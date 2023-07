Cuáles son las provincias donde se crea más empleo y qué sectores buscan trabajadores

Algunas ramas de actividad han respondido mucho mejor a la recuperación y hay jurisdicciones que supieron aprovechar el rebote que otras (Cuartoscuro)

El empleo privado registrado tocó fondo durante la etapa más crítica de la pandemia, condicionado por las medidas sanitarias restrictivas y la incertidumbre que generaba el Covid-19 en todos los sentidos. Sin embargo, pasaron pocos meses para que se empezara a notar una reactivación y desde entonces el mercado laboral ya no volvió a caer.

No todos los sectores ni todas las provincias se han comportado de la misma manera. Algunas ramas de actividad han respondido mucho mejor a la recuperación y hay jurisdicciones que supieron aprovechar el rebote mejor que otras.

La primera en reaccionar fue San Luis, que comenzó la recuperación de su empleo privado registrado en diciembre de 2020 y a partir de ese momento no ha caído. En total, la provincia cuyana lleva 29 meses consecutivos mostrando una expansión en la cantidad de trabajadores asalariados formales (el dato más actual corresponde a abril de 2023), según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Tucumán no solo no acumula meses de mejora, sino que además lleva doce meses consecutivos de caída del empleo privado asalariado registrado

La Pampa, Formosa y Chaco empezaron a crear empleos asalariados un poco después, en febrero de 2021, pero tampoco han caído a partir de entonces ni muestran señales de agotamiento. Por el contrario, todas se mantienen creciendo por encima del 5% de promedio y acumulan 27 meses seguidos sin caer.

Un escalón más atrás, con 26 meses de suba continua aparecen Santa Fe, Misiones, Entre Ríos y Corrientes. En lo que respecta a provincia de Buenos Aires, se encuentra entre las jurisdicciones con 25 meses de crecimiento y CABA está algo más abajo, con 22 meses.

La única excepción es Tucumán, que no solo no acumula meses de mejora, sino que además lleva doce meses consecutivos de caída. De hecho, las estadísticas demuestran que la retracción es cada vez mayor (en abril sufrió una baja del 4,2 por ciento).

Rachas largas de crecimiento son una señal clara de que las empresas están creando puestos de trabajo, independientemente de la calidad de los empleos y de qué tan buenos sean los salarios. No obstante, eso no garantiza necesariamente una expansión significativa del mercado laboral, porque en muchos casos las subas son mínimas.

Si se centra el análisis en la magnitud de los aumentos, se encuentra que las provincias con series más largas de crecimiento porcentual no son las que más han expandido su universo absoluto de asalariados privados formales.

Las provincias con series más largas de crecimiento porcentual no son las que más han expandido su universo absoluto de asalariados privados formales

Según las estadísticas de la cartera laboral y tomando como referencia el período que va de abril de 2021 a abril de 2023, la mejora más marcada se ha dado en Catamarca, provincia que acumula un crecimiento del 34,9% en dos años. Se trata de un mercado aún muy chico, pero hubo un salto importante entre los 28.262 asalariados privados que estaban registrados en 2021 y los 38.127 del dato más reciente.

Llama la atención también el caso de Neuquén; si bien a su mercado laboral le llevó un poco más de tiempo empezar a mostrar indicios de recuperación, acumula un incremento en el número de asalariados del 22,8% en 24 meses, apalancado por la actividad extractiva en Vaca Muerta. En ese caso, el salto en la cantidad de trabajadores fue de 113.188 a 139.043, mediante la creación de 25.855 puestos formales.

El podio se completa con La Rioja, que en los últimos dos años pasó de tener 29.720 a 34.856 asalariados particulares, con lo que registró una suba del 17,3% en el período analizado.

En lo que respecta a los mercados más grandes, Buenos Aires y CABA, los márgenes de crecimiento fueron bastante más bajos en términos porcentuales, pero aun así significativos en valores absolutos. En el caso de Provincia, la evolución en los últimos dos años fue del +7,3%, lo que se traduce en la creación de 136.898 puestos de trabajo. En CABA, por su parte, hay 98.167 asalariados más.

En el caso de Córdoba, se registra una mejora acumulada del 9,2% en los últimos dos años. En ese caso, el universo de asalariados formales creció en 44.527 trabajadores.

Las ramas más dinámicas

Así como hay provincias mucho mejor posicionadas que otras en el desarrollo del sector asalariado formal, también hay realidades muy diferentes entre los distintos sectores de actividad productiva y comercial.

En términos porcentuales, el aumento más marcado entre abril de 2021 e igual mes de este año fue el de Hoteles y restaurantes, que por el impulso del turismo logró un crecimiento del 33,4% en la cantidad de trabajadores asalariados formales, lo que se traduce en 69.839 empleados nuevos netos.

Se destacó también la Construcción, con crecimiento de 29%, que en ese caso impactó en la creación de 104.719 nuevos puestos netos de trabajo, siempre tomando como base abril de 2021, mes en que empezaba a notarse indicios de recuperación en el mercado laboral.

Entre la minería y la construcción se crearon 115.360 puestos de trabajo asalariados formales en los últimos 24 meses.

El podio se completa con las Actividades informáticas. Según datos publicados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, en abril de este año se contabilizaron 18.566 asalariados más en ese sector que hace dos años, lo que dejó como resultado una suba de 15,8 por ciento.

Por su parte, el sector de “Minería y petróleo” creció 13,2% y creó 10.641 puestos netos de trabajo asalariados formales en el período analizado.

