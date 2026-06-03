La producción brasileña de petróleo y gas en abril fue récord por tercer mes consecutivo

Fotografía de archivo de la Plataforma P-51 de la petrolera brasileña Petrobras, en el Campo Marlim Sul, en la Cuenca de Campos, costa norte del Estado de Río de Janeiro (EFE/Andre Borges)

Brasil, octavo mayor productor mundial de crudo, alcanzó en abril un promedio diario de 5,64 millones de barriles de petróleo y gas natural equivalente, lo que marcó un nuevo récord de producción por tercer mes consecutivo, según informó la Agencia Nacional de Petróleo (ANP).

La producción de hidrocarburos en abril superó en un 1,97% la cifra de marzo y fue un 20,3% mayor en comparación con el mismo mes de 2025, de acuerdo con el organismo regulador.

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En cuanto al petróleo, la producción en abril llegó a 4,34 millones de barriles diarios. Este volumen representó un nuevo récord, con un aumento del 2,2% respecto a marzo y un 19,5% superior al registrado en abril del año anterior.

La producción de gas natural se ubicó en 206,7 millones de metros cúbicos diarios, también un récord. En comparación con marzo, la extracción creció un 1,3% y, frente a abril del año pasado, el incremento fue del 23%.

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El 81,8% de la producción brasileña de petróleo y gas natural en abril (4,61 millones de barriles diarios) provino del presal, una zona de explotación en aguas profundas del océano Atlántico, situada bajo una capa de sal de dos kilómetros de grosor.

La estatal Petrobras encabezó la producción del país, con 5,02 millones de barriles diarios en abril

Estas reservas del presal podrían colocar a Brasil entre los cinco mayores productores mundiales de hidrocarburos en 2023.

El 98,1% del petróleo y el 88% del gas producido en abril se extrajo de campos marítimos.

La estatal Petrobras encabezó la producción del país, con 5,02 millones de barriles diarios en abril, lo que representa el 88,98% del total nacional, sumando los campos operados en solitario y en consorcio.

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A continuación, se ubicaron TotalEnergies (97.072 barriles diarios), las brasileñas PRIO (95.098) y PRIO Tigris (91.137), la noruega Equinor (42.357) y la multinacional Shell (37.867).

Los datos de la ANP abarcan la producción de 50 empresas que operan en Brasil y explotan 269 áreas, de las cuales 249 están bajo concesión.

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