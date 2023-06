Jornada financiera: el dólar libre quedó en 484 pesos tras su tercer día seguido en baja

El dólar libre sube 40% en 2023, por detrás de la inflación.

El dólar libre bajó por tercera rueda operativa este miércoles y mantiene una tendencia declinante en junio, en contraste con el firme rebote de los títulos públicos, que se negociaron en alza y pasaron a terreno positivo en el balance de 2023, con valores que auguran la cobertura de rentabilidad frente a la galopante inflación y persistente devaluación que golpea a la economía en el año electoral.

La cotización “blue” revirtió la suba de la mañana y cerró negociada con baja de un peso respecto del cierre anterior, a $484 para la venta. En junio anota una pérdida de seis pesos o un 1,2%, lo que ajusta a 138 pesos o un 39,9% el alza de 2023.

No pasó desapercibido que el BCRA desaceleró la devaluación. Después de tocar máximos en el día de $243,85, el dólar mayorista cerró a $243,50 por unidad, solo 25 centavos por encima del cierre anterior. La brecha cambiaria quedó en el 98,8 por ciento.

“En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $2,65, por debajo de los $3,75 de aumento registrado en idéntico lapso de la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central finalizó por segundo día seguido con saldo vendedor en el mercado de cambios, donde una reducción de las liquidaciones por exportaciones del agro se hace notar luego de finalizado la semana pasada el plan de tipo de cambio especial de $300 para la soja y sus derivados industriales.

En una sesión con negocios por USD 378,1 millones en el segmento de contado (spot) el aporte del dólar agro -ahora circunscripto a producciones regionales- fue de solo 15 millones de dólares. “El BCRA terminó la rueda de hoy con ventas por USD 76 millones para atender las necesidades del mercado”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El balance del BCRA por la intervención cambiaria pasó a negativo en junio con saldo vendedor por USD 32 millones en el MULC.

El Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) reprogramar metas y adelantar desembolsos, días después de renovar y ampliar una línea de “swap” de monedas con China, con la idea de dar margen al BCRA para contener la cotización del peso y frenar la salida de reservas.

“El panorama financiero unido a un panorama político cargado de incertidumbre conforman una situación particularmente desafiante (...) El cariz de las medidas que se ensayan no buscan soluciones de fondo recurrentes, sino alivios temporales mediante más deuda”, afirmó VatNet Financial Research.

Argentina celebrará elecciones presidenciales en octubre, con primarias en agosto, en medio de tensiones en la conformación de alianzas y listas a pocos días de los respectivos cierres, con el condicionante de una inflación que podría superar el 130% en 2023, según consultoras privadas.

Un grupo de economistas latinoamericanos instó el miércoles al FMI a adoptar reformas inmediatas, similares a las de los bancos centrales, para prepararse para una próxima crisis en los mercados emergentes, ante un aumento del riesgo asociado a la fragilidad y a los récords de deuda soberana.

Los bonos Globales del canje exhibieron un alza de 1,9% en promedio en Wall Street, con un riesgo país de JP Morgan que recortaba 47 enteros para la Argentina, en los 2.341 puntos básicos, un mínimo desde el 3 de abril.

Los bonos en dólares extendieron la mejoras, a la espera de inminentes avances en las negociaciones de Argentina con el FMI para reprogramar metas y adelantar desembolsos en medio de un difícil año electoral.

Los precios de los bonos Globales acumulan un rebote de 10% en promedio en el último mes

Los bonos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) ganaron un 1% en su promedio en pesos, luego de avanzar un 2,7% en las anteriores cuatro ruedas hábiles.

El Ministerio de Economía de Argentina anunció el lunes una operación de conversión voluntaria de activos en pesos con vencimientos en junio, julio, agosto y septiembre por otros títulos con amortización entre agosto de 2024 y enero de 2025.

Por su parte, el índice accionario S&P Merval de la Bolsa de Comercio porteña mostró una previsible toma de utilidades y quedó ligeramente negativo en 0,1%, a 380.430 puntos como cierre provisorio, luego de registrar su máximo histórico intradiario de 388.548 unidades, para superar marcas en cada ronda durante las últimas sesiones.

La Bolsa anota un incremento en torno al 14% en junio y del 88,3% en el transcurso del año. El ritmo accionario cuenta no tuvo este miércoles el impulso alcista de los ADR argentinos cotizados en Nueva York, que negociaron mixtos. Destacó la suba de 3,8% para Despegar, y de 2,7% para Banco Macro, mientras que del lado perdedor resaltaron Mercado Libre (-3,6%) y Edenor (-3,5%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

“El Gobierno obtuvo algo de aire para amortiguar los efectos de la sequía con la activación de otros 5.000 millones de dólares del ‘swap’ chino (...) El siguiente ‘round’ financiero es la ‘recalibración’ del acuerdo con el FMI”, sostuvo Delphos Investment.

Francia no está en contra de un acuerdo comercial con el bloque sudamericano Mercosur pero no quiere precipitar unas negociaciones que, según dice, correrían el riesgo de ser rechazadas por los parlamentos europeos si no responden a las preocupaciones medioambientales y sociales.

