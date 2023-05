Farmacias hackeadas: continúa el ataque informático que complica la venta de medicamentos en varios puntos del país

Female pharmacist checking medicines on rack. Chemist examining the medicines at drugstore. Focus on medicine boxes on the shelf.

Continúa el ataque informático contra un sistema de validación de la identidad de beneficiarios de empresas de medicina prepaga y obras sociales que mantiene paralizada la venta de medicamentos en buena parte del AMBA y otros puntos del país.

Por comunicado, Bizland, la empresa que administra el sistema IMED para la firma Farmalink, explicó que el lunes se avanzó en la recuperación del sistema y que en la mañana del martes se iba a realizarán las pruebas pertinentes para que vuelva a estar operativo en las últimas horas de la tarde.

Según fuentes del sector, se trataría de un ataque del tipo ransomware, por medio del cual los delincuentes virtuales “secuestran” los sistemas de la empresa y luego piden un rescate, en general millonario y en criptomonedas, a cambios de liberarlos. Si no, amenazan con vender en la deep web los datos de esos sistemas, que puede ser de la propia empresa o de clientes, según el caso.

Hasta el momento y a la espera de la normalización del sistema, hoy continúan los inconvenientes para millones de usuarios se no pueden comprar en farmacias con los descuentos que corresponden a sus respectivos servicios de salud y los establecimientos optan entre cobrar el precio íntegro con la posibilidad de un posterior reintegro u otorgar las bonificaciones en forma manual a la espera de que las financiadoras los paguen.

El hackeo complica la venta al público en las farmacias porque afecta a los sistemas digitales de validación de los pacientes

“En la jornada de hoy se recuperó el sistema de storage y los datos contenidos en él, esa recuperación se consiguió de manera íntegra, sin pérdida o vulneración de los mismos, y para ello se verificaron todas las reglas de validación con que cuentan los sistemas informáticos. Durante la noche se trabajará en volver a poner operativas las aplicaciones de Farmalink lo que permitirá realizar a lo largo de la mañana del martes las pruebas correspondientes para que sobre el final de la tarde el sistema vuelva a estar completamente operativo”, detalló Bizland.

“En los últimos cuatro días se trabajó en la recuperación de los sistemas que fueron afectados por un ataque informático del que la empresa fue víctima el jueves pasado. Bizland realizó el viernes una denuncia penal ya que fue víctima de un delito extorsivo perpetrado por una organización delictiva internacional que se valió de una vulnerabilidad de los sistemas de un proveedor de la compañía, para intentar irrumpir en las bases de datos y reclamar luego una compensación para la liberación del sistema”, dijo la empresa.

Los farmacéuticos, en tanto, confirmaron que siguen trabajando a ciegas.

“Cuando recibimos una receta cargamos a nuestro sistema el número de afiliado, la prescripción y pedimos autorización para ver qué plan tiene el afiliado y cuánto descuento le corresponde. Pero ahora estamos ciegos, no tenemos ninguna forma de chequear nada. Hacemos una validación manual con el carnet”, aseguró Ricardo Pesenti, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina.

“Muchas veces nos encontramos con que el paciente no tiene el dinero y hacemos esa presentación manual. Vemos que cuando ese paciente va un par de veces y no consigue el medicamento se empieza a poner nervioso. No es un problema del farmacéutico, tratamos de que nos entiendan. Pero la farmacia, en lo posible, va a tratar de que no abandonen los tratamientos porque eso sí tiene un correlato en salud”, afirmó Pasenti.

Hackeo

Días atrás , Bizland había informado que fue “víctima de un intento de hackeo que no implicó el robo de datos sensibles de los beneficiarios y prestadores, pero sí afectó a la operatividad de su red de comunicaciones, por lo cual existe imposibilidad para validación on-line de consumos de Salud”.

“El ataque no pudo superar las barreras de contención para este tipo de intrusiones con que cuenta la empresa, pero sí llegó a impactar sobre los servidores de comunicaciones por lo que se está viendo afectada la posibilidad de validación desde las Farmacias y prestadores de Salud”, agregó.

Fuentes de la firma dijeron que la víctima del ataque fue uno de sus proveedores y que hubo un pedido de rescate, pero que no se accedió al mismo y se realizó una denuncia penal.

IMED es uno de los sistemas que utiliza la red de farmacias del país, no el único. Con lo cual, no todas las obras sociales y prepaga están afectadas. Según pudo saber Infobae en diálogo con cámaras y colegios del sector, afecta sin embargo a muchas de las prepagas más grandes y a obras sociales con mucha presencia en el AMBA.

