Cena de Cippec: con un ojo puesto en la economía, los empresarios trazan un nuevo mapa político y esperan señales

Más de 1.000 referentes de la política, del sindicalismo, de las empresas, de la cooperación internacional y líderes de opinión participaron de la Cena Anual de Cippec

Más de mil integrantes del llamado “círculo rojo” participaron este lunes de la tradicional cena anual de Cippec. Entre ellos, un nutrido grupo de hombres y mujeres de negocios, departió entre ceviche, guacamole, sándwiches de pan bao y bebidas varias, sobre cómo trascurrieron los primeros meses de este 2023 electoral en términos de actividad y números. También, claro, de las novedades políticas.

Una sensación recorrió el ambiente ejecutivo: la decisión de Mauricio Macri de correrse de la carrera a la Casa Rosada fue bienvenida, por razones diferenciadas según quién conteste. Otra más: detrás de la bruma de una coyuntura pesada para la economía, asoma, en un mediano plazo, alguna oportunidad de tener una macro con menos urgencias al menos respecto de la sequía de dólares. Solo hace falta, creen muchos, que se alineen un puñado de planetas.

El evento anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento tuvo este año una motivación especial por los 40 años de recuperación de la democracia. El centro de estudio presentó, un año después de haber planteado una serie de temas prioritarios para las políticas públicas de las próximas cuatro décadas, un listado de propuestas concretas, abierto para todo el arco político.

Sergio Kaufman, presidente saliente de Cippec; Gala Díaz Langou, directora ejecutiva de Cippec, y el flamante presidente del think tank, José Orlando

Infobae estuvo presente con un stand y una transmisión en vivo en la que fueron entrevistados, entre otros, los gobernadores Rodolfo Suárez (Mendoza); el embajador en Brasil, Daniel Scioli; los diputados Martín Tetaz, José Luis Espert, Alfredo Cornejo, Diego Santilli, Mario Negri y Ricardo García Moritán; los senadores Martín Lousteau y Carolina Lozada; el ex ministro Hernán Lacunza; Fernando Straface, Secretario General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los fundadores de Cippec; y el jefe de asesores de la presidencia de la Nación, Antonio Aracre.

También Gala Díaz Langou, directora ejecutiva de Cippec y el flamante presidente del think tank, José Orlando.

Emilio Monzó, Ignacio de Mendiguren y Luis Galli (Franco Fafasuli)

Hubo, en ese marco y como es habitual, una marcada presencia empresaria, que suelen aprovechar este tipo de citas para intercambiar pareceres y cruzar diagnósticos. Según la época del año y la intensidad de las inquietudes, el panorama que trazan puede variar entre el moderado optimismo o un pesimismo incómodo. Este lunes por la noche en Cippec el tema de conversación principal no fue económico sino político. El anuncio de salida de Macri de la contienda presidencial fue bien recibida por los empresarios consultados por Infobae.

Algunos atienden a razones más bien de “pragmatismo” político. “Sin Macri el escenario para la oposición debería ordenarse más rápido, si eso pasa la polarización debería ser menor, aunque va a existir. Y si hay menos polarización, es bueno”, analizó el dueño de una empresa alimenticia con altas necesidades de importación de insumos. De ese tema prefirió no hablar, ante una escasez de divisas que para distintos sectores industriales representa la imposibilidad de contar con materia prima traída desde el exterior e impacta en su nivel de actividad.

Paolo Rocca, CEO de Organización Techint (Franco Fafasuli)

Otro, siempre con el micrófono apagado, vio con buenos ojos que Macri se baje por la experiencia de su presidencia pasada, que para algunos hombres y mujeres de negocios estuvo lejos de incluir una buena gestión económica. “Habla bien de él que no haya querido participar, se necesita gente distinta”, dijo, al suponer también que no estará en la boleta hacia la Casa Rosada la ex presidenta Cristina Kirchner. Entre los empresarios presentes estuvieron el fundador de Techint Paolo Rocca, Martín Berardi (Ternium), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Javier Goñi (Ledesma), Luis Galli (Newsan), Alejandro Simón (Grupo Sancor Seguros) Sergio Kaufman (ex Accenture y presidente saliente del Consejo de Administración de Cippec), Gastón Remy (Nuqlea), Martín Cabrales (Cabrales) y Carolina Castro (Unión Industrial), entre otros.

