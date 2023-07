Cómo la inteligencia artificial puede revolucionar la forma en que elegís tu próxima vivienda

Dispositivos digitales como un celular facilitan el uso de la Inteligencia Artificial en la vivienda (Getty Images)

La búsqueda de una vivienda para comprar o para alquilar (alternativa esta última acotada por la escasez de oferta que generó la Ley de Alquileres sancionada en julio de 2020) es un proceso fastidioso. Implica buscar en numerosos sitios Web, programar visitas, cotejar precios. La Inteligencia Artificial (IA) comienza a facilitar este camino a través de su capacidad para analizar grandes cantidades de datos de forma rápida y precisa.

Mecanismos de búsqueda de propiedades basados en IA pueden ofrecer resultados personalizados basados en las preferencias del usuario, como el presupuesto, la superficie de la propiedad y la ubicación.

Destacan en el mercado que la IA puede analizar las preferencias de búsqueda anteriores y recomendar viviendas se posible interés del usuario. Algunos sitios de Internet ya están utilizando esta opción tecnológica para mostrar propiedades similares a las que un usuario vio anteriormente.

La Inteligencia Artificial se presenta así como un futuro inmediato del mercado inmobiliario. Es lo que viene. Y según expertos beneficia tanto al que busca una propiedad como a quien la construye.

Calcular el precios es una parte importante del proceso de compra-venta de una propiedad . Los tasadores inmobiliarios ahora pueden obtener una cifra precisa y rápida de una propiedad en cuestión de minutos.

Es lo que viene y según expertos beneficia tanto al que busca una propiedad como a quien la construye

Fabián Achával, CEO de la inmobiliaria homónima, dijo a Infobae que es muy difícil exagerar las implicancias de la masificación y democratización de la inteligencia artificial sea o no a través de ChatGPT, y en cualquier rubro, incluido el inmobiliario. “Sin lugar a dudas es el futuro inmediato y va a marcar el nuevo estándar de trabajo del sector de Real Estate, marcando inmensos desafíos y oportunidades para todos aquellos que estamos pensando a largo plazo en el sector”, dijo a Infobae.

En el entorno analógico del pasado la telefonía tardó 75 años en alcanzar 50 millones de usuarios, la radio 38, la TV 13. En el entorno digital de datos actual, Internet tardó 4 años en alcanzar 50 millones de usuarios, Facebook 3 años, Tik Tok 3 meses. Hoy la inteligencia artificial de ChatGP 4 tardó menos de un mes en consolidarse.

“Los procesos se aceleran y el desembarco de la IA ha sido exponencial. Es por ello que debemos entender su aplicación a nuestra industria. La primera aplicación que he encontrado es en la preparación del contenido e información para atraer clientes compradores y vendedores. He desarrollado programa de contenidos pidiéndole a ChatGPT me asista para generar un programa diario de contenido para difundir durante una semana con contenido de valor para nuevos proyectos inmobiliarios”, comentó a Infobae Gustavo Ortolá Martínez, de LIKE Propiedades.

Vivienda hecha a través de la Inteligencia Artificial

León Pinus, comunity manager de Martín Pinus Real Estate destacó a Infobae que con el uso de la IA, los compradores o inquilinos pueden ahorrar tiempo y esfuerzo y recibir recomendaciones personalizadas y precisas. “La IA -agregó- también puede ayudar a identificar oportunidades ocultas o propiedades que de otro modo podrían pasar desapercibidas. Además, puede mejorar la transparencia al proporcionar datos objetivos y estadísticas confiables sobre propiedades y tendencias del mercado”.

Los sistemas basados en IA pueden analizar los patrones de uso de las instalaciones y equipos en una propiedad y predecir cuándo necesitan mantenimiento o reparación. Hasta incluso programar automáticamente el mantenimiento y la reparación de acuerdo con el horario de disponibilidad del inquilino.

Detectar el estado del inmueble

“Los algoritmos de IA pueden analizar datos de venta de propiedades similares en la zona y puede ayudar a predecir el valor futuro de una propiedad. Al analizar los patrones históricos de precios en una determinada zona, incluso podría predecir cómo aumentará o disminuirá el valor de una vivienda en el futuro”, destacó Pinus.

La IA también puede utilizarse para monitorear la seguridad de la propiedad. Su uso tiene la capacidad de enviar alertas a los propietarios o a la policía si detecta actividades ilegales.

