Quién es Gianluigi Aponte, el dueño del gigante naviero MSC que está en la lupa del Gobierno por giros al exterior

Mediterranean Shipping Company (MSC) la empresa fundada por el italiano Gianluigi Aponte

La Aduana elaboró un informe sobre la evolución de los precios internacionales de donde surgieron sospechas sobre la empresa Mediterranean Shipping Company, ya que el volumen de contenedores operados se mantuvo estable por tres años al mismo que el monto de dólares girados al exterior en concepto de “Servicios de Fletes y Otros” se incrementó un 87% en el mismo período.

El informe fue enviado por la Aduana de manera oficial al Ministerio de Economía, al de Transporte, a la AGP (Puertos) y al Banco Central para que evalúen la situación de la empresa naviera. El documento se basa en información de los análisis del Fondo Monetario Internacional en relación al costo de los fletes, que se encarecieron en los últimos tres años se debe a “las fluctuaciones en el precio internacional del petróleo, la falta de fabricación de nuevos contenedores en relación con el incremento del intercambio internacional de mercadería que se transporta en los mismos y principalmente las medidas tomadas en relación a la pandemia COVID-19 por todos los países”.

Del informe surge el incremento exponencial que sufrió el flete internacional durante el transcurso de 2020 y que se sostuvo hasta fines de 2022; desde ese momento se produce una baja en la curva. “Sin embargo, en nuestro país la curva a fines de 2022 no ha descendido y continúa con un crecimiento que por los menor a nivel comparativo no encontraría una explicación internacional”, dicen desde Aduana.

Mediterranean Shipping Company SA (MSC) tiene su sede en Ginebra pero es de capitales italianos. La empresa, un gigante del negocio de la logística y el turismo, ofrece soluciones de transporte marítimo, terrestre, aéreo y digitales. El Grupo MSC -del que forma parte la empresa global de curceros- cuenta en todo el mundo con 150.000 empleados, 730 buques y 675 oficinas en 155 países.

MSC es una de las principales compañías de cruceros del mundo y se mantiene como empresa familiar

La historia del Grupo MSC comenzó en Bruselas en 1970, cuando el capitán Gianluigi Aponte fundó la empresa con solo un pequeño buque de carga: el MV Patricia. Desde entonces, el negocio creció y se diversificó hasta incluir una línea de cruceros y servicios de transbordadores de pasajeros, además de infraestructura en terminales portuarias y terrestres. Con sede en Ginebra, el Grupo sigue siendo de propiedad privada.

La empresa es dueña de MSC Cruises es la tercera línea de cruceros más grande del mundo y una de las más reconocidas de Europa, América del Sur, la región del Golfo y el sur de África. También es la marca de cruceros global de mayor crecimiento en los mercados del Caribe, América del Norte y el Lejano Oriente.

Nacido en Sorrento en 1940, Aponte estuvo varias décadas al frente de la expansión del grupo naviero, al que logró posicionar como la segunda empresa de transporte de contenedores más grande del mundo, con 445 barcos por todo el mundo. En 1988 el grupo familiar entró en la industria de cruceros que es actualmente una de las más importantes del mundo y la única controlada y dirigida por una familia. En 2014, el fundador de la empresa se retiró del cargo de consejero delegado y presidente de MSC y fue reemplazado por su hijo, Diego Aponte.

Según la revista Forbes, se ubicó en el puesto 170° en el listado de fortunas del mundo. Su hijo Diego ocupa el cargo de vicepresidente de MSC transporte de mercancías y si hija Alexa es responsable de las finanzas del grupo.

La naviera Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC) tiene 730 buques y presencia en 155 países

Según el informe de la Aduana, en 2020, la empresa giró USD 129.967.248 y operó 105.017 contenedores; en 2021, giró USD 365.900.726 y operó 103.466; y en 2022 giró USD 683.744.666 y operó 103.893 contenedores.

Como conclusión, el informe muestra un “incremento exponencial” en el giro de divisas de Mediterranean Shipping Company, en particular en el año 2022, que no guardaría relación con el volumen operado. Por eso, la Aduana pide poner “en consideración la posibilidad que se proceda a evaluar dicha relación de manera interdisciplinaria con los organismos del estado que pudieran corresponder; en particular, a los efectos de consolidar y validar la información relevada”.

