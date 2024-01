En medio de su pelea con los bancos, las fintech salieron a apoyar al Gobierno por el cobro de salarios en billeteras virtuales

Las cuentas sueldo podrán radicarse en billeteras virtuales y no únicamente en bancos

Tras la aparición en escena del DNU de desregulación y la ley Omnibus, las fintech salieron a apoyar algunas medidas que impactan sobre su actividad en forma directa. Mediante un comunicado, la entidad que las agrupa elogio tres decisiones del Gobierno de Javier Milei: la posibilidad de que las cuentas sueldo se alojen en billeteras virtuales, el alivio impositivo para los comercios minoristas que cobren con medios digitales y la autorización para que vuelva el “débito directo” para cobrar cuotas de préstamos, lo que puede potenciar el crédito online.

“Apoyamos aquellas iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo que promueven la libertad de elección, que potencian la digitalización de la economía y que aceleran el acceso al crédito para los sectores que más lo necesitan”, señaló la Cámara Argentina Fintech en un comunicado, que llega en medio de distintas disputas entre las fintech, con Mercado Pago a la cabeza, y el sistema bancario tradicional, como la interoperabilidad de los pagos QR con tarjetas de crédito postergada por la gestión anterior del BCRA.

Con respecto al cobro de salarios en billeteras, posibilidad que ya está vigente en base al DNU 70/23, la Cámara señaló que “la inclusión de cuentas virtuales como opción de depósito del salario marca un hito para la industria de servicios financieros de la Argentina y es un cambio por el que la Cámara ha abogado durante años. Su aplicación no solo fomentará la competencia entre instituciones financieras (bancos tradicionales y billeteras virtuales), sino que dotará de mayor libertad a más de 9 millones de personas, que hoy ven limitadas las opciones para recibir la retribución de su trabajo”.

Destacaron que gracias a esta medida 6 de cada 10 argentinos podrán acceder a billeteras que ofrecen prestaciones como las cuentas remuneradas, que 15 millones de argentinos abrieron en los últimos 4 años para conseguir rendimiento en sus saldos y protegerse de la inflación. “Las fintech están reguladas. Las cuentas de pago están reguladas por el BCRA y son absolutamente seguras. De hecho, el 100% de sus fondos están depositados en cuentas bancarias, por lo que comparten muchas de las regulaciones y controles que tienen los bancos”, explicó la Cámara.

El DNU 70/23 terminó con la exclusividad de las cuentas bancarias para la acreditación de los salarios. De esa forma, los bancos deberían competir con Mercado Pago, Personal Pay, Prex y otras billeteras por las cuentas sueldo, cuya decisión depende siempre del trabajador ya que puede elegir en qué entidad cobrar su sueldo. Otras billeteras, como Ualá o Naranja X, no se beneficiarán de la medida porque ya disponían de una cuenta bancaria.

La decisión se hace mediante un cambio en el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo. A las cuentas bancarias, se agregó cualquier otra cuenta radicada en entidades a las que el BCRA considere “aptas, seguras, interoperables y competitivas”.

En la nueva redacción de ese artículo, se quitó la obligación de la gratuidad de la cuenta sueldo para su constitución, mantenimiento y extracción total del salario. No obstante, tanto las cajas de ahorro bancarias como las cuentas virtuales no tienen costos de apertura ni mantenimiento. Para las cuentas sueldo, la normativa siempre se basó en que el trabajador pueda retirar de cualquier cajero automático, sin importar su banco o su red, sin costo alguno, hasta el monto total de su salario. El nuevo artículo 124 no siguió ese camino.

Otras medidas

La Cámara Argentina Fintech también brindó su apoyo a otras dos decisiones que el Gobierno incluyó en su mega proyecto de ley que acaba de ingresar al Congreso. La primera de ellas es la suba del límite para las retenciones impositivas en los cobros electrónicos hasta 10.000 UVA por mes, equivalente a $4,6 millones. La medida “aliviará la carga tributaria de pequeños y medianos contribuyentes, y potenciará la formalización de muchísimas operaciones que hoy se cursan en efectivo, generando más información financiera y, consecuentemente, mejor acceso al crédito formal. Además proporcionará una mejor experiencia para usuarios finales y empresas”.

En la actualidad, 2 de cada 3 transferencias de dinero se realizan desde o hacia una cuenta con Clave Virtual Uniforme (CVU) y 1 de cada 5 empresas usa una cuenta de pago para gestionar sus operaciones diarias, apuntó la Cámara.

Uno de cada 3 créditos que se otorgaron a personas en el último año partieron de una fintech y casi 9 de cada 10 fue para personas de ingresos medios o bajos que, en su mayoría, no tienen un trabajo formal

También apoyó el regreso de los débitos directos para el cobro de cuotas de los préstamos online, una herramienta que había sido prohibida en la gestión anterior, cuya utilización facilita los préstamos con “código de descuento”. La entidad espera que esta decisión amplíe el acceso al crédito a la vez que permita “reducir costos y fortalecer la certeza de cobro, lo que se traducirá en una oferta más amplia y competitiva de productos financieros para los usuarios”.

Según un estudio de Equifax Argentina, 1 de cada 3 créditos que se otorgaron a personas en el último año partieron de una fintech y casi 9 de cada 10 fue para personas de ingresos medios o bajos que, en su mayoría, no tienen un trabajo formal.

“La industria fintech ha revolucionado la forma en que las familias y empresas argentinas gestionan su dinero. En los últimos años, millones de personas accedieron por primera vez a un crédito, pagaron un servicio desde su celular, e invirtieron sus ahorros en distintas opciones, gracias a una empresa del sector. La Cámara Argentina Fintech reafirma su compromiso de colaborar con las autoridades para seguir impulsando la innovación y el desarrollo, y manifiesta la importancia de que avancen estas medidas, que son un puntapié necesario para mejorar la vida de millones de argentinos y para que tengan acceso a servicios financieros de calidad”, concluyó la entidad.