En contraparte, hay tres sectores que muestran resultados negativos entre abril de 2021 e igual mes de este año. Al que peor le fue es a “Comunicaciones”, que acusó una caída del 11,5%, seguido por las Actividades inmobiliarias (-4,2%) y los Servicios financieros (-1,7%). Entre los tres rubros se destruyeron 17.430 puestos de trabajo asalariados formales.

Qué inclinó la balanza

Según los especialistas, el desempeño del mercado laboral de cada provincia está directamente relacionado con la composición de su matriz productiva y con la administración de sus recursos.

“En las provincias con mayor nivel de crecimiento pesó fuerte la construcción. Es algo razonable, teniendo en cuenta que es un sector en el cual el empleo varía mucho más, en las buenas y en las malas épocas. En algunos casos, ese mayor empleo en construcción se debió a trabajos en petróleo (Neuquén) y en minería (Catamarca, Jujuy). En otros casos, ese mayor empleo sectorial se debió a la obra pública (Formosa)”, explicó Jorge Day, economista del Ieral, Fundación Mediterránea.

“También el sector asociado al turismo (Hoteles y Restaurantes) aumentó bastante en 2022 (continuó la recuperación post pandemia), pero cuando se observa cuáles son las provincias con mayor incremento en empleo privado, el turismo no es el principal sector que generó ese mejor desempeño”, contó Day.

El desempeño del mercado laboral de cada provincia está directamente relacionado con la composición de su matriz productiva y con la administración de sus propios recursos

José Vargas, economista y director de la consultora Evaluecon, dijo a Infobae que “el turismo, que se reacomodó en parte gracias a las ventajas cambiarias que tiene Argentina para los visitantes extranjeros, explica en gran parte el crecimiento del sector asalariado formal, aunque en muchos casos se trata de puestos de trabajo temporales”.

Y agregó: “Es muy fuerte también el crecimiento de la minería, con el impulso del litio y del petróleo, con Vaca Muerta. Es por eso que Catamarca y Neuquén encabezan las estadísticas”.

Vaca Muerta impulsa la creación de empleo formal en Neuquén. REUTERS

Vargas contó que hay provincias que han ido reacomodando su matriz productiva para hacer mucho más beneficioso el empleo en esos sectores en particular. “Otras, en cambio, tienen una matriz productiva mucho más atrasada, que no ha sido diversificada y no tienen en cuenta el potencial de crecimiento de algunos sectores en el mediano y largo plazo. Por eso quedan más rezagadas en materia de empleo”.

Perspectivas heterogéneas

Si bien el empleo sigue creciendo, de cara a los próximos meses las expectativas no son las mejores. Nuria Susmel, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), recordó que el crecimiento de la economía viene desacelerando desde hace algunos meses. “Con esto, la perspectiva es que en algún momento -en el corto plazo- se va a frenar el crecimiento del empleo”, comentó.

Hay que tener en cuenta, además, que aunque el empleo está creciendo, estamos en un contexto en el que no hay dólares para importar, hay mucha incertidumbre y la gente siente la economía al borde del precipicio”, agregó la experta en el análisis de los datos laborales.

Como punto a favor, Susmel opinó que ya no hay una “sensación de catástrofe inminente”, como había hace algunos meses, aunque insistió en que “el próximo gobierno va a tener una tarea muy difícil para reacomodar la economía”.

Nuria Susmel, investigadora de FIEL, sigue de cerca el mercado laboral (Adrián Escandar)

Por otro lado, la especialista de FIEL explicó que la inflación y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los salarios han reducido proporcionalmente los costos laborales. “Eso, aunque es un factor negativo, también ayuda a que se creen algunos puestos de trabajo”, observó.

La inflación y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los salarios han reducido proporcionalmente los costos laborales y ayudó a que se creen empleos (Susmel)

Jorge Day observó que en algunas provincias las condiciones están dadas para que el empleo siga creciendo.

“El petróleo en Neuquén (con Vaca Muerta) tiene bastante potencial. También la minería en varias provincias. Si el contexto macroeconómico mejora en un futuro, el empleo puede seguir aumentando en esas regiones”, aseguró el economista.

“Los que dependen de la obra pública, en cambio, presentan algunas limitaciones. A favor, en este año hay elecciones, y es un periodo en que se realiza más obra pública. En contra, están las limitaciones que tiene el Gobierno nacional, que restringe fondos a varias provincias, especialmente con las transferencias discrecionales”, remarcó el economista del Ieral.

Pese a la proximidad de las elecciones, las expectativas no son las ideales para las provincias que dependen de la obra pública.

Retrocesos en abril

Aunque la “película” de largo plazo muestra una tendencia clara, los resultados puntuales del cuarto mes del año revelan algunos datos interesantes, sobre todo cuando se analiza la evolución mensual desestacionalizada.

A nivel regional, el desempeño en abril de 2023 fue heterogéneo: se observa que en 15 de las 24 jurisdicciones el empleo asalariado registrado creció en la comparación con el mes anterior, mientras que en una provincia el empleo se mantuvo estable y en ocho se redujo.

Entre las provincias que mostraron mayor crecimiento se encuentran Catamarca 2%, Neuquén 1,8%, Salta 1,6%, Río Negro 0,8%, Córdoba 0,7%, San Luis 0,7%, La Pampa 0,6% y Chaco 0,5%. Por su parte, las jurisdicciones de CABA y Buenos Aires crecieron 0,2%, mientras que Santa Fe lo hizo en 0,2 por ciento.

Dentro del grupo de provincias que mostraron caídas en el empleo privado formal se destacaron: Tierra del Fuego 1,2%, Tucumán 0,6%, Santiago del Estero 0,5% y Misiones 0,5 por ciento.

Seguir leyendo: