará bajo la órbita de la justicia estadounidense, un terreno donde los fondos litigantes han tenido históricamente mejores resultados.

Burford es un fondo especializado en litigios con sede en Londres y fundado en 2009 por Christopher Bogart, la cara más visible del juicio más voluminoso contra el Estado argentino.