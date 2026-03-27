Más de 9,5 millones de toneladas de sargazo invaden playas de Florida y el Caribe en marzo en pleno Spring Break

El arribo récord de 9,5 millones de toneladas métricas de sargazo afecta a playas del sur de Florida y el Caribe durante la temporada alta turística. (Captura de video)

Playas del sur de Florida y otras áreas del Caribe presentan desde mediados de marzo acumulaciones históricas de sargazo, una macroalga marina que afecta simultáneamente a turistas, residentes y autoridades. El arribo masivo de 9,5 millones de toneladas métricas de sargazo coincide con el período vacacional de Spring Break, lo que genera impactos directos en la experiencia turística, la economía local y la salud pública, según reportes oficiales.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y la Universidad del Sur de Florida (USF), los volúmenes detectados en el Atlántico occidental y el Caribe no tienen precedentes en registros recientes. Los expertos detallan que el fenómeno, monitoreado por imágenes satelitales y boletines semanales, provoca riesgos ambientales, incrementa los costos de limpieza y obliga a las autoridades a intensificar las tareas de mantenimiento en las principales playas de la región, según informó la agencia de noticias Reuters.

La expansión del sargazo fuera de su hábitat tradicional se remonta a 2011, cuando el alga comenzó a invadir costas del Golfo de México, el Caribe y el sureste de Estados Unidos, alterando actividades económicas y ecosistemas. Según los datos recopilados por la NOAA y la USF, el fenómeno se ha convertido en un desafío anual para autoridades locales y estatales, que buscan respuestas ante los efectos acumulativos en infraestructura turística, biodiversidad y salud humana.

¿Qué es el sargazo y por qué preocupa su presencia en las playas de Florida?

El sargazo es una macroalga marrón flotante que forma grandes masas en la superficie oceánica. De acuerdo con la NOAA, su presencia en cantidades moderadas resulta beneficiosa para la biodiversidad marina, ya que provee hábitat y alimento para cientos de especies, entre las que se encuentran peces comerciales y aves. No obstante, cuando las corrientes y los vientos transportan grandes volúmenes hacia la costa, la acumulación sobre la arena y en el agua genera problemas ambientales y sanitarios.

Las autoridades han advertido que la descomposición del sargazo en la playa libera sulfuro de hidrógeno, un gas que produce olor a huevo podrido y puede causar molestias respiratorias y dolores de cabeza. Según la USF, el sargazo también contiene altos niveles de metales pesados y contaminantes orgánicos, lo que obliga a extremar precauciones para el manejo y la disposición final del alga.

Las acumulaciones de sargazo generan impactos directos en la economía local, la salud pública y la infraestructura turística de Miami-Dade y el Caribe mexicano. (Opy Morales)

¿Qué dimensión tiene el fenómeno en 2026 y dónde se concentra el sargazo?

Los reportes difundidos por la USF y la NOAA indican que durante marzo de 2026 la biomasa de sargazo visible en el Atlántico occidental, el Caribe y las costas de Florida alcanzó 9,5 millones de toneladas métricas. Esta cifra supera los registros previos y, según el equipo liderado por el profesor Chuanmin Hu de la USF, representa “la mayor invasión marina de sargazo documentada en la región”, según la emisora pública WUSF.

Las imágenes satelitales y los boletines de riesgo de la NOAA muestran que los principales puntos de acumulación se ubican en Miami-Dade, los Cayos de Florida, el Caribe mexicano y la costa de Texas. El riesgo de arribazón se mantuvo alto durante la tercera semana de marzo, especialmente en playas urbanas y turísticas, de acuerdo con el último informe semanal de la NOAA (NOAA/USF SIR).

¿Cómo impacta el sargazo en turismo, salud y gestión ambiental?

Las autoridades locales han intensificado las labores de limpieza para mantener la operatividad de las playas. Según la Oficina de Manejo de Costas de Miami-Dade, cada día se despliegan tractores y equipos especializados para mezclar y retirar el sargazo de la franja costera, en un proceso que abarca 27 kilómetros de playas públicas. “El mantenimiento diario es esencial durante la temporada alta, debido al volumen sin precedentes de sargazo en las costas”, señala el reporte institucional recogido por Reuters.

En áreas de difícil acceso, los operarios realizan la recolección manual utilizando herramientas y carretillas. El costo de estos procedimientos, sumado al transporte del alga a vertederos autorizados, genera un incremento significativo en los gastos municipales en las zonas afectadas.

La NOAA advierte que la exposición prolongada al sulfuro de hidrógeno puede generar irritación en ojos y vías respiratorias, especialmente en personas con condiciones preexistentes. Las autoridades sanitarias recomiendan evitar el contacto directo con el sargazo en descomposición y permanecer atentos a las alertas semanales de riesgo.

¿Qué factores explican el aumento del sargazo en la región?

De acuerdo con el equipo de la USF, el aumento sostenido del sargazo desde 2011 se relaciona con una combinación de factores climáticos, oceanográficos y antrópicos. Entre los principales se incluyen:

Cambios en los patrones de viento y corrientes marinas, que favorecen el transporte de algas hacia el oeste del Atlántico.

Incremento de nutrientes en el océano por descargas de ríos y actividades agrícolas, lo que estimula el crecimiento del sargazo.

Variaciones en la temperatura superficial del mar vinculadas al cambio climático.

El monitoreo satelital ha permitido anticipar los eventos de arribazón y ajustar las estrategias de manejo. Chuanmin Hu, profesor principal de la USF, indicó a WUSF: “El sargazo llegó para quedarse y la magnitud de este año excede cualquier registro previo en la región del Caribe y el sureste de Estados Unidos”.

La descomposición del sargazo en la playa libera sulfuro de hidrógeno, el cual puede causar molestias respiratorias y dolores de cabeza en residentes y turistas. (Pedro Portal/Miami Herald vía AP)

¿Cómo responden las autoridades y qué alternativas se estudian?

Frente al incremento de arribazones, las autoridades estatales y locales han implementado varias estrategias para enfrentar el fenómeno:

Limpieza diaria con maquinaria pesada en zonas urbanizadas y turísticas.

Recolección manual en playas ecológicamente sensibles o de difícil acceso.

Uso ocasional de barreras flotantes para contener el sargazo antes de que alcance la playa, aunque la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) señala que estos métodos tienen resultados mixtos.

señala que estos métodos tienen resultados mixtos. Difusión de boletines de riesgo semanales por parte de la NOAA y la USF, disponibles en línea para consulta pública.

Campañas informativas sobre los riesgos sanitarios y ambientales asociados a la exposición al sargazo en descomposición.

Las autoridades también evalúan alternativas de aprovechamiento del sargazo como materia prima para compostaje, biocombustibles o materiales de construcción, aunque estos desarrollos están en fase experimental y requieren estudios adicionales.

¿Qué deben considerar turistas y residentes ante la presencia de sargazo?

La NOAA y la USF recomiendan a los visitantes y residentes de Florida consultar los boletines de riesgo de sargazo antes de acudir a las playas. Las autoridades locales mantienen el monitoreo activo y ajustan las operaciones de limpieza según la evolución del fenómeno. Los expertos anticipan que el sargazo continuará arribando durante los próximos meses, con variaciones asociadas a cambios meteorológicos y oceanográficos.

La situación actual motiva la cooperación activa entre organismos científicos, autoridades locales y operadores turísticos para reducir los efectos sobre la salud, la economía y el medio ambiente. El monitoreo satelital y la producción de alertas semanales facilitan que la población planifique sus actividades y evite exposiciones innecesarias, según lo comunicado por la NOAA y la Oficina de Manejo de Costas de Miami-Dade.