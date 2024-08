El e-commerce sostuvo sus ventas en el primer semestre aunque su facturación aumentó menos que la inflación

El rubro que impulsó la facturación de comercios electrónicos fue Alimentos y Bebidas (Imagen ilustrativa Infobae)

En el primer semestre del año el comercio electrónico registró una facturación de $8.555.918 millones, lo que representa un aumento nominal del 248% en comparación con el mismo período de 2023, de acuerdo al informe de Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). En el mismo período, la inflación fue del 271%, por lo que cayó en términos reales.

Las categorías que apuntalaron la facturación fueron Alimentos y Bebidas, por las aplicaciones de delivery, Línea Blanca (electrodomésticos), Herramientas y Construcción, Pasajes y Turismo, y Accesorios para motos, autos y otros vehículos.

Cabe destacar que según CACE las ventas de e-commerce en 2023 representaron el 4% del PBI y 6% del consumo privado.

Fuente: CACE

Las órdenes de compras totalizaron 102,7 millones, mostrando una suba de tan solo 1% interanual, lo que demuestra una estabilidad en la intención de compra en comparación al mismo período del año anterior. Además, el ticket promedio del primer semestre de 2024 fue de $83.256 pesos. Desde CACE aseguraron que hubo más usuarios comprando pero con carritos más chicos.

Según las empresas encuestadas en el estudio, el canal online representa el 18% en las ventas totales de las mismas, aumentando 3 puntos porcentuales respecto de lo que declararon en 2023 para dicho canal (15%). Y 5 de cada 10 empresas considera que este creció por encima o igual que el canal físico.

“Estos datos nos revelan que el comercio electrónico colaboró en el mantenimiento del consumo a lo largo del primer semestre de 2024. Desde CACE creemos que una economía digitalizada favorece e incentiva el consumo porque da accesibilidad y variedad de oferta. De acuerdo con este informe, observamos que comprar online ya es un hábito instalado en los consumidores argentinos. Por eso impulsamos a nuestros socios a avanzar en este camino ya que ellos ven los resultados en el corto, mediano y largo plazo”, explicó Andrés Zaied, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

En 2024, el 6% de los argentinos compraron online por primera vez, registrando una caída de 2 puntos porcentuales en comparación con el mismo semestre de 2023; y 9 de cada 10 argentinos ya compraron online al menos una vez en su vida, con las tarjetas de crédito como el método de pago por excelencia del canal online. Actualmente, 8 de cada 10 empresas ofrecen financiamiento y la gran mayoría de ellas lo hizo en el rango de 3 a 6 cuotas.

De los nuevos compradores, el 28% se encuentra en el AMBA, mientras que 72% provienen de otras regiones del país. De ellos, el 40% es de la región centro, el 14% del Noreste, 9% son del Noroeste, 6% de la región de Cuyo, mientras que el 5% de los nuevos usuarios del canal digital son de Patagonia.

En comparación al comercio físico, que registró bajas interanuales de entre el 10% y el 17% hasta junio, los canales digitales sostuvieron su demanda en los primeros 6 meses del año, señalaron en CACE.

Al momento de pagar, el 55% elige hacerlo con tarjeta de crédito. Sucede que 8 de cada 10 empresas llevan a cabo financiamiento en cuotas y la gran mayoría de ellas ofrece 6 cuotas o menos.

No obstante, Gustavo Sambucetti, director de CACE, destacó que “la financiación arrancó en mayo, en los primeros 3 o 4 meses no hubo mucha financiación”. “En algunas categorías, de ticket alto, las cuotas dan acceso. El valor de una heladera, de un lavarropa, para mucha gente es imposible pagarlo de una”, indicó.

En cuanto a las expectativas para lo que resta del año, el 65% de las empresas relevadas consideran que la actividad del comercio electrónico será mejor en el segundo semestre de 2024.

Sobre el Cyber Monday, que se llevará a cabo el próximo 4, 5 y 6 de noviembre, Sambucetti dijo que “la expectativa es buena, pero de acá a noviembre no nos animamos a pronosticar. Son proyecciones a largo plazo en la Argentina. Creemos que se va a consolidar lo que estamos viendo. Como a las empresas les fue muy bien en el Hot Sale, seguramente vuelvan a repetir la fórmula, vuelvan a participar, vuelvan a apostar y vuelvan a hacer todo aquello que les generó venta. Los resultados todavía no me animo a predecirlos”. Aunque precisó que este evento representó el 5% del volumen de ventas y el 10% de la facturación del semestre.

Entre los principales problemas que plantea el sector es que los emprendedores deben pagar el impuesto a los ingresos brutos tanto en la provincia de origen como en la jurisdicción a la que se envía el pedido.