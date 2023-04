Inflación: la educación subió 29,1% el mes pasado y fue el rubro del IPC que más se incrementó en marzo

La educación subió 29,1% el mes pasado y fue el rubro que más se incrementó en marzo NA

El rubro educativo fue el que más aumentó en el índice de precios al consumidor (IPC) del mes pasado. El Indec informó que “la división de mayor aumento en el mes fue Educación (29,1%), por las subas en todos los niveles educativos al inicio del ciclo lectivo”.

En el trimestre, el rubro aumentó el 34,6% y en el último año el 96%. En particular, en el área metropolitana el aumento fue del 24,6 por ciento.

Este aumento ocurrió luego de que, a principios de febrero, en el marco del programa Precios Justos, el gobierno sellara un acuerdo para poner un tope a las cuotas de los colegios privados en el comienzo del ciclo lectivo 2023. Entonces el ministro de Economía, Sergio Massa, junto al de Educación, Jaime Perczyk, y representantes de las cámaras de colegios privados, acordaron un “aumento de inicio” que no debía superar el 16,38%, sobre el que luego se activaría un tope mensual del 3,35% para las cuotas, a regir hasta junio.

“Fijamos, a partir de un acuerdo, una pauta de aumento que no supere la meta inflacionaria establecida en el Presupuesto. Así, se aplicará un aumento de inicio del 16,38% y luego del 3,35% hasta el mes de junio”, dijo aquella vez el ministro, quien reconoció que muchos colegios preveían aumentos de entre 25 y 30% al comienzo del año. “En paralelo, el Estado va a hacer un esfuerzo en materia de lo que las provincias argentinas pagan en subsidios en Educación. También haremos un gran esfuerzo en establecer un sistema de tarifas de luz y de gas, similar al que tienen los clubes de barrio, para las escuelas de gestión privada y de esa forma colaborar con el esfuerzo que hacen esas instituciones”, agregó.

En tanto, Perczyk agradeció “el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de los representantes de la educación privada para dar previsibilidad a los aumentos de las cuotas de los colegios y llevar tranquilidad económica a las familias”. El titular de la cartera educativa detalló además que en el sistema de educación argentino “el 75% son establecimientos públicos y el 25% restante privados, por eso agradecemos que se sumen a este acuerdo” y consideró el acuerdo que se había firmado “un paso más hacia el inicio del próximo ciclo lectivo”, invitando a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir al convenio.

“Educación” es una de las 12 “Divisiones” que conforman el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Indec. Los otros son Alimentos y bebidas no alcohólicas, Bebidas alcohólicas y tabaco, Prendas de vestir y calzado, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Equipamiento y mantenimiento del hogar, Salud, Transporte, Comunicación, Recreación y cultura y Restaurantes y hoteles 12- Bienes y servicios varios.

Según especifica el propio organismo, el cálculo del costo de la Educación, incluye el costo de los servicios para la educación formal (cuota y aranceles para preescolar, enseñanza primaria, secundaria y universitaria) y no formal (idiomas, entre otros). Además, el organismo estadístico oficial, que depende del Ministerio de Economía, releva información sobre el valor de los distintos ítems para cuatro niveles educativos: Educación preescolar y primaria, Educación secundaria, Educacioón postsecundaria, no terciaria y “Educación no atribuible a ningún nivel”.

El acuerdo de Massa y se había sellado tras una reunión con la Cámara Argentina de Instituciones Privadas (CAIEP), la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP) y el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC), en el Palacio de Hacienda y de la firma del convenio participaron también el secretario de Comercio, Matías Tombolini; el asesor ejecutivo del Ministerio de Educación, Mario Caputo; la directora de Educación Pública de Gestión Privada, María Gloria Zingoni; el secretario general del Consejo Federal de Educación, Marcelo Mango y el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Gustavo Faskowicz.

