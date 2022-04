Cuál es el peor consejo para las mujeres ambiciosas según Oprah Winfrey, Melinda Gates y Dolly Parton

Oprah Winfrey, Melinda Gates y Dolly Parton están de acuerdo en que este es el peor consejo para las mujeres ambiciosas

Desde sus comienzos más humildes en Tennessee, la reina de la música country Dolly Parton ha construido un imperio con su nombre. Tiene una fortuna estimada de USD 350 millones gracias a astutos acuerdos con discográficas, inversiones inmobiliarias y su parque temático Dollywood. Además, la filántropa y empresaria estadounidense donó un millón de dólares para la investigación del coronavirus en 2020, y posteriormente se convirtió en una de las primeras celebridades en recibir la vacuna Moderna, a la que se destinó su dinero.

Cuando brinda consejos profesionales a otros empresarios, sobresale. Y eso es exactamente lo que hizo recientemente en el podcast WorkLife del profesor de Wharton Adam Grant de la Universidad de Pensilvania. Curiosamente, el consejo que dio es casi idéntico a los ofrecidos por otras magnates como Oprah Winfrey y Melinda Gates.

No bajes el tono de tu brillo por nadie.

Parton decidió hablar sobre los malos consejos que estaba feliz de no haber tomado nunca. “El principal consejo que la gente quería darme era que cambiara mi apariencia, que fuera más simple con mi cabello y mi forma de vestir, que no pareciera tan vulgar. Nadie me iba a tomar en serio, decían”. explicó Parton a Dalton, especializado en psicología organizacional. Pero la estrella de la música desestimó estos intentos de cambiar su estilo.

“La forma en que me veo y la forma en que me veía era la idea de glamour de una chica de campo, tal como escribí en mi canción ‘Backwoods Barbie’. Realmente era como una apariencia que buscaba. Me gusta cómo me veo. Soy tan extrovertida por dentro que necesito que la forma en que me veo coincida con todo eso“, continuó Parton, de 76 años.

Dolly Parton (Reuters)

Claramente, su amor por la laca para el cabello y los diamantes de imitación no la ha detenido. De hecho, su estilo reconocible al instante, su negativa a ceder a la moda del momento y su irreprimible autenticidad han sido la clave de su éxito.

Mantenerse fiel a sí misma, incluso cuando eso significaba sobresalir entre la multitud, resultó que no la perjudicó, sino que la ayudó a destacarse del resto.

Otras mujeres exitosas están de acuerdo con ella.

Melinda Gates

Otras mujeres súper exitosas han tenido experiencias similares: les dijeron que se arreglaran para adaptarse mejor al molde de su industria. Varias de ellas, como Parton, atribuyen buena parte de su éxito a no escuchar esos consejos.

Cuando la revista National Geographic le preguntó a Melinda Gates cuál era su principal consejo profesional, por ejemplo, ella ofreció esta simple respuesta: “Encajar está sobrevalorado”.

“Pasé mis primeros años en mi primer trabajo fuera de la universidad haciendo todo lo posible para parecerme más a las personas que me rodeaban. No sacó lo mejor de mí y no me posicionó para sacar lo mejor de los demás. El mejor consejo que tengo para ofrecer es: busquen personas y entornos que le permitan ser nada más que ustedes mismos”, explicó Melinda.

Oprah Winfrey (Reuters)

De manera similar, en una entrevista, la exitosa presentadora estadounidense Oprah Winfrey explicó que dejó su trabajo de ensueño en el programa periodístico “60 Minutos” porque le pedían que bajara el tono de su estilo naturalmente emocional. “Estaba trabajando para bajarme y aplanar mi personalidad, lo cual, para mí, en realidad no es tan bueno”, recordó. Cuando se dio cuenta que estaba cediendo, abandonó el programa.

Al parecer, cuando la forma de ser natural de cada persona choca con el estilo predominante de su nicho o industria, puede ser fácil concluir que necesita cambiarse a sí mismo (o al menos fingir cambiarse a sí mismo) para salir adelante. Muchos incluso dirán que atenúe su propia luz o, en el caso de Parton, que baje el brillo.

Pero tres mujeres extremadamente exitosas tuvieron la misma respuesta a ese consejo probablemente bien intencionado: lo ignoraron, al igual que otras mujeres ambiciosas. Fingir en el trabajo es agotador. Es mucho mejor redirigir esa energía para perseguir los sueños. Como muestra el ejemplo de estas mujeres, por lo general llegarás más lejos siendo tú misma.

Seguir leyendo: