El Gobierno extrema esfuerzos para prolongar la tranquilidad en el mercado de cambios

Foto de archivo - Un billete de 1.000 pesos argentinos sobre varios billetes de dólar estadounidense a modo ilustrativo. Oct 17, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian/

La economía se maneja con toda clase de artilugios para lograr una imagen de estabilidad en los mercados, bajo la creencia de que si pasan más días sin alzas del dólar el mercado va a calmar sus ansias de dolarizarse.

Por caso, cuando faltaba media hora para finalizar la rueda del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) se habían liquidado apenas USD 9 millones en el CAM 9 y, en un santiamén, anotaron una operación de USD 146 millones que elevó la compra de dólar soja a USD 153 millones que es la tercer más grande de este ciclo. No fueron pocos los que pensaron en un “telefonazo” del Ministerio de Economía para reforzar su estrategia.

Para el analista financiero y especialista en agronegocios Salvador Vitelli “llamaron la atención las liquidaciones de último momento de dólar agro. A pesar de que los exportadores liquidaron USD 156 millones y el Central vendió a los importadores USD 172 millones quedando con un saldo negativo de USD 18 millones, terminó emitiendo dinero porque la cifra que compró a $300 transformada en pesos es más elevada que la de los pesos que le dejó la venta de dólares. Este es el resultado de comprar dólares caros y venderlos barato. Hoy quedó evidenciado lo distorsivo que es este programa. Además, a pesar de las mayores liquidaciones, siguió muy bajo el nivel de retenciones de divisas por parte del Banco Central. Se quedó con apenas 14% de todo lo que se lleva liquidado”.

A las ventas de divisas, se le agregó que se contabilizaron los pagos por USD 680 millones que se hicieron el 1 de mayo al FMI. Por eso, las reservas bajaron USD 760 millones a 34.130 millones.

La intervención del Banco Central, en tanto, fue elevada pero más ordenada para controlar a los dólares financieros, porque el mercado se sintió aliviado ante la posibilidad de que ingresen anticipadamente los dólares del FMI. “Veremos hasta cuando pueden sostener esta estrategia porque el dólar puede retomar su camino al alza si no hay novedades favorables importantes”, señaló Vitelli.

De esta manera el controlado dólar MEP subió 75 centavos a $430,19 y el contado con liquidación cerró con una leve caída de 30 centavos a $448,31. En el SENEBI (Segmento de Negociación Bilateral), el mercado de las grandes manos donde los precios no aparecen en las pantallas, el MEP se operó en un promedio de $432 lo que marcó una baja de $2 respecto al día anterior y el contado con liquidación subió $1 a $453.

El “blue” tuvo un retroceso de $1 porque sigue la oferta de dólares MEP que hacen la operación denominada “puré” con la diferencia de precios. El dólar libre cerró a $468. En la plaza mayorista, perdió fuerza la devaluación. El dólar aumentó 50 centavos a $225,70.

Según el informe del analista financiero Andrés Reschini, se está desacelerando la devaluación. “En las últimas 5 ruedas el ritmo de aumento del dólar bajó de 7,5% a 7,14% y sigue por debajo de 7,6% que es la tasa de Política Monetaria. De seguir a este ritmo cerraría mayo con una suba de 7,84%”.

Sobre lo que sucedió en el mercado mayorista, el saldo negativo de USD 18 millones a pesar de haber recibido USD 153 millones de la exportación, indica que pagó $408 por dólar. O sea que terminó “expandiendo y con saldo rojo en divisas”.

“El mercado de futuros -agregó- ajustó con bajas sensibles en toda la curva. El Central no convalidó las tasas de devaluación que venía manteniendo a fines del mes pasado y hoy hubo una importante retirada de fin de mayo que no alcanzó a ser compensada con el incremento de contratos del resto de la curva. No se sabe si está interviniendo el Central. La tensa y forzada paz cambiaria que impuso el gobierno puede estar teniendo influencia en los jugadores de dólar futuro, pero los problemas de fondo siguen estando y hasta profundizándose”.

Un tema que preocupa es que ayer los bancos pidieron que les manden, a través de camiones de caudales, USD 37 millones. El drenaje diario de depósitos está afectando en UDSD 40 millones diarios al Banco Central por la baja de los encajes.

Por otra parte, hubo un repunte de los bonos con ley extranjera, en particular el Global 2035, uno de los más demandados que subió 0,25%, bajó 41 unidades (-1,6%) a 2.582 puntos básicos.

La Bolsa negoció $4.069 millones y cayó 2,45%. En dos ruedas perdió 5,5%. Los ADRs -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- operaron $7.238 millones y tuvieron una rueda absolutamente negativa.

Pese a los esfuerzos del BCRA de mostrar un dólar contenido y mientras aumentan las liquidaciones de los exportadores, el mercado ve que caen las reservas de libre disponibilidad que ya están por debajo de los USD 1.100 millones. Las idas y vueltas con la publicación de las cifras del INDEC, agregaron un condimento innecesario porque ahora el índice de inflación de abril puede tomar más relevancia.

