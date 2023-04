La federación de panaderos recomendó a sus afiliados una suba del 15% en el precio del pan

El precio del pan podría volver a aumentar en los próximos días. (NA)

La Federación Argentina de la Industria Panadera y Afines recomendó a sus afiliados a realizar un aumento del 15% en el precio del pan, derivados y otros productos. En una carta, a la que accedió este medio, el sector sostiene que enfrenta “constantes aumentos de precios de nuestras materias primas”.

Todo esto sucede en momentos donde se espera en las próximas horas la publicación del índice de inflación de marzo pasado. Los consultores esperan una cifra en torno al 7 por ciento. Así, el trimestre cerrará con una inflación por encima de 20% acumulado lo que deja un alto piso para el resto del año. Las primeras mediciones privadas del mes en curso ya arrojan guarismos levemente por debajo del mes pasado pero todavía por encima de 6%, lo que implicaría que la inflación anual superará cómodamente el 100% anual.

En la carta a sus afiliados, la Federación sostiene que ante los “constantes incrementos de precios de nuestras materias primas para la elaboración, como margarinas, grasas, levaduras, azúcar, huevos, premezclas, chocolates y la harina con la modificación de su subsidio, etc, también se suma todo lo relacionado a los descartables como papel, bolsas y bandejas, y los servios de luz, agua, gas, y otros impuestos y la mano de obra”.

“Todo esto hace imposible mantener los valores actuales. Sabemos que siempre la costumbre del panadero fue ajustar su costo a la mínima expresión, cargándose sobre sus espaldas muchos de los aumentos que sufrimos. Pero en este momento es impensable seguir por el mismo camino, puesto que no se puede vender por debajo del mismo”, agregaron los directivos de la entidad, expresando su preocupación por el momento complicado que atraviesa el sector.

Precios

A todo esto, durante esta semana, la Asociación de Panaderos “27 de Abril” de Avellaneda, que preside Gastón Mora, se reunió con el Secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, con el objetivo de abordar el tema “precios, inflación y todo lo que respecta a la cuestión alimentaria en nuestro país”, según comentaron desde la entidad.

“Tenemos cuatro puntos a resolver que son innegociables: desayuno, almuerzo, merienda y cena de todas las familias argentinas, y especialmente de los sectores más vulnerables del país. En esto no estamos dispuestos a ceder. Para el peronismo, la justicia social arranca por garantizar que no falte el pan en la mesa de nuestra gente”, sostuvo Mora, quien agregó: “No puede ser que los empresarios argentinos sigan obteniendo grandes ganancias por especulación y no por producción. Con este ritmo inflacionario se complica cada vez más la vida de los trabajadores y trabajadoras, ya que los salarios de bolsillo no acompañan la suba exorbitante que están teniendo los alimentos”.

En el último informe que elaboró la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) sobre cómo se compone el precio del pan, el mismo señaló que durante el año pasado del campo a la mesa de los consumidores el precio del trigo se multiplicó el promedio por 7,3. A partir de eso, se determinó que del total que paga el consumidor por kilo de pan francés, aparte del 13% que representa el valor del trigo, el molino participa un un 6%, la panadería en un 56% y los impuestos en un 25%.

