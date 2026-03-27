Panamá

Panamá presenta balance ambiental con avances técnicos y tareas pendientes

El documento reconoce progresos en restauración, financiamiento e integración de políticas, pero admite carencias en indicadores clave para medir el estado real de los ecosistemas.

Guardar
Panamá reporta más de 1,300 especies endémicas, pero reconoce vacíos en indicadores clave de biodiversidad. EFE/ Bienvenido Velasco
Panamá reporta más de 1,300 especies endémicas, pero reconoce vacíos en indicadores clave de biodiversidad. EFE/ Bienvenido Velasco

Panamá presentó su Séptimo Informe Nacional ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), un acuerdo internacional administrado por la Organización de las Naciones Unidas, en el que los países reportan sus avances en conservación y uso sostenible de la naturaleza.

El documento expone acciones del país en materia ambiental, pero también deja al descubierto vacíos de información, limitaciones estructurales y riesgos persistentes para la protección de la biodiversidad.

El reporte confirma que el país mantiene un alto valor estratégico en biodiversidad global, aunque reconoce que enfrenta dificultades para medir con precisión el impacto de sus políticas públicas.

El informe señala que Panamá alberga más de 1,300 especies endémicas, un indicador que refuerza su posición como territorio clave en la conservación regional.

Sin embargo, este dato contrasta con una realidad menos favorable: la falta de información sistematizada en indicadores críticos, lo que limita la capacidad de evaluación y toma de decisiones. El propio documento admite en varias secciones que “no se cuentan con datos disponibles”, lo que reduce la trazabilidad de resultados y debilita la base técnica de la política ambiental.

El informe admite que en varios indicadores “no se cuentan con datos disponibles”, lo que limita la evaluación de políticas ambientales. Archivo
El informe admite que en varios indicadores “no se cuentan con datos disponibles”, lo que limita la evaluación de políticas ambientales. Archivo

Uno de los hallazgos más relevantes es la persistencia de incentivos económicos que continúan afectando ecosistemas sensibles, incluso cuando se intenta eliminar subsidios perjudiciales.

El informe advierte que estos pueden ser reemplazados por mecanismos equivalentes como créditos o beneficios fiscales, que terminan generando impactos similares.

Este patrón evidencia una falla en el diseño de políticas públicas, donde se modifican instrumentos sin corregir las causas estructurales del problema.

El documento también expone una brecha importante en la generación de datos ambientales. Indicadores vinculados a eutrofización costera, servicios ecosistémicos, poblaciones de especies y sostenibilidad pesquera carecen de información disponible, lo que implica que el país toma decisiones sin métricas completas ni sistemas consolidados de monitoreo.

Esta ausencia de datos no es menor, ya que afecta directamente la capacidad de evaluar resultados y ajustar estrategias de conservación.

Panamá reconoce que no existe una serie nacional consolidada para medir basura marina y microplásticos en el tiempo. Europa Press
Panamá reconoce que no existe una serie nacional consolidada para medir basura marina y microplásticos en el tiempo. Europa Press

En materia de gobernanza, el informe reconoce avances en la integración de políticas relacionadas con biodiversidad, cambio climático y uso de tierras, pero también identifica retos en la coordinación interinstitucional.

La necesidad de mejorar la articulación entre entidades, fortalecer la transparencia y establecer sistemas de evaluación continua aparece como una condición clave para cumplir con compromisos internacionales.

Otro elemento crítico es el financiamiento. Aunque Panamá ha recibido recursos internacionales para la conservación, los datos reflejan fluctuaciones significativas en los montos, con periodos de caída en la asistencia.

Esta variabilidad evidencia que la sostenibilidad financiera de las políticas ambientales depende de factores externos, lo que limita la planificación a largo plazo y genera incertidumbre en la ejecución de proyectos.

El informe también destaca el papel de los pueblos indígenas y comunidades locales en la gestión de territorios biodiversos, reconociendo su aporte en modelos de uso sostenible.

La ausencia de métricas completas limita la toma de decisiones basadas en evidencia en materia de conservación. EFE/ Bienvenido Velasco
La ausencia de métricas completas limita la toma de decisiones basadas en evidencia en materia de conservación. EFE/ Bienvenido Velasco

No obstante, admite la falta de información sobre ocupaciones tradicionales, uso de especies silvestres y tenencia de tierras, lo que refleja que este componente aún no está completamente integrado en los sistemas nacionales de medición y planificación.

En términos técnicos, el documento presenta avances concretos como la elaboración de un manual de restauración de manglares, que establece criterios para rehabilitación hidrológica y monitoreo.

Además, se desarrolló un mapa digital del carbono orgánico del suelo, basado en cientos de perfiles analizados, que permite estimar el almacenamiento de carbono a nivel nacional. Estos avances conectan la gestión de biodiversidad con el cambio climático, aportando herramientas más precisas para la toma de decisiones.

Sin embargo, el propio informe reconoce que Panamá aún carece de datos para indicadores clave como el Índice de Integridad de los Ecosistemas, la medición de tierras degradadas o el impacto de la contaminación en especies, lo que limita la evaluación integral del estado ambiental del país.

