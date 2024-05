Tras el dato de inflación porteña, prevén que el INDEC informará un IPC debajo del 8% para abril

Kevin Johansen, el mundo interior de un artista indescifrable al borde de los 60: ”El hecho creativo necesita de la zona de confort”

El músico que se autodefine desgenerado abre las puertas de su casa para un mano a mano con Teleshow. Con su nuevo disco, Quiero mejor, elige su propio feng shui y fija posición ante un mundo hostil. Y en una charla relajada y apasionante, repasa su vida entre las personas y los lugares que lo marcaron y los nombres propios que ayudan a definirlo, como Alaska, su madre Marta, Buenos Aires, Charly García, Nueva York, Down with my baby, el Zurdo Roizner, Jorge Drexler y tantos más