En términos de actualidad económica, todos los ejecutivos consultados sin excepción consideraron que el presente “es complejo”. “Hay dificultades económicas y las va a seguir habiendo en los próximos meses, esto es así y hasta que no se ordene la cuestión política no va a cambiar”, mencionó con una copa en la mano el representante de una compañía tecnológica. “Lo más importante es que se empiece a ordenar la oferta electoral de los dos lados”, continuó.

El ex ministro de Economía Hernán Lacunza pasó por el stand de Infobae (Franco Fafasuli)

La cena de Cippec también fue una pasarela de dirigentes políticos de distintas fuerzas políticas aunque con una marcadísima diferencia a favor de integrantes del conglomerado opositor. Entre ellos se vio a Horacio Rodríguez Larreta, uno de los lanzados a la presidencia de Juntos por el Cambio, al ex ministro de Economía Hernán Lacunza, a distintos diputados del espacio y a gobernadores provinciales.

Entre los integrantes del oficialismo la presencia fue menor. Estuvieron la ministra de Trabajo Kelly Olmos, el asesor presidencial Antonio Aracre, legisladores y mandatarios provinciales. Del equipo económico solo estuvo presente el secretario de Política Económica Gabriel Rubinstein, que llegó solo y se fue solo de la velada. Fue abordado, en diálogos informales, por distintos comensales para consultarle por algunas de las últimas medidas, como el canje de bonos en dólares. Junto con José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria, fueron los únicos integrantes del Ministerio de Economía que se hicieron presentes en la velada del Hotel Hilton.

Algunos de los ejecutivos que intercambiaron unas palabras con él se llevaron la sensación de que la operación de retiro de los bonos en dólares de forma compulsiva del sector privado (los Globales, bajo ley extranjera) y las subastas del resto de los títulos en moneda norteamericana (los Bonares, bajo ley local) no están en un horizonte inmediato de concreción. “No tenemos ninguna urgencia”, dijo un empresario haber escuchado del funcionario.

Alejandro Simón (Grupo Sancor Seguros) y Martín Cabrales (Cabrales) (Gustavo Gavotti)

La niebla de un presente económico difícil no termina de tapar alguna oportunidad que los hombres y mujeres de negocios ven para un mediano plazo, que uno de ellos arriesgó para 2024. Esa oportunidad tiene lugar, según la visión del sector privado, en caso de que algunos elementos se alineen: un año próximo sin sequía y con un rebote pronunciado del agro, un gasoducto en pleno funcionamiento, que representará un ahorro de divisas por menores importaciones y un potencial de eventuales ventas al exterior, y algunos proyectos con horizonte exportador, habrá una economía menos apremiada por el lado de la disponibilidad de divisas.

“Hay un puente de tiempo que hay que transitar, hasta el año que viene. Van a ser meses difíciles porque el impacto de la sequía este año todavía no se conoce. Pero hay que transitarlo porque no está tan lejos”, reflexionó un industrial. Otro, menos concluyente, opinó: “No alcanza solo con tiempo, si no tomás las medidas que se necesitan, no hay tiempo que te ayude”, completó.

Un miembro del equipo económico, con un perfil mucho más bajo, terminaba una entrada con queso de cabra y pensaba, en voz alta: “Va a haber que estar muy atento a si la sequía no tiene algún efecto sobre la cadena de pagos del agro en términos de pago de deuda, hay muchas empresas que emitieron deuda atada a dólar y hay más de mil pagarés dollar linked, si tienen problemas para generar ingresos puede llegar a romperse esa cadena”, alertó.

Sebastián Bagó (Franco Fafasuli)

Lacunza dijo ante Infobae que “habrá un segundo tiempo de Juntos por el Cambio”, más allá de que no sea liderado por Macri en la Casa Rosada, aunque evitó decir si lo tendría nuevamente en el palacio de hacienda de la Nación. “Lo que importa son los equipos”, afirmó.

Además, aseguró que tres pilares de un eventual futuro gobierno de la alianza opositora serán “gastar todo el tiempo más de lo que se tiene no es viable, la emisión y la máquina de la felicidad es mentira que no generan inflación, vivir aislados del mundo nos quita crédito y mercado, son tres pilares de cualquier gobierno”.

