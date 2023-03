Juan Schiaretti y Carlos Melconian, juntos en un encuentro de la Fundación Mediterránea en clave electoral

Foto de familia. El gobernador Schiaretti junto a María Pía Astori, Carlos Melconian y la conducción de la Fundación Mediterránea.

Fue un encuentro que convocó a la primera línea del empresariado, la política y la dirigencia social de Córdoba que buscó proyectarse al ámbito nacional, en medio del fragor de la discusión electoral. La Fundación Mediterránea organizó un almuerzo en un hotel céntrico de la capital de la provincia que sirvió de escenario para la presentación del plan económico que diseña Carlos Melconian y el cierre del gobernador Juan Schiaretti. Ambos coincidieron en la necesidad de superar la grieta como condición imprescindible para desandar años de postración.

Se trató de un encuentro organizado en clave electoral, con el mandatario mediterráneo lanzado a la disputa por una precandidatura presidencial por afuera de la grieta y Melconian, que es titular del IERAL, que detalló principios centrales de un programa que denominó “capitalista y occidental”.

“Es un programa integral, consistente, con cambio organizacional, capitalista, occidental, progresista y que deja de lado la lógica de apagar incendios. Es “post grietario”, se describió. No en el sentido de personas o nombres propios, sino que trata de cerrar la grieta entre la oferta de soluciones que le han dado a la sociedad hasta ahora y lo que son sus problemas y sus demandas”.

Antes de esas esas palabra, habló la presidenta de la Fundación Mediterránea, María Pía Astori. En sus palabras de bienvenida, señaló las “circunstancias difíciles” del país, entre las que nombró “el crecimiento de la pobreza, inflación galopante y la tremenda inseguridad”.

El gobernador Juan Schiaretti

“Todas situaciones que ningún ciudadano quiere más”, dijo la empresaria, que encabeza el think tank cordobés, y alertó sobre la existencia de “un gran desencanto de la gente con lo público”. De todos modos, afirmó que “despojándonos de individualismos egoístas” se podrá “avanzar para tener la Argentina que soñamos”. “Tenemos un país grande y grandes oportunidades”, dijo la empresaria y subrayó “el nivel educativo relevante además de las riquezas naturales”.

“Córdoba es una muestra de que se puede. Con libertad, institucionalidad, pragmatismo y un gobierno que respeta estos valores se crece”, aseguró Astori y elogió al gobernador Schiaretti por “haber defendido siempre el federalismo y los intereses de Córdoba con todas sus fuerzas”.

“Estamos perfeccionando la sintonía fina del programa y estamos también conformando día a día no sólo el programa sino el equipo que lo está diseñando y que si nos toca lo ejecutará” (Melconian)

Antes de dejar la palabra a Carlos Melconian, recordó que la Fundación Mediterránea es “la única institución que dio a la Argentina 10 años de estabilidad con Domingo Cavallo y todo el equipo del IERAL”. El ex ministro de Economía estaba entre los asistentes, con un lugar destacado. En tanto, Junto a Schiaretti y la primera de la línea del empresariado cordobés también asistieron los principales líderes de la oposición, Luis Juez y Rodrigo De Loredo, que compiten con el peronismo de Schiaretti y su candidato a gobernador, Martín Llaryora.

La Fundación Mediterránea y el IERAL se reunieron con rectores de universidades públicas y privadas que fueron invitados especialmente para proponer la incorporación de jóvenes brillantes de todo el país. “Hay que sostener el mérito”, afirmó Melconian, “para ir armando la burocracia estable del futuro en el sector público argentino, para evitar la politización de los cargos, adonde llega gente que no tiene idea para qué ha sido empleada”.

Carlos Melconian preside el IERAL de la Fundación Mediterránea

“La Fundación Mediterránea y el IERAL van a poner a disposición, un plan que incluya un cambio en la organización económica que esté a la altura del desafío, que es mejorar la vida de todos los argentinos”, aseguró y también reivindicó el plan de Convertibilidad “que sacó a la Argentina de una crisis terminal y le dio al país un horizonte, un camino, certidumbre y confianza”.

“El compromiso es poner una propuesta de cambio de régimen como fue aquel, disruptivo para su momento histórico, dentro del sistema”, afirmó y recordó que ese programa generó “perspectiva de futuro, desarrollo y puso al país en camino de países a los que nuestros jóvenes sueñan con emigrar”.

“Córdoba es una muestra de que se puede. Con libertad, institucionalidad, pragmatismo y un gobierno que respeta estos valores se crece” (Astori)

“Tenemos que encontrar como sociedad las personas que estén a la altura de las circunstancias. Es en democracia y con la política, con procesos de prueba y error, dando confianza”, aseguró Melconian.

El presidente del IERAL destacó que “están trabajando con ideas rupturistas dentro del sistema, recomendando a la política, que son los que se someten a la voluntad de las personas, de profesionalizar las áreas de gestión, con dosis masivas de honestidad y credibilidad, elementos imprescindibles e innegociables en esta cruzada”.

Los cambios “no se van a lograr de la noche a la mañana”, afirmó Melconian y resaltó que “la Argentina padeció el fenómeno de la reversibilidad”. A la década de la reforma le siguió la década de la contrarreforma, situación que no se vivió en países vecinos, donde las administraciones pasaban a adversarios de ideologías diferentes. NI en esos casos dejó de pensarse que 1 más 1 es 2″.

Con lenguaje futbolero, afirmó: “Estaba el de Boca, pensaba que 1 más 1 es 2. Luego lo seguía el de River y seguía pensando que 1 más 1 era 2. Cuando esto pasa las sociedades mejoran, no retroceden. Ni se estancan ni van para atrás. Esto es irreversibilidad y respeto a la institucionalidad”.

