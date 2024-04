Qué edades tienen y a qué se dedican los hijos de Bill Gates

La familia Gates con sus hijos pequeños (Foto: Instagram@melindafrenchgates)

Dada su exposición mediática, la vida familiar de Bill Gates siempre ha captado la atención del público en general, tanto por su impacto profesional como por su historia personal.

Los hijos del fundador de Microsoft, Jennifer Katharine, Rory John y Phoebe Adele, han seguido caminos que reflejan una mezcla de interés por el bienestar social, la tecnología y las artes, mientras la relación de sus padres evolucionaba y enfrentaba cambios significativos.

Tras el divorcio de Bill y Melinda en 2021, la aparición de una nueva pareja en la vida del empresario, Paula Kulupa, suma un nuevo capítulo a la saga familiar, uno que parece independizarse de su relación con sus hijos.

Este complejo entramado familiar y profesional, incluyendo el nacimiento del primer nieto de Bill Gates en 2023, se entreteje con el legado de la Fundación Bill y Melinda Gates, un pilar en la filantropía mundial que sigue trabajando por un futuro más equitativo.

Quiénes son los hijos de Bill Gates

Jennifer Katharine

Jennifer Gates con sus padres Bill Gates y Melinda en Montecarlo (archivo)

La primera hija del dueño de Microsoft tiene 26 años y, a pesar de su juventud, ya está casada y en la actualidad estudia Medicina en la Escuela Icahn de Mount Sinai, esperándose que termine sus estudios este mismo año 2023. Su boda tuvo lugar en octubre de 2021 con Nayel Nassar, un conocido jinete de origen egipcio con el que comparte su pasión por la hípica, en la que la hija del estadounidense también ha participado.

Rory John

Rory Gates junto a su madre durante su infancia - BG

Rory John Gates tiene 21 años y se sabe poco o nada de su vida privada. El joven tiene fama de tímido y ni siquiera tiene redes sociales abiertas al público.

Interesado por los negocios y el mundo de la tecnología desde muy pequeño, tras terminar sus estudios de Secundaria, Rory estudió Informática y Economía en la Duke University, una de las universidades privadas más reconocidas de Estados Unidos.

Phoebe Adele

Phoebe Gates en la alfombra roja de los Time 100 Gala en New York, U.S., June 8, 2022. REUTERS/Caitlin Ochs

Phoebe tiene 19 años, fue criada en Seattle, donde sus padres compartieron hasta su divorcio en 2021, actualmente vive en San Francisco, donde se mudó para empezar las clases en la Universidad de Stanford, donde terminará sus estudios en 2025.

La menor de los Gates estudió baile clásico en The School of American Ballet, en el famoso Lincoln Center for the Performing Arts en la ciudad de Nueva York, así como en The Juilliard School, en el Lincoln Center Plaza en Nueva York, que ha contado con alumnos de la talla de Jessica Chastain y Robin Williams y en la que apenas entra un 0,6 por ciento de los candidatos que se presentan a las pruebas.

Quién es la madre de los hijos de Bill Gates

Durante 27 años Melinda French y Bill Gates fueron mucho más que uno de los matrimonios más ricos del mundo: fueron, sobre todas las cosas, una sociedad.

Hija de un ingeniero aeroespacial y un ama de casa, y primera en su clase desde la escuela primaria, Melinda Ann French tenía ofertas de trabajo de varias compañías cuando sumó un MBA a sus títulos en Economía y Ciencias Informáticas de la Universidad de Duke.

El 3 de mayo de 2021 y tras 27 años de matrimonio, se anunció el término del matrimonio entre Melinda y Bill Gates. (Photo by Frederic Stevens/Getty Images)

El 3 de mayo de 2021 y tras 27 años de matrimonio, se anunció el término de su matrimonio con Bill Gates. El divorcio no significa el fin de su relación en el mundo de la filantropía, ya que seguirán trabajando juntos.

Qué hace la Fundación Bill y Melinda Gates

Melinda creó junto con su marido, Bill Gates en el año 2000 la Fundación Bill y Melinda Gates, con sede en Seattle, una organización de caridad que ha donado más de 38 000 millones de dólares y trabaja para promover una mayor equidad en las áreas de salud, educación, acceso a bibliotecas y apoyo para niños necesitados.

Esta fundación ha contribuido a denunciar el desequilibrio evidente en el sueldos y el poder de las mujeres respecto de los hombres en la industria tecnológica de Silicon Valley, que propician determinadas condiciones de abuso.

Quién es la pareja de Bill Gates

Luego de divorciarse de Melinda French, Gates se dejó ver junto a su nueva pareja, Paula Kulupa. REUTERS/Mario Anzuoni REFILE - CORRECTING ID FROM "MELINDA GATES" TO "PAULA HURD".

Luego de divorciarse de Melinda French, con quien estuvo 27 años casado, durante la final masculina del Australian Open 2023, el empresario se mostró junto a su nueva pareja, Paula Kulupa.

La mujer de 60 años es filántropa, amante del tenis y organizadora de eventos. Según su perfil de LinkedIn, organiza reuniones empresariales, personales y benéficas.

Paula fue la esposa del ex CEO de Oracle, Mark Hurd desde 1990. La pareja llevó una vida discreta para los estándares de los millonarios de la época, crió a dos hijas, Kathryn y Kelly, y siguieron con sus carreras. Hasta que Mark murió de cáncer en 2019.

Tras la muerte de Mark, Paula se dedicó a gestionar el fondo de inversión familiar con un patrimonio estimado en más de 450 millones de euros. Puede que fuera ese el nexo en común a la hora de empezar una relación con Gates, aunque no eran exactamente desconocidos.

Según contó a People un amigo de la pareja, la relación es estable, pero independiente de los hijos de ambos. Gates, al menos, “aún no le ha presentado a los suyos”. Y eso que a finales de año manifestaba su alborozo al saber que su primogénita, Jennifer, lo convirtió en abuelo en 2023,