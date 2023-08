Efecto PASO: para Wall Street, el “día después” a las elecciones se parecerá más a 2015 que al derrumbe de 2019

Las chances de que se repita un fenómeno similar al post-PASO 2019 es “cercana a 0%”, como lo describió uno de los brokers más influyentes del mercado local (REUTERS/Agustin Marcarian)

El recuerdo del día después de las PASO 2019 todavía sigue más que presente entre los inversores. Aquel 12 de agosto marcó una caída récord en los precios de las acciones (más de 50% de caída en dólares) y fuerte derrumbe de bonos. Sin embargo, ahora las chances de que se repita un fenómeno similar es “cercano a 0%”, como lo describió uno de los brokers más influyentes del mercado local.

Hace cuatro años lo que gatilló la debacle fue la gran victoria por 14 puntos de Alberto Fernández, lo que implicó en la práctica el regreso del kirchnerismo, incluyendo a Cristina Kirchner como vicepresidenta. Lo abultado del resultado resultó sorpresivo, ya que se esperaba una elección pareja con Mauricio Macri, lo que finalmente no ocurrió.

Por lo pronto, se nota un interés creciente de los inversores extranjeros por el proceso electoral argentino. No solo hay una importante cantidad de conferencias virtuales diarias para estar al tanto de lo que podría ocurrir. También se multiplicó el volumen que se opera en el exterior de bonos dolarizados.

A menos de dos semanas para una nueva PASO, el escenario luce muy diferente, al menos en la previa. Tanto en Wall Street como en el mercado local consideran que el único “cisne negro” que podría presentarse es una gran victoria de Javier Milei, que lo deje en una posición inmejorable para ganar la elección presidencial.

Una victoria del libertario resultaría muy inesperada (incluso las encuestas coinciden en que está en descenso su intención de voto) y por otra parte generaría grandes dudas respecto a la futura gobernabilidad. En ese contexto, no solo caerían los activos argentinos, sino que también habría fuerte presión cambiaria.

TPCG Valores, una de las sociedades de Bolsa más influyente entre inversores extranjeros, acaba de lanzar un informe en el que recomienda aumentar la exposición en bonos argentinos. Según analizan, la posibilidad de un fenómeno disruptivo en las primarias están prácticamente descartada.

La hipótesis de una victoria de Juntos por el Cambio en las PASO sería recibida con optimismo por los inversores, pero tampoco existe hasta el momento gran preocupación en caso que a Sergio Massa le vaya mejor de lo esperado. La preocupación en Wall Street surge en relación a Javier Milei

Con ese “escenario base”, la proyección para los bonos argentinos es favorable, con un “upside” que en primera instancia podría estar en el orden del 15% al 20% en dólares para fin de año. Esto significa que las cotizaciones podrían pasar de los actuales niveles de USD 32-33 dólares a poco más de 40 dólares.

La expectativa del mercado es que Juntos por el Cambio quede en una buena posición en la primaria para luego ganar la elección general. ¿Y si Sergio Massa sorprende, consiguiendo más votos de lo esperado? Según Juan Manuel Pazos, economista jefe de TPCG, no cambiaría demasiado las cosas: “Los inversores extranjeros no ven a Massa como un kirchnerista duro ni mucho menos. Ese escenario no provocaría ni por asomo una caída como la de 2019″.

Las posibilidades de consolidar el mercado alcista luego de las PASO siguen por lo tanto plenamente vigentes. Por eso, la expectativa es que las jornadas subsiguientes a la actual primaria se parezcan más a lo que sucedió hace 8 años. En aquel momento Mauricio Macri perdió la primaria, pero quedó bien posicionado para la elecciones generales y terminaría ganando el ballotage.

Aquel proceso electoral fue acompañado de un gran repunte en los precios de los activos, un proceso que ahora ya se dio con más fuerza en acciones, seguido por los bonos con algo menos de fuerza.

