Revelan la charla que tuvieron Duki y Emilia Mernes antes de hablar por primera vez del escándalo con Tini Stoessel

El periodista Juan Etchegoyen revela detalles de la conversación que tuvieron ambos artistas en medio de los rumores de infidelidad. ¿Qué le preguntó él y qué respondió ella antes de los posteos en redes sociales? (Video: Infobae en Vivo)

Luego de una semana de silencio, el pasado miércoles tanto Emilia Mernes como Duki se manifestaron públicamente y abrieron un nuevo escenario en la guerra de las estrellas pop que enfrenta a la entrerriana con Tini Stoessel y María Becerra. En su columna de Infobae a las Nueve (Infobae en Vivo), Juan Etchegoyen reveló la charla privada que mantuvo la pareja antes de romper el silencio en sus redes, en un contexto signado por todo tipo de especulaciones.

Según reconstruyó el programa, al ver los rumores de infidelidad y la supuesta vinculación de Emilia con un jugador de la selección argentina, Duki decidió hablar directamente con ella. “Antes de estos posteos hubo evidentemente una charla entre Duki y Emilia Mernes, donde él le pidió explicaciones y le preguntó si eso era verdad”, expresó Etchegoyen.

Etchegoyen describió el estado anímico de Duki ante la situación: “Me lo describen de la siguiente manera: en ese momento, a Duki, cuando vio todo lo que se estaba hablando de Emilia, se le vino el mundo abajo y le pidió explicaciones”. En esa charla, Emilia negó rotundamente los rumores y aseguró que jamás lo engañaría: “Por supuesto que Duki, cuando Emilia le negó todo, le creyó y borrón y cuenta nueva. Ahora veremos cómo sigue la historia”, continuó el periodista.

El descargo de Emilia Mernes

De acuerdo con Etchegoyen, tras ese intercambio la pareja decidió avanzar con sus respectivos comunicados públicos. Primero fue Emilia, quien publicó un mensaje extenso en sus historias de Instagram: “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar”. La artista reconoció el daño personal y familiar provocado por la situación: “Por favor les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales”.

Duki, en tanto, eligió acompañar a su pareja con un mensaje donde reafirmó su vínculo y confianza: “Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar y el significado de ser compañero. Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber”, desafió el cantante de trap. Y ratificó la defensa a su colega: “Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos, teniendo el gusto y la suerte de que sea a tu lado. Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos”.

La reacción de Duki al mensaje de Emilia Mernes

El contexto digital amplificó el conflicto. La decisión de Tini Stoessel y María Becerra de dejar de seguir a Emilia en redes sociales sumó especulaciones sobre tensiones y la existencia de chats privados con un futbolista casado. Sin embargo, ninguna de las protagonistas dio detalles sobre el motivo del distanciamiento. La repercusión inmediata se tradujo en la pérdida de más de 200.000 seguidores en la cuenta de Emilia en pocos días.

En el análisis del programa, se remarcó que el comunicado de Emilia Mernes evitó referirse de manera explícita al conflicto con sus colegas y se centró en la angustia por el hostigamiento digital. También se recordó que Duki atravesó situaciones previas de exposición pública por rumores sobre su vida personal, en particular cuando fue vinculado a una bailarina e influencer. Etchegoyen puntualizó: “Duki tampoco puede decir mucho porque en su momento también fue vinculado a una bailarina, una influencer. Salieron imágenes que muchos decían que eran fake, que eran artificiales. Pero la realidad es que en su momento hablé con esa influencer y me mostró todas las pruebas con video mostrando el celular”.

Ambos comunicados, lejos de aportar detalles sobre los motivos del conflicto con colegas o la veracidad de los rumores, buscaron cerrar filas frente al público, reafirmando el vínculo y el apoyo mutuo. La repercusión de la crisis en redes sociales, la participación de figuras del ambiente y la reacción de los seguidores continúan generando debate y atención en el entorno digital.

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