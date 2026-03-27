El extremo castigo que podría recibir el Manchester City y lo dejaría al borde del descenso en la Premier League

Manchester City está riesgo de descenso por la sanción más dura en la historia de la Premier League

Las posibles consecuencias para el Manchester City mantienen en vilo al fútbol inglés. Una deducción de 60 puntos figura entre las sanciones más severas discutidas, mientras la incertidumbre sobre el veredicto final se prolonga tras años de proceso.

La investigación por supuestas infracciones financieras involucra hechos ocurridos entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018. Según los informes en Europa, el club no habría entregado información financiera precisa en ese periodo, ni los detalles correctos de pagos a entrenadores y jugadores. Además, se le imputa no haber respetado el ‘fair play’ financiero tanto de la UEFA como de la propia liga, y de no haber colaborado con los investigadores desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2023.

La sanción de deducción de puntos, que podría oscilar entre 40 y 60, fue una de las opciones planteadas por el especialista en finanzas del fútbol Kieran Maguire, según Football London. El precedente más cercano lo representa el Chelsea, que fue multado con 13 millones de dólares pese a cooperar con las autoridades.

Las posibles sanciones al equipo inglés abrieron un debate sobre el verdadero alcance de las medidas disciplinarias en el fútbol inglés. Kieran Maguire descartó la opción del descenso automático: “La Premier League no puede relegar al Manchester City a la Liga Uno o la Liga Dos porque esa es una decisión de la EFL y el Manchester City no ha tenido ningún cargo probado en su contra por la EFL”.

Maguire explicó: “Los números involucrados no estamos seguros, pero es probable que sean bastante significativos. Creo que hay que añadir un cero a lo que hemos visto en términos de Forest y Everton, por lo que en algún lugar entre una deducción de 40 y 60 puntos sería lo más lógico”.

El experto también comparó la situación con el escándalo de la Juventus en la Serie A italiana, donde la junta directiva tuvo que dimitir tras descubrirse una manipulación en los salarios de los jugadores. “Hay un problema de honestidad aquí que significaría que si el Manchester City es declarado culpable tiene una confianza masiva, al igual que la Premier League, entonces la junta tiene que irse y eso podría ser una reestructuración completa del club”, advirtió Maguire.

El equipo de Pep Guardiola enfrenta una posible deducción masiva de puntos (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

Actualmente, el Manchester City ocupa la segunda posición en la Premier League, con 61 puntos y siete jornadas por disputar. Una sanción de esa magnitud alteraría drásticamente la clasificación y podría relegar al club a los últimos puestos de la tabla o incluso al descenso.

El caso, que comenzó a investigarse formalmente en febrero de 2023, se convirtió en un tema central para la integridad de la competición. Durante una audiencia que se extendió por 12 semanas, representantes legales del club y de la liga defendieron sus posturas. El número oficial de cargos es 115, aunque algunas fuentes sugieren que la cifra real se acerca a 130. El club niega cualquier irregularidad y contrató a los abogados deportivos más reconocidos del Reino Unido para defenderse. De acuerdo con el diario inglés The Sun, el club contrató a Lord David Pannick, cuyo honorario alcanza los 6 mil USD por hora, lo que suma alrededor de 480 mil USD por semana.

La resolución del caso del Manchester City aún no tiene fecha confirmada. Miguel Delaney, periodista de The Independent en una charla en el podcast Libero, señaló que el fallo podría conocerse hacia Pascua o durante el verano, pero no existe información oficial que lo confirme. Es probable que, tras cualquier veredicto, ambas partes recurran la decisión, lo que alargaría el desenlace definitivo hasta finales de año o incluso más allá.

Los cargos en cuestión abarcan desde supuesta contabilidad falsa hasta pagos no registrados y falta de cooperación con las pesquisas. Durante la década investigada, el Manchester City conquistó tres títulos de liga, una FA Cup y tres Copas de la Liga, éxitos que hoy podrían verse empañados si se confirma la culpabilidad.

El Manchester City recientemente conquistó la Carabao Cup ante el Arsenal (REUTERS/David Klein)

En 2020, la UEFA ya había sancionado al City con dos años de exclusión de competiciones europeas por motivos similares. No obstante, el Tribunal de Arbitraje Deportivo revocó esa sanción, limitándose a una multa de 34 millones de dólares. En esta ocasión, si el club decide apelar una sanción, el proceso deberá resolverse ante un tribunal londinense, ya que el TAD no tiene jurisdicción sobre la Premier League.

Mientras tanto, el Manchester City siguió realizando fichajes millonarios y renovando contratos clave, como el del entrenador Pep Guardiola hasta 2027 y el del delantero Erling Haaland hasta 2034. Estas decisiones reflejan la confianza del club en el futuro, a pesar de la amenaza de una sanción ejemplar. El contexto se complica por el hecho de que otros clubes, como el Nottingham Forest, el Everton y el Leicester City, ya recibieron sanciones por incumplir el fair play financiero.

El caso del Manchester City sacude la lucha por el título inglés (Images via Reuters/Paul Childs)

El director técnico, Pep Guardiola, optó por mantener el foco en lo deportivo y proyectar serenidad ante la opinión pública. En septiembre de 2024, al inicio del juicio, el entrenador expresó: “Aceptaremos la sentencia”, y subrayó la incertidumbre general con otra declaración: “Sé que habrá rumores y más sobre la posible sentencia, pero ya veremos. Sé lo que la gente espera por lo que he estado leyendo durante años, pero todo el mundo es inocente hasta que se le declare culpable”.

El desenlace podría provocar no solo castigos deportivos, sino también consecuencias políticas si alguno de los actores percibe parcialidad o falta de equidad en la resolución. El Manchester City, respaldado por un proyecto económico de escala global, enfrenta así una doble presión: la deportiva, con el riesgo de una sanción inédita, y la institucional, con la necesidad de preservar sus relaciones internacionales.