El financiamiento ambiental presenta fluctuaciones y depende en gran medida de recursos internacionales. EFE/Alejandro Bolívar
El financiamiento ambiental presenta fluctuaciones y depende en gran medida de recursos internacionales. EFE/Alejandro Bolívar

También señala que, aunque existe información parcial sobre basura marina y microplásticos, no hay un sistema nacional consolidado que permita medir tendencias en el tiempo.

En la práctica, el principal desafío no radica en la falta de planes, sino en su ejecución. El informe deja claro que Panamá cuenta con estrategias y compromisos definidos, pero enfrenta dificultades en el seguimiento, la generación de datos y la alineación de incentivos.

Esto refleja un problema de implementación más que de planificación, donde el país dispone de una hoja de ruta, pero aún no consolida las herramientas necesarias para cumplirla de forma efectiva.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeMedio AmbienteNaciones UnidasMiAmbienteBiodiversidad

Últimas Noticias

Metamorfosis en San Salvador: Nayib Bukele muestra la transformación del Centro Histórico “cuadra por cuadra”

El Salvador se encuentra en medio de una renovación urbana sin precedentes, y el presidente Nayib Bukele ha vuelto a poner el foco en ella. A través de un video de alta factura visual publicado en sus redes sociales

Metamorfosis en San Salvador: Nayib Bukele muestra la transformación del Centro Histórico “cuadra por cuadra”

Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica mantiene la Tasa de Política Monetaria en 3.25 % anual

La decisión fue tomada pese a solicitudes de reducción por parte del sector privado y recomendaciones internacionales, justificando su postura en la incertidumbre global y el reciente incremento de los riesgos inflacionarios

Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica mantiene la Tasa de Política Monetaria en 3.25 % anual

Fiscalía de Honduras logra detención judicial contra sospechoso de violación y tentativa de feminicidio en Copán

Impactantes hechos bajo investigación judicial dejan preocupación creciente entre habitantes locales y aumentan la demanda social por mayor apoyo a los grupos más indefensos

Fiscalía de Honduras logra detención judicial contra sospechoso de violación y tentativa de feminicidio en Copán

Salud en alerta: Enfermedades gastrointestinales son el mayor desafío en vacaciones, advierte experto salvadoreño

Durante las vacaciones, el relajamiento de las medidas de higiene y las altas temperaturas de las zonas costeras de El Salvador crean el escenario perfecto para la proliferación de bacterias

Salud en alerta: Enfermedades gastrointestinales son el mayor desafío en vacaciones, advierte experto salvadoreño

El Salvador abordará la integración de inteligencia artificial y sistemas alimentarios descentralizados en la Cumbre SOVAI 2026

El foro internacional reunirá a expertos, responsables de iniciativas innovadoras y empresas dedicadas a la tecnología para explorar nuevas formas de integración entre digitalización, agricultura y modelos productivos descentralizados

El Salvador abordará la integración de inteligencia artificial y sistemas alimentarios descentralizados en la Cumbre SOVAI 2026

TECNO

Google activa la búsqueda visual en vivo con audio de Gemini: dile adiós al teclado con Search Live

Google activa la búsqueda visual en vivo con audio de Gemini: dile adiós al teclado con Search Live

Robots sociales y cuidado de mayores: el futuro que ya empieza a llegar a los hogares

Cómo se verían los Saja Boys de Las guerreras K-pop si fueran parte del universo de Fortnite

Así nace un asistente humanoide que dialoga, baila y analiza como humano: la robótica del hogar de HONOR

Estas son las 5 carreteras colombianas con más cámaras de velocidad: dato antes de viajar en Semana Santa

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears se pronuncia por primera vez tras haber sido arrestada: acusa a su exguardaespaldas de haber hackeado su iCloud

Britney Spears se pronuncia por primera vez tras haber sido arrestada: acusa a su exguardaespaldas de haber hackeado su iCloud

Murió Lee Sang-bo, actor del kdrama ‘Miss Montecristo’

La autenticidad detrás de Daredevil: los secretos que Charlie Cox reveló sobre Matt Murdock y su regreso

La franquicia John Wick se reinventa: Donnie Yen dirigirá y protagonizará “Caine”, el esperado nuevo capítulo

BTS en Sudamérica: fecha de venta, precios y más sobre los conciertos en la región

MUNDO

Más de 30 años después, recuperan un archivo visual que revive el legado del Hotel Chelsea en la cultura neoyorquina

Más de 30 años después, recuperan un archivo visual que revive el legado del Hotel Chelsea en la cultura neoyorquina

El G7 pidió un cese inmediato de los ataques contra la población en Medio Oriente

La mayor empresa de semiconductores de China, SMIC, suministró tecnología a Irán

Estados Unidos e Israel atacaron un reactor de agua pesada y una planta de procesamiento de uranio en Irán

A un mes del inicio de la guerra, Irán está utilizando tácticas insurgentes y quiere mantener como rehén a la economía global