El Gobierno echó a Teddy Karagozian, otro asesor económico que había cuestionado el programa oficial

Teddy Karagozian (Crédito: Santiago Saferstein)

El Gobierno decidió apartar a Teddy Karagozian del consejo de asesores económicos que acompaña al presidente Javier Milei. El vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo pública la decisión a través de su cuenta de la red social X (la ex Twitter).

“Demian Reidel, Jefe de Asesores del Presidente del Presidente de la Nación, ha tomado la decisión de apartar del Consejo que preside a uno de sus miembros: Teddy Karagozian. Fin”, publicó Adorni.

La decisión llega después de declaraciones públicas del industrial textil en las que se lamentaba porque “el dólar está atrasado” y criticó la decisión de la Secretaría de Industria y Comercio de eliminar el control aduanero del etiquetado de los productos textiles y de calzado que ingresan al país.

Y llega, también, muy cerca de otra sonora salida de ese grupo de expertos que acompañan a Milei, la del economista Fausto Spotorno que tuvo lugar a principios de este mismo mes y que, como en este caso, siguió a críticas públicas a decisiones económicas del Gobierno.

Karagozian conoce al líder libertario desde marzo de 2017, y fue confirmado en su rol de asesor 10 días atrás por parte del propio Adorni. Pero en una entrevista televisiva concedida a LN+ ayer tuvo duros conceptos para la administración actual.

“Cuando ambos criticábamos la política del gobierno de (Mauricio) Macri y ambos sabíamos que se estaban estrellando”, dijo.

“Este Gobierno, ¿se estrella o no? Algunos kirchneristas consideran que así como va, el Gobierno se estrella”, le planteó el periodista Eduardo Feinmann, a lo que Karagozian aclaró que no solo el kirchnerismo, sino también “muchos economistas -renombrados más o menos liberales, más o menos de izquierda, más o menos de derecha- creen que no nos alcanzan los dólares vendiéndolos a $900 o 1.000 pesos”. “Creen que a $1.500 podría ser; yo soy de los que cree que a $1.500 tampoco porque cuando lo comparan con la época de (Carlos) Menem no se acuerdan que en ese momento el Estado era 20-25% del PBI y hoy es casi 50%”, agregó.

“Soy de los que difieren en que no se puede pensar la Argentina como un negocio financiero, hay que entenderlo como un negocio de economía”, esbozó como una crítica a la administración de La Libertad Avanza. Al ser consultado por las últimas medidas tomadas por Caputo, remarcó que “son financieras, pero mi capacidad de economista atenta contra el poder de entender eso”. “Yo entiendo la economía real, no la economía financiera”, agregó.

Fausto Spotorno, economista, renunció al consejo de asesores el 7 de julio pasado

Suponiendo que tenga éxito el plan del ministro de Economía, “¿Después qué?, ¿Cómo baja el gasto público en relación al gasto privado si estamos despidiendo más rápido que lo que el Estado está despidiendo para bajar gasto?”, cuestionó Karagozian, quien remarcó que “es notorio” el desempleo en el sector privado: “Los números no dan bien”.

El asesor económico insistió con que al gasto público “lo están bajando en cantidad, pero no en proporción y no en dólares”.

En ese sentido sumó una luz de alerta al Gobierno, al advertir que “el dólar está atrasado”. Sin embargo, aclaró: “¿Devaluar resuelve el problema? No”. “Si uno no hace los cambios en el sistema laboral y no elimina los impuestos distorsivos que hacen caro los productos en Argentina, tenés que devaluar”, continuó.

“No podes tener un dólar barato que hace que la gente llene el estadio en Miami y querer tener una gente que pueda comer y no se sienta pobre aun teniendo empleo. Argentina está carísima en dólares y en sueldos”, criticó.

El empresario textil señaló que “sufre” al ver lo que gana la gente “pensando en lo que gastamos día a día”, y puso el ojo en el precio de los alimentos: “¿Cómo puede ser que el arroz salga más caro que en Inglaterra? Algo no está bien”.

A su vez criticó la decisión de la Secretaría de Industria y Comercio de eliminar el control aduanero del etiquetado de los productos textiles y de calzado que ingresan al país. “Lo que es caro en la Argentina es la ropa importada, no por el arancel sino porque se vende en un shopping donde el 25% del precio, más de lo que pagó la ropa ese local, es de alquiler; 15% es financiero; de esa plata montones son impuestos... no el arancel del 2%”.

Antecedente cercano

No es el primer asesor que deja las huestes oficialistas por sus críticas. Este mismo mes, Fausto Spotorno consideró en declaraciones públicas que el anuncio de la migración de los pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro. En medio de la muy negativa respuesta de los mercados a esa iniciativa del viernes 28 de junio, el llamado inicio de la “Fase 2″ del programa económico por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dijo que la comunicación oficial no fue buena.

“Se decidió hacer la conferencia de prensa conjunta, un viernes a la noche y desilusionó y al otro lunes se cayó todo. No se entendió bien qué se estaba anunciando”, dijo.