Un asesor económico de Milei dijo que “el dólar está atrasado” y criticó las medidas de Luis Caputo

Teddy Karagozian (Crédito: Santiago Saferstein)

En medio de la turbulencia cambiaria que atraviesa el Gobierno, Teddy Karagozian, uno de los integrantes del Consejo de Asesores del Presidente Javier Milei, consideró que el valor del dólar “está atrasado” y criticó las últimas medidas adoptadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El empresario textil conoce al líder libertario desde marzo de 2017, “cuando ambos criticábamos la política del gobierno de (Mauricio) Macri y ambos sabíamos que se estaban estrellando”, reveló anoche en una entrevista que dio a LN+.

“Este Gobierno, ¿se estrella o no? Algunos kirchneristas consideran que así como va, el Gobierno se estrella”, le planteó el periodista Eduardo Feinmann, a lo que Karagozian aclaró que no solo el kirchnerismo, sino también “muchos economistas -renombrados más o menos liberales, más o menos de izquierda, más o menos de derecha- creen que no nos alcanzan los dólares vendiéndolos a 900 o 1000 pesos”. “Creen que a $1.500 podría ser; yo soy de los que cree que a $1.500 tampoco porque cuando lo comparan con la época de (Carlos) Menem no se acuerdan que en ese momento el Estado era 20-25% del PBI y hoy es casi 50%”, agregó.

En ese sentido, señaló que “las fábricas tienen que llevar un peso muerto que son muchos jubilados y muchos empleados públicos producto de la desocupación del menemismo”. El asesor de Milei se diferencia del relato libertario y aclara que no cree que el gasto público lo generen los políticos por ser “sonsos o corruptos”: “La razón del gasto público es que empresarios como yo no queremos emplear empleados; la razón es que los empresarios, cuando sube la demanda, compramos más máquinas que lo que deseamos emplear gente”.

“La gente que quedó desocupada -el 25%- a finales del gobierno de Menem se convirtieron en el gasto publico de (Néstor) Kirchner y después el sistema reventó”, continuó.

“Soy de los que difieren en que no se puede pensar la Argentina como un negocio financiero, hay que entenderlo como un negocio de economía”, esbozó como una crítica a la administración de La Libertad Avanza. Al ser consultado por las últimas medidas tomadas por Caputo, remarcó que “son financieras, pero mi capacidad de economista atenta contra el poder de entender eso”. “Yo entiendo la economía real, no la economía financiera”, agregó.

Suponiendo que tenga éxito el plan del ministro de Economía, “¿Después qué?, ¿Cómo baja el gasto público en relación al gasto privado si estamos despidiendo más rápido que lo que el Estado está despidiendo para bajar gasto?”, cuestionó Karagozian, quien remarcó que “es notorio” el desempleo en el sector privado: “Los números no dan bien”.

Luis Caputo junto a Javier Milei

“Si no hubiéramos tenido la experiencia de Macri, quizás estaríamos con mayores expectativas y esperanzas guardando lo que para nosotros es muy costoso de generar: empleados con conocimiento. Pero cuando vos ves que quizás esto no tiene solución temprana, tenés que despedirlo (al empleado) lo mas rápidamente posible porque después no podes quizás pagar la indemnización porque no tenés capacidad financiera para hacerlo. Ante esa disyuntiva, si lo despedís antes sobrevivís a una invernada larga”, planteó el empresario textil.

El asesor económico insistió con que al gasto público “lo están bajando en cantidad, pero no en proporción y no en dólares”.

En ese sentido sumó una luz de alerta al Gobierno, al advertir que “el dólar está atrasado”. Sin embargo, aclaró: “¿Devaluar resuelve el problema? No”. “Si uno no hace los cambios en el sistema laboral y no elimina los impuestos distorsivos que hacen caro los productos en Argentina, tenés que devaluar”, continuó.

Para Karagozian, hace falta “una reforma laboral en serio, no la que salió en la Ley Bases”, que resolvió “el problema de la triplicación del costo laboral pero no el pasivo laboral”. En ese sentido explicó que el costo de despedir a un trabajador, “es lo que va haciendo nulo el valor de las empresas y hace que los empresarios, en Argentina desde los 80, estemos sacando dinero del país como lo sacan nuestros empleados cada vez que convierten un peso en un dólar”.

“No podes tener un dólar barato que hace que la gente llene el estadio en Miami y querer tener una gente que pueda comer y no se sienta pobre aun teniendo empleo. Argentina está carísima en dólares y en sueldos”, criticó.

El empresario textil señaló que “sufre” al ver lo que gana la gente “pensando en lo que gastamos día a día”, y puso el ojo en el precio de los alimentos: “¿Cómo puede ser que el arroz salga más caro que en Inglaterra? Algo no está bien”.

A su vez criticó la decisión de la Secretaría de Industria y Comercio de eliminar el control aduanero del etiquetado de los productos textiles y de calzado que ingresan al país. “Lo que es caro en la Argentina es la ropa importada, no por el arancel sino porque se vende en un shopping donde el 25% del precio, más de lo que pagó la ropa ese local, es de alquiler; 15% es financiero; de esa plata montones son impuestos... no el arancel del 2%”.

En este marco, apuntó contra el subsecretario de Prensa del Gobierno Nacional, Javier Lanari, quien celebró la medida señalando que “se acabó la joda de tener ropa de pésima calidad a precios de la alta y última moda europea”. “A competir libremente en beneficio de la gente”, dijo uno de los voceros oficialistas.

Para Karagozian, Lanari “debería ser más cuidadoso. Hay más de 400 mil personas en la industria textil y el tipo dice que gracias a que eliminaron las etiquetas ahora se va a poder importar libremente. Está buscando debajo del árbol equivocado, ese señor, lo que debería saber y hacer es bajar los impuestos a la importación pero también subir el precio del dólar al valor que tiene que ser, sino lo que está haciendo es destruir valor haciendo que los empresarios que lo escuchan despidan más rápidamente, esos despidos se conviertan en gasto público y luego ese gasto lo va a tener que pagar el Estado”. “Es bastante estúpido el comentario de Lanari”, sentenció.

El mensaje de Lanari en redes

Al disentir, siendo parte del Consejo de Asesores, el empresario opinó que en el Gobierno de Milei “parece que cada persona está diciendo lo que quiere”. “Esto no debiera ser dicho por un funcionario cuya obligación es ver como aumentar el empleo, no como aumenta el ingreso de locales comerciales que emplean muy poca gente”, agregó sobre el vocero.

Por último, se refirió al plan de dolarización, tema siempre latente en el Gobierno. Para el empresario, si se avanza en ese sentido “sin hacer los cambios impositivos o laborales”, hay riesgo de que el plan fracase: “Ante una crisis te quedas sin dólares y cuando el Estado se queda sin dólares y quiebra suceden cosas horribles, inimaginables”, concluyó.