Achával agregó que el uso de la IA “agilizará procesos de búsqueda y esto dependerá en definitiva de cuanta inversión haya en el sector. La masificación de la inteligencia artificial aun se encuentra concentrada en los modelos de lenguaje LLM (redes neuronales capaces de leer, traducir y resumir textos, pudiendo así crear frases y predecir palabras pareciendo que escribe o habla un humano) es decir en texto. Y esto es central para procesamiento de la descripciones de los avisos y poder parametrizar mejor la búsqueda en los portales”.

Se puede diseñar una vivienda antes de construirse. El ChatGPT puede armar la decoración y ubicación de muebles (Getty Images)

Expertos sostienen que su aplicación en el campo inmobiliario no tiene contras por ahora.

El arquitecto Marcelo Satulovsky, consultor, docente e investigador en hábitat, desarrollo urbano y Real Estate, explicó que el Real Estate “es la cadena de valor responsable de articular la producción y gestión de los sitios del habitar. Sin embargo, prosiguió, “cantidad de factores vienen modificando aceleradamente los modos de hacerlo; y con ello los espacios y la manera de producirlos y gestionarlos, de pensar y hacer los negocios que permiten que eso ocurra. Lo que hoy vemos en la IA, es apenas un escalón -casi inicial, rudimentario- de la incorporación a lo cotidiano. Entonces, hay una innovación disruptiva. Pero eso requiere disposición al cambio en un sector históricamente reacio y un abordaje continuo de innovación en los enfoques, liderazgos, en la estructura organizacional, en las dinámicas y modelos de negocio”.

Rapidez

Fabián Achával dijo: “Es importante que logremos adaptarnos a este desafío y hacer lo propio en el sector. Lo fantástico de la irrupción de ChatGPT es la democratización de la inteligencia artificial. Hasta hace poco la IA sólo era accesible para las empresas de base tecnológica con inversiones millonarias. Hoy con cabeza, visión y equipos reducidos de desarrollo se pueden incorporar estas herramientas para aumentar exponencialmente la productividad”.

Hay interesados que piden al ChatGPT que recomienden 5 pasos para mostrar bien una propiedad. O los secretos para armar un buen video con un teléfono celular.

Hoy con cabeza, visión y equipos reducidos de desarrollo se pueden incorporar estas herramientas para aumentar exponencialmente la productividad (Achával)

“También me asiste la inteligencia artificial para general material visual para atraer a clientes. He utilizado el relleno generativo de Adobe Photoshop para equipar un ambiente vacío pidiéndole que me lo equipe y me devolvió 3 alternativas para elegir la que más me guste”, contó Gustavo Ortolá Martínez.

El Real Estate naturalmente es una actividad de ciclos largos. Entre la intención de un emprendimiento y la compra del suelo, a la entrega de las unidades y su uso por las familias o empresas, pasan cantidad de años o décadas.

Satulovsky, dijo que “sin embargo, cuando los cambios tecnológicos y el habitar se miden en meses o semanas, proyectamos negocios décadas adelante sin ver en general en el sector, por ejemplo, diseño de futuros y gestión de la innovación, construcción y fortalecimiento de plusvalía, gestión de impacto para la construcción de sustentabilidad de las propuestas en tiempos de cambio y la construcción de valor de largo plazo, para el cliente, la empresa y la comunidad”.

A través de la IA se puede instalar una portería inteligente que mejora la seguridad al permitir sistemas de control de accesos más avanzados

La IA en la vivienda puede materializarse a través de asistentes virtuales que mejoran la experiencia del residente al ofrecer soluciones personalizadas y eficientes, como videos porteros atendidos por un conserje virtual o como chatbots que pueden responder preguntas de manera instantánea y precisa.

Esteban Zecler, CEO de Hipcam, comentó a Infobae que “la aplicación mejora la seguridad al permitir sistemas de control de accesos más avanzados, como la portería inteligente, donde a través del reconocimiento facial, se puede identificar y autorizar a de manera más eficiente el ingreso de los usuarios, lo que brinda tranquilidad tanto a propietarios como a inquilinos”.

Se estima en el sector que la utilización de este tipo de porteros en un edificio promedio de 30 unidades permite un ahorro de hasta $4 millones en las expensas generales.

Seguir leyendo: