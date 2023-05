El Gobierno acelera el pago de importaciones con China y Brasil antes de cerrar el acuerdo técnico con el FMI

Argentina's Economic Minister Sergio Massa and Brazil's Finance Minister Fernando Haddad (not pictured) hold a news conference, at the Casa Rosada presidential palace in Buenos Aires, Argentina, January 23, 2023. REUTERS/Agustin Marcarian REFILE - CORRECTING ID

El Ministerio de Economía buscará cerrar antes que la negociación técnica con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre nuevas metas y cronograma de desembolsos, dos frentes que sostiene en paralelo: un esquema de comercio exterior con Brasil que le permita financiar las importaciones, y acelerar el pago de compras de insumos a China con yuanes, que en algún momento del año, estiman en despachos del equipo económico, podría alcanzar el 100% de las operaciones hechas con ese país.

El ministro de Economía Sergio Massa aseguró este martes durante su presentación ante el Summit de Amcham, la cámara de comercio de los Estados Unidos en la Argentina, que el Palacio de Hacienda pondrá en la agenda prioritaria resolver esos dos frentes antes que tener cerrado el consenso técnico con el staff del FMI, algo que está estipulado en la hoja de ruta oficial para fin de mes, para que el directorio del organismo pueda debatirlo en la última parte de junio. “Está todo sobre la mesa”, martilló Massa ante la consulta sobre si se rediscutirá el cronograma de pagos además del de desembolsos desde Washington.

Más temprano, en una reunión que sostuvo ante sindicalistas y empresarios, el ministro de Economía dio otra pista sobre cómo avanzará la negociación para reemplazar el uso de dólares en el intercambio con China y Brasil, dos gestiones que tienen instancias bien distintas entre sí, la primera ya con avances concretos y, con el vecino país, recién en etapa de evaluación.

“Tomamos la decisión de activar para comercio el swap chino, que varios de los que están acá lo están empezando a usar para su comercio exterior. Del mes de abril al mes de agosto, hay 5 billones de dólares menos de pagos en dólares que se van a hacer a partir de la activación del swap en yuanes y, además, su posterior renovación a partir del mes de agosto que es lo acordado con el Banco Central Chino”, dijo ante el Instituto Iberoamericano para la Educación y la Productividad (OEI).

El Gobierno busca avanzar con una mayor porción de importaciones desde China pagadas con yuanes

El sistema de importaciones pagadas con moneda local con China, primero tímidamente y luego con algo más de relevancia, arrancó en los últimos meses. Fuentes de la Secretaría de Comercio aseguraron a Infobae que esperan en un lapso breve de tiempo conseguir que entre un 70 y 80% de las importaciones mensuales desde China tengan autorizaciones pagadas en renmimbí y arriesgan que “con tiempo puede llegar a ser el 100%”, mencionó un funcionario involucrado con el sistema de importaciones SIRA.

De acuerdo a datos del Indec, en lo que va del año las importaciones mensuales desde China estuvieron en un rango de entre 920 y 1.100 millones de dólares. Un primer objetivo planteado en el Ministerio de Economía había sido poder pagar entre 700 y 800 millones de dólares de esas importaciones directamente con moneda china.

Números recolectados por esa secretaría aseguran que los trámites SIRA autorizados en abril para ser cancelados en yuanes fue levemente menor a un equivalente a USD 1.100 millones. Este miércoles por la mañana funcionarios del Banco Central mantuvieron una reunión con empresarios con relación comercial con China y bancos comerciales de capitales chinos que operan transacciones bilaterales en monedas locales.

“Con el pago en yuanes se ahorran costos de transacción al igual que el Banco Central tiene mayor liquidez de sus reservas. Además ayuda a los objetivos integrales como el manejo de reservas, empleo, exportaciones y condiciones de estabilidad financiera de la Argentina”, mencionaron desde la autoridad monetaria durante el encuentro. Uno de las zanahorias principales con la que el Gobierno busca asegurar que las empresas se sumen a ese esquema es un plazo de autorización para el pago de esa importación más corto que si se pagara con moneda norteamericana: de 180 a 90 días.

En esa reunión de la OEI, Massa dejó saber, sin detalles aún, que el sector automotor podría tener un esquema particular en sus operaciones de intercambio comercial con Brasil. “Hay una tercera operación en marcha que involucra centralmente al sector automotriz y autopartista con otro tipo de moneda. No voy a traer detalles hasta que no lo tengamos cerrado, pero también de alguna manera despeja parte de la incertidumbre en materia de presión de reservas para lograr ese marco de estabilidad que necesitamos de cara al cierre del año”, mencionó.

Las negociaciones con Brasil son más lentas. Si bien había trascendido que tras el viaje de Alberto Fernández y Massa a Brasilia iba a ser continuada en lo inmediato con una visita técnica del Ministerio de Hacienda de ese país a Buenos Aires, esa misión todavía no tiene fecha. En los despachos oficiales aseguran que antes de avanzar en un sistema de financiación de importaciones argentinas desde Brasil que alivie el uso de reservas en dólares, necesitará primero un guiño del banco del BRICS, el organismo integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que pueda actuar como garantía de un esquema de esa naturaleza.

Brasil y China son los dos principales socios comerciales y con los dos tiene déficit comercial. EFE

El intercambio con Brasil es deficitario para la balanza comercial externa y en los primeros meses del año esa tendencia fue en crecimiento. De acuerdo a datos que dio a conocer el país vecino, en abril el rojo en el intercambio con Brasil fue de USD 776 millones lo que configura “el quinto mes consecutivo en que se empeora el resultado comercial con Brasil, dejando atrás el anecdótico superávit de USD 54 millones observado en noviembre de 2022″, según Abeceb.

En la Secretaría de Comercio por ahora descartan que pueda haber un esquema de SIRAs autorizadas en reales, como sucede con los yuanes. En el sector fabril local la lectura sobre un esquema como el que busca Economía fue diversa. Algunos sectores, según estiman desde el sector privado, podrían verse beneficiados por una medida de ese tipo, y en otros el impacto sería el contrario.

Según el análisis de Abeceb, entre los beneficiados podría estar “grandes empresas, con trayectoria, que puedan ofrecer las elevadas garantías que seguramente se pedirán para cubrir los riesgos del tipo de cambio, y que además puedan hacer frente a los costos financieros” y entre los rubros identificó a automotriz, autopartes, alimentos, cosméticos químicos, plásticos, algunos textiles y siderurgia.

El listado de sectores que se verían en desventaja lo integrarían metalmecánica, productos ópticos y de precisión, autopartes, indumentaria, algunos químicos, productos plásticos y manufacturas de caucho, productos de madera, textiles (para productos que utilizan insumos extra Mercosur), entre otros.

