Avanza el uso de yuanes en importaciones: cómo funciona el mecanismo que permite a las empresas acortar plazos de pago

Según fuentes oficiales, ya se realizaron operaciones con yuanes por más de USD 1.000 millones

Tras la firma del acuerdo que permitió a la Argentina utilizar yuanes para pagar importaciones provenientes de ese país, son cada vez más empresas que ya están gestionando operaciones en esa moneda y/o averiguando en distintos bancos comerciales cómo es el mecanismo.

La falta de dólares y los plazos de 180 días o más que ofrece el Banco Central (BCRA) a las empresas para acceder a las divisas dificulta fuertemente la actividad de comercio exterior, especialmente para las empresas que no pueden conseguir créditos de proveedores o bancos del exterior tan extensos, por lo que la posibilidad de utilizar los yuanes del swap con China abrió una ventana que la mayoría de los empresarios busca aprovechar. Por ahora, y pese a que desde el organismo monetario se informó que no hay restricciones normativas de origen y procedencia, las SIRAs en yuanes serán aprobadas exclusivamente para las importaciones provenientes de China.

La ventaja para los empresas, especialmente las medianas y grandes, es el plazo de pago.

El mecanismo para operar en yuanes está operativo desde hace unos 15 días, pero en la UIA fue informado en la reunión de este martes de la junta directiva. Algunas empresas ya tenían conocimiento del tema y empezaron a pedir SIRAs en yuanes desde hace dos semanas, pero en la entidad calculan que si bien hubo operaciones en abril, este mes tomarán más volumen.

La Secretaría de Comercio les dijo a los empresarios que por ahora sólo autorizará SIRAs en yuanes para importaciones provenientes de China

De hecho, el BCRA realizó ayer una reunión virtual con referentes de distintos bancos comerciales, empresarios, representantes del Banco Central chino y funcionarios de AFIP y de la Aduana, en la que se brindaron todos los detalles técnicos de la operatoria de forma tal de que más entidades financieras se sumen y puedan realizarse más operaciones comerciales en renminbi.

Por el momento, es el ICBC el banco que tiene más aceitado el mecanismo, pero trascendió que otros como el BBVA, el Galicia y el HSBC están comenzando con algunas operaciones.

“Los socios de la entidad están teniendo muy buenos resultados, con SIRAs que salen a las 48 horas con 90 días de plazo de pago” (Spadone)

La ventaja para los empresas, especialmente las medianas y grandes, es el plazo de pago. Una SIRA gestionada para pagar en yuanes sale muy rápidamente con fecha de cancelación a los 90 días, mientras que una normal (es decir, con pago en dólares) puede oscilar entre los 120 a 240 días, dependiendo del caso. Por otro lado, es difícil que un embarque de China tarde menos de dos meses, por lo que no habría tanto descalce entre la fecha de llegada de la mercadería y el pago.

“Ya me están saliendo SIRAs en yuanes a 90 días, por ahora sólo con China. Sabemos que los yuanes están y los dólares no. Por eso, si yo le compraba a Brasil y ahora me dan esta oportunidad, me busco un proveedor en China”, confesó el dueño de una gran empresa miembro de la UIA.

Sergio Massa y el embajador de China, Zou Xiaoli, ayer en el Palacio de Hacienda

No es tan fácil, sin embargo, cambiar proveedores tan fácilmente. En algunos casos, si se trata de commodities, las empresas pueden hacerlo. O tal vez trabajar más con alguno chino con el que ya estaban operando. Pero todas las opciones son viables cuando las divisas escasean, argumentan los industriales.

Desde la Cámara Argentino-China de la Producción, Industria y Comercio, su presidente, Sergio Spadone, afirmó a Infobae que “los socios de la entidad están teniendo muy buenos resultados, con SIRAs que salen a las 48 horas con 90 días de plazo de pago”. “Desde China nos contactan los proveedores chinos muy predispuestos a modificar la moneda. Para ellos, operar en yuanes es incluso mejor que en dólares”, agregó el empresario.

A su vez, Spadone recordó que China es el segundo socio comercial de la Argentina después de Brasil y que “seguramente esta decisión de utilizar el swap para operaciones de comercio exterior haya llegado para quedarse”. “Las políticas de China son de muy largo plazo”, dijo el empresario que vivió más de diez años en ese país.

¿Se pueden usar yuanes para importar de Brasil?

Aunque desde el BCRA le transmitieron a los empresarios que no había restricciones normativas de origen y procedencia, siempre que la operación sea negociada en yuanes, desde la subsecretaria de Comercio les informaron que en la aprobación de las SIRAs priorizarán los casos de origen China, “así que será cuestión de ir viendo como avanza”, dijeron en la UIA. Lo que también aclararon desde la secretaría que lidera Matías Tombolini es que el criterio de aprobación no cambiará a pesar de la mayor disponibilidad de yuanes. Es decir que seguirán aprobando con prioridad las importaciones de insumos y no habrá liberaciones masivas de bienes finales.

El ICBC es el banco que tiene más aceitado el mecanismo, pero trascendió que otros como el BBVA, el Galicia y el HSBC están comenzando con operaciones

“Es difícil que esto se aplique para otros países. El problema no son los yuanes; el problema pasa por la voluntad del gobierno chino de transformar algo que no es un crédito comercial en un crédito comercial. Y menos todavía en financiar importaciones de otros países. A China le interesa venderte productos, no prestarte”, reflexionó un importante industrial.

Hasta el momento, datos de la Secretaría de Comercio indican que fueron realizadas operaciones por un total de USD 1.087 millones en yuanes. Eso significa que el 50% de las operaciones de importaciones provenientes del país asiático fueron efectuadas en esa moneda y “se trabajará para seguir avanzando en ese sentido, como un instrumento más para mantener el nivel de actividad sin comprometer las reservas del BCRA”, dijeron las fuentes.

Ayer miércoles, el embajador de China, Zou Xiaoli, invitó al Ministro de Economía, Sergio Massa, con motivo de la reunión del directorio del banco de los BRICS en China. Se busca que la entidad que preside Dilma Rousseff sea garante del BNDES, el banco de desarrollo de Brasil, para prefinanciar las importaciones que llegan de ese país. Massa viajará a fin de mes, como adelantó Infobae.

Seguir leyendo: