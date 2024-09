El Banco Central inició septiembre con compras de USD 65 millones en el mercado

El BCRA interrumpió en agosto un bimestre -junio y julio- con saldo neto vendedor en el MULC

El monto operado hoy en el mercado mayorista del dólar fue escaso, unos USD 174,3 millones transados en el segmento de contado, un volumen propio de los días con feriado en EEUU –este lunes 2 de septiembre se celebró allí el Labor Day) que reducen las operaciones de comercio exterior.

En ese marco, el Banco Central se alzó con compras por USD 65 millones, el 37% de la oferta privada.

Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, explicó que el “feriado de hoy en los EEUU restringió operaciones en el mercado local, limitándolas a las realizadas contra cuentas propias en dólares de las entidades financieras en el BCRA y las que se liquidan a partir de mañana”.

Vale recordar que la entidad monetaria concluyó agosto con compras netas en el mercado por USD 381 millones, luego de dos meses de ventas netas en junio y julio.

Las reservas internacionales brutas cedieron en USD 66 millones, a USD 26.651 millones, un mínimo desde el 31 de julio. En este aspecto influyeron las abultadas ventas oficiales por USD 238 millones efectuadas el viernes –y que se contabilizaron este lunes– y el reingreso de divisas de propia cartera de los bancos, que por cuestiones contables se habían girado fuera del sistema con el cierre del ejercicio de agosto, para cumplir con la normativa de posición global de moneda extranjera.

El Banco Central acumula compras netas en el mercado de cambios por USD 17.415 millones desde el 11 de diciembre del año pasado, cuando asumió el gobierno de Javier Milei. A la vez, el stock de reservas internacionales mejoró en USD 5.442 millones o 25,7%, desde los USD 21.209 millones del 7 de diciembre de 2023.

La compra de contado de USD 65 millones insumió la emisión de $61.945 millones a un tipo de cambio oficial de 953 pesos.

Con la vigencia del nuevo esquema monetario anunciado el 13 de julio, el Banco Central mantiene una absorción neta por su intervención cambiaria de $20.675 millones desde el lunes 15 de julio. La entidad prevé la eventual reventa de divisas en el mercado de valores a la cotización del “contado con liqui” para el cumplimiento del estricto del esquema de “emisión cero” al que se comprometió el Gobierno. Complementario a esto, el Gobierno anunció la esterilización de pesos emitidos por la compra de reservas en el MLC desde el 30 de abril ($2,4 billones).

El Gobierno publicó en las primeras horas de este lunes el decreto que oficializa la baja de la alícuota de impuesto PAIS desde 17,5% a 7,5% sobre el uso de dólares para el pago de importaciones y de fletes desde el exterior, por lo que ese tributo retornará al nivel que tenía antes del cambio de mando en diciembre pasado. El equipo económico espera que la medida tenga un impacto en precios y en recaudación. El mercado sopesa, en tanto, las chances de una mayor demanda de divisas para importaciones.

El Poder Ejecutivo publicó esta medianoche en el Boletín Oficial el Decreto 777/202 que marca el recorte en la alícuota del impuesto PAIS, con lo cual se cristaliza la promesa que había hecho durante el tratamiento de la Ley de Bases, cuando anticipó que activaría esa rebaja si el Congreso aprobara esa norma. Dos meses después, esa medida se hará efectiva e impactará en variables decisivas para la economía.

“Hoy comienza la baja del impuesto PAIS. Los sectores beneficiados se han comprometido a bajar precios. Es importante para la sociedad que cumplan. La desconfianza de la gente no es solo con los que gobernamos, sino también con el empresariado que saca provecho extra de estas medidas. La gente tiene que ver reflejado en sus finanzas que éste es el camino correcto: bajar la inflación, bajar impuestos, recuperar el crédito para las personas y pymes y eliminar regulaciones”, comentó el ministro de Economía, Luis Caputo, en X.

Los analistas de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, “el dólar importador pasaría de $1.115 por dólar al cierre de agosto a $1.020 al comienzo de septiembre, marcando una apreciación nominal de 8,5%. Ante este escenario relativamente nuevo para la economía argentina de los últimos años, una pregunta se vuelve ineludible: si el dólar baja, ¿los precios también? Conforme a nuestras estimaciones la respuesta es mayormente no. Por un lado, porque si bien el impuesto PAIS afecta a más de 8 de cada 10 dólares que importa nuestro país, atañe a menos de un tercio del IPC (Índice de Precios al Consumidor): alimentos y bebidas, medicamentos y energía están exentos”.

“Entre 2002 y 2023, en 18 meses se verificó una baja del tipo de cambio nominal mayor al 2%. Sin embargo, solo en abril de 2003 los precios bajaron: en los otros 17 siguieron subiendo. Los movimientos cambiarios tienen un impacto asimétrico sobre la inflación: en tanto que las devaluaciones suelen trasladarse rápida y generalizadamente a los precios al consumidor, las apreciaciones nominales no suelen provocar bajas. No obstante, tampoco son inocuas: generan ‘colchones’ para los meses siguientes, moderando la dinámica futura, pero sin tener un efecto similar al de las devaluaciones. El pass through de las apreciaciones es mucho menor que el de las devaluaciones”, evaluaron los expertos del Banco Provincia.