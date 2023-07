La fuerte suba de los bonos en dólares volvió a contener a los dólares financieros

El mercado de futuros del dólar terminó al alza en casi todas las posiciones. REUTERS/Agustin Marcarian/Ilustración

Hay cautela, pero también impaciencia en el mercado por la falta de definiciones con el FMI. El mercado de futuros con el alza en casi todas las posiciones, reflejó el ánimo de los inversores. Pero lo que no cedió fue la euforia por los bonos de la deuda externa que aumentaron hasta 10% como fue el caso del AL29, un título de alto riesgo y elevado retorno de 43%. En lo que va del mes, subió 8,1% y lleva acumuladas alzas de 32,9% en el año. El que está ganando mucho con este bono, es el que entró el mes pasado cuando dio aumentó 20% en el mes.

El dólar contado inmediato no lo pudo hacer por las intervenciones del Banco Central donde el MEP quedó sin cambios en $484,06 y el contado con liquidación (CCL) con una suba de apenas 42 centavos a $ 513,99.

En el Senebi, donde las negociaciones son bilaterales y los precios no se publican en las pantallas, el dólar fue más sincero. El MEP aumentó $9 a $492 y el CCL $3 a $515. El dólar libre tuvo una notable demanda y llegó a $499 pero cerró a $498 un valor $3 más elevado que el de la rueda anterior.

Para el analista económico Franco Tealdi “el mercado digirió el dato de empleo de Estados Unidos y se estabilizaron las tasas de interés y el riesgo en el mundo. Eso fue un viento de cola para los activos argentinos que retomaron al alza, sobre todo los bonos, no tanto en las acciones. Si bien la Argentina está en trading electoral, hay un microclima de factores locales que no está ajeno a lo que pasa en el mundo y la Argentina sobrereacciona a las noticias. Como el país es High Beta, un mercado poco profundo, las malas noticias de la semana interrumpieron un rally de alzas y hoy con la estabilidad de las variables del exterior, retomó la tendencia alcista. Mientras se ve un deslizamiento del dólar MEP que operó todo el día en $490 con el “blue” tocando $500 y con el CCL bastante por encima de los $500, es una manera controlada de dejar correr los tipos de cambios porque las reservas no están fuertes como para grandes intervenciones”.

En la plaza mayorista el dólar subió a $263,32 y se aceleró el ritmo. Lo curioso es que el Central dejó de explicar claramente las compras y ventas que hace. Según se informó, compró USD 9 millones y vendió 770 millones de yuanes, que al cambio de ayer equivalen a USD 106 millones, por lo que el saldo neto de ventas fue de USD 98 millones. Las reservas perdieron USD 143 millones y quedaron en 26.414 millones.

Andrés Reschini, de la consultora F2, explicó que “la devaluación fue de 7,9% respecto al lunes y eleva el ritmo devaluatorio promedio de lo que va del mes al 7,22%. Hasta el lunes, ese ritmo era de 7,15%. La brecha cambiaria, aunque marginal, mostró una nueva baja y se aproxima a 96%. El rebote en los bonos está contribuyendo a mantener esta tranquilidad en el CCL. De todos modos, el alza no se contagia a las acciones y tampoco aporta optimismo a los futuros del dólar ya que en la parte corta de la curva toman mayor distancia desde que Sergio Massa oficializó como candidato presidencial y la incertidumbre acerca del eventual acuerdo con el FMI, fue ganando terreno en el mercado”.

El dólar a fin de año cerró a $511, lo que equivale a una devaluación de 190% para todo 2023.

A todo esto, la Bolsa, con menos negocios que en las ruedas anteriores, siguió muy volátil. Se operaron $5.465 millones y el S&P Merval de las acciones líderes aumentó 0,47% en pesos y 0,4% en dólares.

Los ADRS -certificados de tenencias de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- operaron $11.413 millones y predominaron las alzas. Lo mejor fue nuevamente Corporación América con 3,6%. Este certificado dejó 12% de ganancias en dos ruedas.

Para hoy se espera que siga la demanda de bonos. Todavía tienen resto para subir. Pero dependen de que no surja alguna novedad negativa en el exterior. De la Bolsa, se espera todavía el rebote. Pero lo que suceda allí está muy atado a lo que se acuerde con el FMI.

