Dólar, cepo, inflación, presupuesto y recesión: las claves económicas del discurso de Javier Milei ante empresarios

Milei en el Council of Americas

El presidente Javier Milei habló en el cierre del Council de las Américas ante empresarios e hizo mención a algunas de las últimas medidas que tomó el equipo económico, defendió la cautela del gobierno para desarmar el cepo cambiario, negó que existiera intervención del Banco Central en el precio de los dólares paralelos y dijo que la economía está en proceso de recuperación.

Además, el jefe de Estado, que estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el de Desregulación, Federico Sturzenegger, anticipó que el Presupuesto 2025 será “rediseñado” con pautas que aseguran el déficit financiero cero e invitó a los empresarios a invertir: “Eso lo tienen que hacer ustedes, vamos, háganlo”.

“Cuando sobren recursos, vamos a bajar impuestos”, reiteró.

- Inflación: “La estamos bajando. Me gusta trabajar con inflación mayorista porque se anticipa a la inflación. El último dato es 2,7% después de 54%, vaya si no es un logro. Ahora 2,7%, pero tengo un sistema de crawling peg de 2% de piso porque hay que recomponer un problema de stocks. Si sacamos ese piso de 2%, la inflación en realidad baja a 0,7% mensual, la inflación verdaderamente no bajó de 17.000% a 35% sino de 17.000% a 8% anual. Todo esto lo que estamos haciendo por mecanismos de mercado y no chamanismo económico. La característica de este programa antiinflacionario es que no hubo una hiperinflación antes que llevara a una licuación de los activos.

Maximiliano Luna

- Actividad económica: “Todo esto que estamos haciendo rinde resultados. Cuando empiezan a mirar el mapa o semáforo de actividad, cada vez avanza más el color verde y técnicamente la recesión tuvo su peor momento entre abril y mayo. Los econochantas decían lo peor estaba por venir cuando nosotros decíamos lo peor ya pasó”.

- Cepo al dólar: “Nadie tiene tantas ganas como yo de salir del cepo. Quitar los parches sin antes solucionar los problemas de fondo sería agravar la crisis que heredamos. Les pido que vean la película completa, no la foto. No nos importan las presiones, vengan de donde vengan. En la medida en que saneemos el BCRA quitaremos las restricciones cambiarias. Hay elementos que impulsan el crecimiento económico. Es falso que no se puede crecer con cepo, es una falacia. Hay recuperación de las jubilaciones y del salario real, eso va a hacer expandir la demanda y es parte del rebote”.

“¿Cuál es la ansiedad? ¿sacar el cepo, es decir, la fase 3? Bueno, ¿eso cuándo va a ocurrir? Cuando hayamos cortado definitivamente con la emisión monetaria, eso va a ocurrir cuando la base monetaria - en el formato convencional - termine de igualarse a la base monetaria amplia; que quiere decir que todo el sobrante de dinero se eliminó”.

-Intervención sobre la brecha cambiaria: “De manera malintencionada o por ignorancia hablan de intervención en el mercado de cambios. Cómo sería un mundo sin intervención? Equilibrio sin intervención la tasa tiene que ser libre, el tipo de cambio sería libre y la variación de reservas y la cantidad de dinero sería nulo. Como nosotros tenemos control de capitales, la única forma de replicar el equilibrio de no intervención es sacar los pesos que emitimos por compra de dólares desde el cepo. Como había brecha, por cada tres dólares que se tradean en el MULC, dos tienen que volver y uno queda en el BCRA y la variación de dinero es cero. Este grado de equilibrio tiene menos intervención que antes. No es que fuimos a un nivel de más intervención sino de menos. No sé si a los economistas después de tantos años de vivir en una economía dirigista se les empastó el cerebro o son burros. No estamos dispuestos a devaluar y empobrecer a los argentinos”.

Maximiliano Luna

- Presupuesto 2025: “Nuestra metodología se va a llamar déficit cero. Y déficit cero implica que el resultado financiero es cero. Por lo tanto, no necesito estar tomando nueva deuda. Es decir, Argentina deja de tomar nueva deuda. Aviso que rolear la deuda no es nueva deuda porque después aparecen los tipos que suman con dificultad y que no lo pueden hacer ni con un abajo. Y se ve que lo hay tomando en deuda”.

-Competencia de monedas: “Nosotros hablamos de competencia de monedas o el término de dolarización endógena. Si ustedes tuvieran tipo de cambio fijo, el aumento de la demanda de dinero se va a traducir en que con sus dólares compran pesos, y eso es lo que expande la cantidad de dinero. En ese caso, la oferta de dinero está ‘mapeada’ con la demanda de dinero. Ustedes están dejando esos dólares adentro del balance del Banco Central. ¿Y cuál es el problema con eso? Que siempre puede aparecer un gobierno de delincuentes y manotear las reservas del Banco Central. Que son los mismos imbéciles que dicen: ‘no, no, el problema de la nueva regla monetaria es que ahora no acumulamos reservas, entonces no podemos pagar la deuda’”.

“¿Qué quiere decir, que entonces los países que tienen tipo de cambio libre defaultean? La verdad es que me cuesta entender el nivel de torpeza de nuestros profesionales. Pero no sólo eso, vamos a seguirles el razonamiento, entonces ahora compramos los dólares, desde el Banco Central, para que el Tesoro pague la deuda. Es decir, perdón, lo voy a decir en latín, pero ¿ustedes me están sugiriendo que les rompa el culo a los argentinos con impuesto inflacionario para pagar la deuda? ¡Pero estamos todos locos!”.