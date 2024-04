En un contexto de salarios deprimidos, ¿cuánto sale tener una cita?

¿Cuánto cuesta una salida en pareja?

En un país como la Argentina, con un marco de ingresos deprimidos desde hace al menos ocho años y profundizado en la crisis actual, tener una cita no solo es una cuestión de química y afinidades o diferencias entre dos personas que quieren conocerse o de amor, sino también económica.

Las parejas buscan cada vez más las promociones en los locales gastronómicos, cuyos dueños señalan una fuerte caída de las ventas en estos primeros meses del año. Además, se viven tiempo en que dividir la cuenta va más allá de dejar atrás viejos preceptos.

Un relevamiento que realizó Infobae en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) arrojó que una cita barata, en la que se toma una cerveza por persona con unas papas fritas, con alguna promoción de por medio, arranca en los $12.000 por pareja. Una cena más completa comienza en los $20.000 y si se suma una salida al cine se pueden gastar no menos de $40.000, aunque varía por zonas.

“Lo que más suelo hacer en un primer encuentro es salir a tomar una cerveza y ver qué onda hay con el chico. Está todo muy caro, no veo problema en pagar a medias”, comentó Lucía Vazquez, de 23 años.

Que valga la pena

“Siempre intento que la salida valga la pena, no se puede invertir en cualquiera porque mi presupuesto da para una por mes”, señaló a este medio Marcos Armenteros, de 27 años.

En el escenario de una cita, una pareja se sumerge en la magia del amor y la conexión. Un encuentro lleno de significado que va más allá de las palabras, tejiendo vínculos profundos e inolvidables. (Imagen ilustrativa Infobae)

Santiago Olivera tiene cuatro establecimientos gastronómicos ubicados en diferentes zonas de Palermo, entre los que se encuentra Lado V (ex Sheldon), lugar en el que se observan muchas primeras citas que se conocen a través de aplicaciones, como Tinder. “En promedio las ventas del primer cuatrimestre cerraron entre 20% y 30% más abajo que otros años. La gente sale una vez por mes. A eso hay que sumarle los aumentos en los servicios: de luz pagaba un promedio de $400.000 y ahora me viene arriba de $1 millón. Por lo que hablo con colegas, es probable que comencemos a ver locales cerrados”, contó.

El también dueño de Sans (Plaza Armenia), La Choppería (Palermo y Villa Crespo) y Diggs (Plaza Serrano) comentó que sus clientes optan cada vez más por las promociones. “Ahora la mayoría de los pagos se hacen por billeteras digitales o tarjetas, por lo que ofrecemos descuentos en efectivo de entre 10% y 20%. La gente aprovecha. Obviamente están los 2x1, el Happy Hour, la Hora Vermut, etcétera”, dijo.

La cuenta

“Una comida en cervecería, hamburguesa, papas y cerveza, arranca en los $25.000 por pareja. Algo más con tragos, cena y postre en torno a los $50.000 entre ambos”, detalló.

Al llegar a fin de mes, algunos optan por jugarse a cocinar e invitar a sus domicilios a esa personas que les interesa para algún tipo de encuentro romántico. “Algunos hombres te invitan a su departamento, pero a veces no da. Me gusta aclarar que podemos pagar los dos o invitar yo”, explicó Micaela Sánchez, de 30 años.

Las promociones pesan cada vez más a la hora de atraer parejas a los restaurantes. (Imagen ilustrativa Infobae)

El empresario gastronómico, Ariel Amoroso, cuenta con locales “desde Parque Patricios hasta Nordelta” con públicos de todo tipo de poder adquisitivo. “Dos cervezas cada uno y unas papas fritas hablamos de $20.000 entre dos, como promedio. Una cena tranquila $35.000 y $50.000 con comida, bebidas, vino y postre.”

“Las ventas bajaban en torno al 8% mensual en estos meses pero en abril se desplomaron hasta más del 20% si comparo con otros años. Hoy no se puede trabajar sin promociones, es lo que más atrae. Sobre fin de mes se ve muy poca gente”, destacó el también ex presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) de CABA.

Cine

Por otro lado, un plan que contemple dos entradas de cine, con pochoclos y gaseosas, comienza en los $30.000 por el cambio. Claro que siempre se puede optar por descuentos y promociones por días especiales, compras online o con alguna tarjeta en particular.

También se puede optar por cines independientes como el mítico Lorca de la Avenida Corrientes, donde las entradas de jueves a domingos están $3.200, pero la audiencia no suele consumir dentro de la sala.

Una salida al cine puede costar desde $30.000 pero siempre hay promociones disponibles. (Imagen Ilustrativa Infobae).

En perspectiva, un varón de 25 años necesitaba en marzo unos $311.000 pesos para no ser considerado en situación de pobreza, según la Dirección General de Estadística y Censos porteña. Claro que la canasta relevada no incluye alquiler y contempla “gastos de esparcimiento” por $14.515,8 mensuales. Ese presupuesto solo deja margen para una cita muy austera en la que no dejaría margen a otro tipo de “esparcimiento” en el mes.

Hasta febrero el salario promedio de los trabajadores estables argentinos era de $619.007,05 según datos de la Secretaría de Trabajo. Es 19,2% menor en términos reales a noviembre, tras el impacto de la última devaluación, y 24,7% más bajo que en el mismo mes del año pasado según el investigador de la CTA, Luis Campos. Se desplomó 45% en los últimos ocho años.

En ese sentido, los últimos datos del Indec arrojaron que en febrero el promedio de los salarios había perdido 20,1% de su poder de compra contra el mismo mes de 2023. Obviamente, los del sector informal son los que más sufrieron la caída sin contar la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres.

Ingreso promedio en dólares. (Focus Market)

El relevamiento mensual que realiza la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) mostró que en el primer trimestre el indicador se retrajo 3,1% respecto al mismo período del año pasado. La entidad estimó un ingreso nominal promedio de $973.000 en marzo, lo que implica una retracción del 17% en términos reales. En marzo el rubro de mayor contracción en marzo fue Recreación y cultura, con 14,5 por ciento.

“Los significativos incrementos en los precios de bienes regulados, especialmente en sectores como educación y tarifas de servicios públicos como la electricidad, han contribuido a una inflación mensual considerable. Esto resultó en una continua disminución del ingreso real de los hogares, erosionando su poder adquisitivo. Dado que estos rubros son de consumo inevitable, la situación se torna aún más desafiante para los hogares. En el proceso de ordenar los precios relativos, el consumo está siendo la variable de ajuste por parte de las familias”, aseguró la CAC.