“Las soluciones no llegan en un día, pero comienzan un día”, insistió el economista del IERAL, pero aclaró que se necesitan “resultados” para que esas reformas se puedan poner en marcha y tengan éxito.

“Tenemos que encontrar como sociedad las personas que estén a la altura de las circunstancias” (Melconian)

“En Argentina todo ha fracasado. Por eso va a ser muy importante para los que estén al frente de esta empresa, políticos y profesionales, la confianza, el crédito y la honestidad personal. La existencia o no de confianza es la diferencia de tener los dólares en el colchón, en una caja de seguridad o el exterior, en lugar de tenerlo en el mercado de capitales local”, destacó.

“Los grandes cambios son culturales y resultadistas, sino, no son sustentables en el tiempo”, afirmó el ex presidente del Banco Nación. “Hay que invertir, crear empleos, respetar contratos y hablando desde la Fundación Mediterránea y desde el IERAL, tiene que ser federal y productivista”.

El economista también advirtió que los jóvenes ahora “quieren saber por qué es cara la Argentina, por qué su moneda no es dura y estable y por qué no tiene crédito para progresar. No saben lo que es Plan Megatel ni esperar 14 años un teléfono, no saben de qué hablamos. Hoy tener un teléfono es un trámite de 15 minutos y es casi un derecho adquirido”.

“Los jóvenes sienten y quieren otra cosa, pero además, la gente común demanda un horizonte, un plan, algo bien hecho, serio e innovador y hay que conectar con esa demanda. La gente está en otra frecuencia, en otro canal. La sociedad tiene problemas que están muy lejos de lo que se debate en el escenario electoral”, afirmó.

Para Melconian, “hay que darle certidumbre al ciudadano de a pie, en términos de su economía, su trabajo, su seguridad física y el horizonte para el futuro”.

“Los jóvenes sienten y quieren otra cosa, pero además, la gente común demanda un horizonte, un plan, algo bien hecho, serio e innovador” (Melconian)

“Estamos perfeccionando la sintonía fina del programa donde estamos más avanzados y -afirmó- estamos también conformando día a día no sólo el programa sino el equipo que lo está diseñando y que si nos toca lo ejecutará. Seguimos sumando y complementando al brillante equipo del IERAL que encontramos cuando llegamos”.

“Es con más democracia y con más institucionalidad, que tenemos que construir los cambios necesarios para volver al desarrollo, para recuperar la movilidad social ascendente, el agregado de valor, la solidez de nuestra moneda y el crédito para potenciar la producción, al trabajo, a las pymes”, dijo Melconian y agregó.

Al concluir la jornada, enfatizó: “Que tenga la tranquilidad la sociedad argentina que aquí desde Córdoba y todas sus regiones que la integran hay un grupo importante de profesionales que tenemos en común la honestidad, la rigurosidad académica, los pies en la tierra, y el convencimiento de que hay soluciones viables para la Argentina que tanto queremos”.

El discurso de Schiaretti

Schiaretti sostuvo que Argentina tiene todas las condiciones para dejar atrás las recurrentes crisis económicas que determinaron que en los últimos 10 años el PIB per cápita se haya reducido y que la pobreza se haya incrementado. El mandatario recalcó que para salir de esta situación es imprescindible superar el clima de enfrentamiento político, “porque si algo faltaba, cumplimos en 2023 diez años de grieta que inició el gobierno kirchnerista”.

Schiaretti María Pía Astori y, a su derecha, Martín Llaryora.

El gobernador señaló la necesidad de que el país debe respetar el funcionamiento de las instituciones y reiteró enfáticamente su rechazo al juicio político contra la Corte Suprema de Justicia.

Agregó que “otro tema central que pega junto con la grieta es la creencia de que el que llega al Gobierno nacional pretenda fundar nuevamente la Argentina. Yo he visto en mis años de vida que cada presidente que llega funda la Argentina, y la verdad que cuando uno quiere fundar cada cuatro años un país no hay posibilidad de que ese país progrese”.

El mandatario también apuntó contra lo que a su juicio representa una dificultad para el funcionamiento de la economía nacional: los déficits públicos recurrentes y la crisis del sector externo producto de los desequilibrios en la Balanza de Pagos.

“Se trata de que nos animemos a ser un país normal y sensato, que generemos confianza y certeza” (Schiaretti)

En el último tramo de su discurso, Schiaretti aseguró que Argentina tiene todo para salir de la crisis y comenzar un largo periodo de crecimiento con justicia social: “Se trata de que nos animemos a ser un país normal y sensato, que generemos confianza y certeza”.

Además, pidió a los empresarios y emprendedores cordobeses que “apostemos por lo que venimos haciendo en Córdoba”.

“Debemos ser lo que somos hoy en Córdoba: la expresión de la producción y el empleo, nunca la cultura del desempleo y del asistencialismo. Somos la expresión de la Argentina federal, la que quiere que todos tengan oportunidad de desarrollarse”, cerró el mandatario provincial.

Reunión con rectores

Al término del almuerzo, las autoridades de la Fundación Mediterránea y el IERAL se reunieron con rectores de universidades públicas y privadas de Argentina, para proponer la incorporación al equipo de jóvenes de todo el país.

“Tenemos visión para ir armando la burocracia estable del futuro en el sector público argentino, evitando la politización de los cargos a donde llega habitualmente gente que no tiene idea de para qué ha sido nombrada”, resaltó al respecto Melconian.

Por su parte, el Director Ejecutivo del Ieral, Enrique Szewach, aseguró: “La función pública tiene que estar ponderada, con prestigio y valorada. Consideramos que esta iniciativa de traer a los sobresalientes a la función pública para investigar y pensar las mejores políticas públicas, dentro del Estado. Esto tiene que ser una política de Estado de la cual el Ieral quiere ser pionero”.

