“No suma nada”: dura crítica de los economistas al anuncio del ingreso de la Argentina a los BRICS

Dura crítica de los economistas al anuncio del ingreso de la Argentina a los BRICS

Los economistas criticaron el potencial ingreso de la Argentina a los Brics al afirmar que le provocará más problemas financieros al país y que los potenciales beneficios son muy poco claros.

Luis Palma Cané explicó que la idea le parece “un disparate, una imprudencia total”, en sintonía con otros expertos consultados por Infobae. “Todavía no ha pasado nada, es solo un anuncio, hay que firmar protocolos y discutir todo. No sé cuánto suma, pero seguro que resta”, indicó Palma Cané a Infobae.

“Además, está confrontando con el G7, algo que no parece muy inteligente en medio de la crisis del país actual. Y al G7 no le importa la Argentina, pero sí a Estados Unidos, que ve como casi toda la región se está desbarrancando en términos políticos y económicos”, explicó.

El experto en finanzas Arturo Porzecanski señaló que “como yo no veo qué beneficios les ha traído la creación de este grupo a sus miembros fundadores, no veo qué beneficios le puede traer a la Argentina entrar como miembro”.

Fausto Spotorno indicó que “desde el punto de vista económico, creo que el impacto es menor más allá de que tendrás acceso al banco del BRICS, que es una especie de banco que financia obras de infraestructura. Y después me parece una cuestión, una posición más geopolítica de Argentina, de tratar de unirse a estos países, que Amazon incluye, va a incluir a Egipto, a Etiopía, creo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, que es un intento de hacer una especie de frente geopolítico a lo que serían las principales potencias occidentales, pero desde los emergentes sería

Además, explicó, “no me parece oportuno ser miembro de un grupo al cual pertenece Rusia justo después que ese país ha violado, al invadir a Ucrania, no solo los principios básicos de las Naciones Unidas, sino también las reglas internacionales de conducta en todo conflicto bélico”.

En tanto, la economista María Castiglioni opinó: “No me parece que tenga ningún sentido, parece que Argentina tiene avanzadas las negociaciones para ingresar al acuerdo de Unión Europea-Mercosur por el cual hay que trabajar y creo que tiene enormes ventajas para Argentina”.

“También avanzar con acuerdos comerciales con otros países, me parece que el BRIC además es más bien no un esquema de acuerdos comerciales, sino un grupo más político, capaz que hay un acuerdo contingente de reservas internacionales, pero me parece que no es el bloque con el que Argentina tendría que priorizar sumarse”, indicó.

“Menos en este momento del mundo, donde todo el avance de Rusia con Ucrania, la propuesta de que se sumen también, los que están proponiendo para que se sumen, uno de ellos es Irán, son países que no son democráticos, creo que no es una noticia que aporte mucho”, explicó.

“Todo lo contrario, Argentina tiene que tener una inserción inteligente en el mundo, en un mundo que hoy demanda alimentos y energía y que está mirando a países como Argentina como potenciales proveedores de todos estos productos, justamente en un contexto geopolítico complejo, así que no me parece que es una buena señal tampoco”, indicó.

De hecho, “han habido un montón de avances en acuerdos comerciales que no terminaron de cerrarse, también con otros países asiáticos, etcétera, creo que es por ahí el recorrido que Argentina debería seguir profundizando para aprovechar mercados grandes, los cuales llegar con menos trabas y menos impuestos, con mejores condiciones, probablemente abrir el marco sur en línea con lo que plantean Paraguay y Uruguay, yo creo que ese es el recorrido más adecuado para la Argentina de hoy”.

Gabriel Caamaño agregó: “Hay mucha opinión sobre el ingreso a BRICS fundamentada desde en la inserción comercial internacional de la Argentina. No hay acuerdo comercial en BRICS, es más que nada un grupo político. Si hay un acuerdo contingente de reservas internacionales”.

Mario Monteverde sostuvo: “No es un tema que creo que sea sustantivo para la economía argentina, lo realmente sustantivo es llevar a cabo las reformas que requiere la Argentina con una economía tan maltrecha y desmadrada como la que tenemos”.

“En cuanto al enfoque de relaciones internacionales, sobre todo en lo que hace a las relaciones económicas internacionales, la estrategia argentina tendría que pasar más por acuerdos bilaterales que quedar siempre atados a bloques económicos que muchas veces nos atan las manos, lo cual no significa que uno salga de esos bloques económicos, pero sí que se maneje con cierta independencia, no siempre los intereses de esos bloques económicos coinciden con los intereses argentinos”, indicó.

El economista y ex diputado Eduardo Amadeo también indicó que “es otra vez la política argentina dirigida por Cristina Kirchner. Con desorden, sin que sea parte de una estrategia, sin evaluar impactos, sin consultar al resto del sistema político. ¿Cómo se conecta con los demás acuerdos (Mercosur, Unión Europea?). Por eso Patricia dijo lo que dijo”.

El ex secretario de Comercio Miguel Braun dijo que “mientras se les incendia el país y se destruye la economía, Alberto y Cristina no tienen mejor idea que entrar a los BRICS de la mano de otras dictaduras, en contra del interés nacional y de nuestros valores democráticos”.

En la misma sintonía, Martín Tetaz afirmó: “No somos parte de ningún bloque. BRICS no es una zona de libre comercio, sino un foro político más un banco, que veremos si apoya a nuestro país. No son más exportaciones ni más comercio, tampoco más inversiones”.

