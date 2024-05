El Gobierno dice que el boleto mínimo de tren debería costar $2.000 y anticipa un nuevo aumento del colectivo en AMBA

Desde hoy rigen los aumentos en el boleto de tren. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Luego de oficializar el aumento que rige desde este lunes, el Gobierno afirmó que el boleto mínimo de tren en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debería ser de $2.000 para cubrir los costos del sistema, es decir, sin subsidio alguno. En paralelo, se estudia un nuevo incremento para los boletos de colectivos en Buenos Aires y Capital Federal aunque sin fecha definida por el momento.

Las actualizaciones de la tarifa fueron frenadas por el Ministerio de Economía ante la decisión de priorizar la baja de la inflación y evitar un mayor impacto en los bolsillos, a partir de relajar el fuerte ajuste fiscal con el que comenzó la gestión de Javier Milei.

La información surge a partir de las declaraciones del secretario de Transporte, Franco Mogetta, en una entrevista concedida a Radio Rivadavia. “La tarifa tiene que tomar cada vez más protagonismo en la cobertura de los costos. Técnicamente, a niveles de hoy, tendríamos que hablar de un pasaje de $2.000 para cubrir la totalidad de los costos. Pero nosotros no podemos trasladar esta ineficiencia al usuario, se han dejado de percibir muchísimos ingresos por alquileres mal cobrados y por políticas que hicieron que haya un 30% de evasión del pago del boleto”, explicó el funcionario del Ministerio de Economía.

Esta mañana Transporte publicó la Resolución 2/2024 en el Boletín Oficial en la que aprobó una suba en los Servicios Públicos de Transporte Ferroviario Metropolitano de Pasajeros de Jurisdicción Nacional. Se trata de las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, General Urquiza y el Tren de La Costa.

Franco Mogetta, secretario de Transporte de la Nación.

El boleto tendrá un precio diferencial dependiendo del tramo recorrido, la modalidad de pago y el estado de registro de la SUBE. Quienes tengan la tarjeta de transporte registrada pasarán de abonar 130 pesos a 200 pesos para la Sección 1, de 169 pesos a 260 pesos para la Sección 2 y de 208 pesos a 320 pesos, para recorridos de más de 24 km. Por lo que el incremento es del 53,85 por ciento.

En caso de no haberla registrado, se abonará la tarifa “dos veces correspondiente a cada sección”. Es decir, que los montos serán de 400 pesos, 520 pesos y 640 pesos, según la cantidad de kilómetros.

Los beneficiarios de la tarifa social, en cambio, tendrán un descuento del 55% respecto del cuadro tarifario aplicable a los usuarios que abonen con SUBE nominalizada: 90 pesos (Sección 1), 117 pesos (Sección 2) y 144 pesos (Sección 3). En efectivo el pasaje cuesta desde hoy 640 pesos. Mientras que las multas por evasión serán de diez veces la tarifa mínima con SUBE Nominalizada: 2.000 pesos.

En cuanto a los boletos de colectivos del AMBA, Mogetta anticipó: “Posiblemente en los próximos meses tengamos que avanzar en un incremento, lo estamos estudiando, todavía no tenemos una fecha precisa”.

El Gobierno estudia un nuevo aumento en el boleto de colectivos del AMBA. (Wikipedia)

Actualmente el pasaje mínimo se encuentra en $270 en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, ya que el Gobierno decidió no aplicar el mecanismo de actualización por inflación que rige desde febrero. El traslado de esa variación sería del 51,6% acumulado hasta marzo, por lo que el boleto podría saltar a $409,32, aunque la suba definida podría ser menor.

En paralelo, las empresas mantienen la negociación paritaria con la UTA luego de que hace dos semanas se desactivara el paro del gremio ante la disolución salarial. El Gobierno prometió conceder mayores ingresos a las operadoras para cubrir el atraso de sus tarifas, aunque todavía no lo hizo oficial. Las cámaras advierten que, de no resolverse, el servicio tendrá cada vez más reducciones en sus frecuencias.

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) estima que el “costo real” del boleto mínimo de colectivos del AMBA, sin subsidio, es de 1.198 pesos. De ese total $624 queda cubierto entre el boleto y lo que aporta el Estado, mientras que los $524 corre a cuenta de las empresas.

Deudas del Gobierno anterior

Durante la entrevista, Mogetta también aseguró que el paro de servicios anunciado para el jueves costará a Aerolíneas Argentinas unos USD 2 millones. “Los sindicatos ya nos tienen acostumbrados a este tipo de medidas, pero nosotros estamos convencidos del rumbo que estamos tomando y no vamos a cambiar eso”, aseguró.

“Tienen que entender que están perjudicando a los que dicen defender, es decir, a las empresas que prestan los servicios y a los trabajadores. Un paro de servicios le va a costar 2 millones de dólares a la empresa Aerolíneas Argentinas, a la aerolínea de bandera. Si esa es su forma de defender a las empresas nacionales, les pedimos por favor que dejen de defenderla de esa manera porque la está hundiendo cada vez más, con un paro que no tiene ningún objetivo específico”, apuntó.

Mogetta apuntó contra la interrupción de servicios en Aerolíneas Argentinas.

El secretario de Transporte afirmó que la gestión de Milei asumió una herencia de deudas con proveedores de casi USD 100 millones en el sistema ferroviario. “Recibimos empresas con muy poca gestión, con superpoblación de personal. Entre 2019 y 2022, SOFSE (Trenes Argentinos) incrementó un 25 por ciento los costos pero redujo los ingresos en un 68 por ciento”.

“Hace muchísimos años que no se hacen compra de repuestos ferroviarios y hay talleres que no se les hizo el mantenimiento necesario y que no tienen capacidades de hacer mantenimientos vitales. La actualización de la tarifa ferroviaria apunta a corregir estos desajustes”, explicó Mogetta.

“Recibimos un sistema en muy mal estado. Hace más de 4 años que los trenes no tienen el mantenimiento integral necesario y hace más de 10 años que no se hace compras de material rodante. También es muy grave lo que nos dejaron en infraestructura, por eso decidimos suspender servicios de larga distancia en el interior”, concluyó el Secretario de Transporte.