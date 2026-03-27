Panamá presenta balance ambiental con avances técnicos y tareas pendientes

Panamá reporta más de 1,300 especies endémicas, pero reconoce vacíos en indicadores clave de biodiversidad. EFE/ Bienvenido Velasco

Panamá presentó su Séptimo Informe Nacional ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), un acuerdo internacional administrado por la Organización de las Naciones Unidas, en el que los países reportan sus avances en conservación y uso sostenible de la naturaleza.

El documento expone acciones del país en materia ambiental, pero también deja al descubierto vacíos de información, limitaciones estructurales y riesgos persistentes para la protección de la biodiversidad.

El reporte confirma que el país mantiene un alto valor estratégico en biodiversidad global, aunque reconoce que enfrenta dificultades para medir con precisión el impacto de sus políticas públicas.

El informe señala que Panamá alberga más de 1,300 especies endémicas, un indicador que refuerza su posición como territorio clave en la conservación regional.

Sin embargo, este dato contrasta con una realidad menos favorable: la falta de información sistematizada en indicadores críticos, lo que limita la capacidad de evaluación y toma de decisiones. El propio documento admite en varias secciones que “no se cuentan con datos disponibles”, lo que reduce la trazabilidad de resultados y debilita la base técnica de la política ambiental.

El informe admite que en varios indicadores “no se cuentan con datos disponibles”, lo que limita la evaluación de políticas ambientales. Archivo

Uno de los hallazgos más relevantes es la persistencia de incentivos económicos que continúan afectando ecosistemas sensibles, incluso cuando se intenta eliminar subsidios perjudiciales.

El informe advierte que estos pueden ser reemplazados por mecanismos equivalentes como créditos o beneficios fiscales, que terminan generando impactos similares.

Este patrón evidencia una falla en el diseño de políticas públicas, donde se modifican instrumentos sin corregir las causas estructurales del problema.

El documento también expone una brecha importante en la generación de datos ambientales. Indicadores vinculados a eutrofización costera, servicios ecosistémicos, poblaciones de especies y sostenibilidad pesquera carecen de información disponible, lo que implica que el país toma decisiones sin métricas completas ni sistemas consolidados de monitoreo.

Esta ausencia de datos no es menor, ya que afecta directamente la capacidad de evaluar resultados y ajustar estrategias de conservación.

Panamá reconoce que no existe una serie nacional consolidada para medir basura marina y microplásticos en el tiempo. Europa Press

En materia de gobernanza, el informe reconoce avances en la integración de políticas relacionadas con biodiversidad, cambio climático y uso de tierras, pero también identifica retos en la coordinación interinstitucional.

La necesidad de mejorar la articulación entre entidades, fortalecer la transparencia y establecer sistemas de evaluación continua aparece como una condición clave para cumplir con compromisos internacionales.

Otro elemento crítico es el financiamiento. Aunque Panamá ha recibido recursos internacionales para la conservación, los datos reflejan fluctuaciones significativas en los montos, con periodos de caída en la asistencia.

Esta variabilidad evidencia que la sostenibilidad financiera de las políticas ambientales depende de factores externos, lo que limita la planificación a largo plazo y genera incertidumbre en la ejecución de proyectos.

El informe también destaca el papel de los pueblos indígenas y comunidades locales en la gestión de territorios biodiversos, reconociendo su aporte en modelos de uso sostenible.

La ausencia de métricas completas limita la toma de decisiones basadas en evidencia en materia de conservación. EFE/ Bienvenido Velasco

No obstante, admite la falta de información sobre ocupaciones tradicionales, uso de especies silvestres y tenencia de tierras, lo que refleja que este componente aún no está completamente integrado en los sistemas nacionales de medición y planificación.

En términos técnicos, el documento presenta avances concretos como la elaboración de un manual de restauración de manglares, que establece criterios para rehabilitación hidrológica y monitoreo.

Además, se desarrolló un mapa digital del carbono orgánico del suelo, basado en cientos de perfiles analizados, que permite estimar el almacenamiento de carbono a nivel nacional. Estos avances conectan la gestión de biodiversidad con el cambio climático, aportando herramientas más precisas para la toma de decisiones.

Sin embargo, el propio informe reconoce que Panamá aún carece de datos para indicadores clave como el Índice de Integridad de los Ecosistemas, la medición de tierras degradadas o el impacto de la contaminación en especies, lo que limita la evaluación integral del estado ambiental del país.

El financiamiento ambiental presenta fluctuaciones y depende en gran medida de recursos internacionales. EFE/Alejandro Bolívar

También señala que, aunque existe información parcial sobre basura marina y microplásticos, no hay un sistema nacional consolidado que permita medir tendencias en el tiempo.

En la práctica, el principal desafío no radica en la falta de planes, sino en su ejecución. El informe deja claro que Panamá cuenta con estrategias y compromisos definidos, pero enfrenta dificultades en el seguimiento, la generación de datos y la alineación de incentivos.

Esto refleja un problema de implementación más que de planificación, donde el país dispone de una hoja de ruta, pero aún no consolida las herramientas necesarias para cumplirla de forma efectiva.