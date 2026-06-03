Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja: “Vuelven los ‘chachos’ para el pago de sueldos”

Quintela aseguró que vuelven los chachos para el pago de sueldos

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, adelantó en Infobae en Vivo, que ante la crítica situación en las cuentas públicas de la provincia, deberá volver a utilizar la cuasimoneda “chachos”, denominados oficialmente Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), para el pago de aumentos de sueldo.

Esta medida busca aliviar la situación salarial mientras persiste el contexto crítico que atraviesan las provincias argentinas. De cara al pago de aguinaldos, Quintela sostuvo: “Tengo dificultades, pero vamos a abonar igual. Vuelven los chachos”.

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El mandatario riojano explicó que el bono “Chacho”, que había funcionado previamente como una herramienta de emergencia, regresará bajo la misma denominación y podría comenzar a pagarse con los haberes de julio, que se percibirán en agosto.

La figura del bono “Chacho” surgió como respuesta a las restricciones financieras y originalmente tenía un plazo de vencimiento fijado para diciembre de 2024. Según Quintela, su implementación resultó positiva y ahora se prevé su reanudación para reducir el impacto de la crisis en los salarios provinciales. “No quiero que pierdan, quiero que se pierda lo menos posible”, manifestó el gobernador, en alusión a los trabajadores estatales.

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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela

Frente a la consulta sobre si el bono se utilizará para el pago del aguinaldo, Quintela aclaró: “Para el aguinaldo no, tal vez se pueda utilizar para un incremento”. Así, el mandatario señaló que la provincia busca alternativas para sostener el poder adquisitivo mientras evalúa las posibilidades de aplicar mejoras salariales durante los próximos meses.

Vale mencionar que el gobierno riojano había solicitado a Nación $85.000 millones en concepto de adelanto de la coparticipación, pero por el momento no hay novedades de parte del Ejecutivo.

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En términos generales, sobre la situación del país, contó: “Nos reunimos 10 gobernadores, y la situación es crítica, por el cierre comercios, el cierre de las pymes, la caída de la industria, las pérdidas de puestos de trabajo, la inflación”.

Sobre el encuentro, señaló también que cree que cada gobernador trata de salvarse como puede y que eso es un error: “Todos los gobernadores nos tendríamos que poner de acuerdo, porque toda la riqueza la producen las provincias”.

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“Nosotros lo que estamos procurando es que los recursos vayan a las provincias para generar las condiciones favorables y que nuestra gente viva un poquito mejor”, remarcó Quintela.

Quintela: "Todos los gobernadores nos tendríamos que poner de acuerdo, porque toda la riqueza la producen las provincias”

Asimismo, aseguró que el RIGI “es una entrega total de nuestros recursos” y aún más el Súper RIGI.

Por otra parte, sostuvo que el ministro de Economía, Luis Caputo, “no conoce el país”. “Lo único que conoce es la política de beneficiar a un grupo selecto de la Argentina y del extranjero”, agregó.

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En la misma línea, afirmó: “Creo que los argentinos y las argentinas están pasando por un momento muy complejo, muy difícil, inclusive de entender el por qué de esta situación. Hay un presidente que trabaja exclusivamente por un círculo muy minúsculo”.

“Es necesario empezar a hablar de una manera diferente: de cómo desarrollamos el país, de cómo volvemos a industrializar la Argentina y de cómo recuperamos una Argentina potencia. Muchos países miran a la Argentina con una sana envidia por el enorme potencial que posee”, sostuvo.

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“Queremos un país autosustentable, fabricar de vuelta aviones, fabricar de vuelta trenes, locomotoras, buques, barcos, armar nuestro propio esquema de defensa”, apuntó Quintela, quien advirtió también por el deterioro de la infraestructura por la falta de inversión, principalmente en rutas.

Mirá la entrevista completa a Ricardo Quintela:

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