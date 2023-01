La probable suba de tasas en EEUU y Europa mantiene en alerta a los inversores locales

Las acciones locales siguieron el camino de lo ocurrido en Nueva York

Los mercados argentinos esta vez fueron parte del mundo y la Bolsa local con su toma de ganancias mostró que estuvo íntimamente ligada a lo que sucedió en Nueva York y Europa.

Es que en los próximos días se publicarán indicadores clave para los inversores. Mañana la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, define las tasas de interés. El mercado cree que las subirá 0,25 puntos. Es decir, desacelera el ritmo de alzas porque la inflación norteamericana está menguando. Es una buena noticia, pero al mismo tiempo puede ser el principio de una recesión.

El próximo jueves el Banco Central Europeo puede anunciar la suba de 0,50 puntos de la tasa de interés del euro. La noticia fortaleció a la moneda única de Europa contra el dólar.

“La verdad fue un día complicado para las acciones, colmado de expectativas de lo que va a ser esta super semana. No solo la FED y el BCE van a reunirse para decidir sobre las tasas de interés, sino que el viernes sale el informe de empleo de enero y el martes el de confianza del consumidor, además de los balances de las empresas de tecnología. Es la primera vez que todos estos eventos se alinean en una semana, por lo cual creo que por eso los mercados entraron en pausa. La Argentina viene bien y estamos en un entorno de lógica toma de ganancias. Habrá que ver si alguno de estos datos que se van a conocer esta semana actúan como catalizador y provocan una caída más profunda. Pero si no pasa nada de esto, estamos ante una corrección normal de un mercado que arrancó enero muy a la suba”, opinó el analista financiero Franco Tealdi.

Lo cierto que la Bolsa, que es la plaza donde se asume más riesgo, moderó el volumen de negocios a $3.313 millones, la tercera parte de lo que operaba hace una semana. El S&P Merval, el índice de las acciones líderes soportó una toma de ganancias, que lo hizo retroceder 3,35% en pesos y 3,1% en dólares.

Los bonos de la deuda mantuvieron el equilibrio ante la convulsión de las acciones. El riesgo país cedió 20 unidades (-1,1%) a 1.806 puntos básicos debido a la suba de los bonos con ley extranjera más cortos que se utilizaron para intervenir en la plaza cambiaria para contener el alza de los dólares alternativos que comenzaron la rueda con fuerza.

“Hoy siguieron con las intervenciones de manual en el mercado cambiario, sobre todo en los últimos minutos y en el contado con liqui. Si uno observa la intervención del GD30C (cable) está fijo en cierto nivel, pero siempre en una línea horizontal. Al dólar MEP salieron a destrozarlo. A las 5 en punto, cuando cierra el mercado, le metieron una orden de venta de dólares por más de USD 5 millones, un volumen más que interesante teniendo en cuenta la hora de colocación. Yo no sé si la mecha les da para seguir interviniendo y bajar las cotizaciones mucho más que esto. El contado con liqui actualizado por inflación me da $434. Las variables están advirtiendo que el dólar financiero está padeciendo un atraso. Por eso no pueden insistir en bajarlo a como dé lugar, porque tarde o temprano el mercado se los llevará puestos”, señaló el analista financiero y experto en agronegocios, Salvador Vitelli.

De esta manera, el MEP al que bajaron $4 sobre el precio de apertura, cerró con una suba $1,15 (+0,3%) a $353,93 y el contado con liquidación cayó 87 centavos (-0,2%) a $369,52. El Banco Central se debe esforzar cada vez más para contener al dólar. El problema es que esos mayores esfuerzos no obtienen resultados proporcionales como cuando se anunció el plan de “recompra de bonos”.

El dólar mayorista subió 94 centavos a $186,57. Apunta a terminar enero con un aumento de 5,1% y suma un nuevo atraso porque ese porcentaje está por debajo de la inflación esperada en el mes.

El Banco Central continuó vendiendo dólares a importadores. Esta vez se deshizo de USD 28 millones y acumula USD 103 millones de ventas en el mes. El agro liquidó en enero 60% menos que a igual período del año pasado.

“Las lluvias de estos días ayudaron a los cultivos tardíos. Acumularon más de cien milímetros en enero y resta ver como ayudaron a mejorar la cosecha”, indicó Vitelli.

Por otra parte, el Banco Central le pagó al FMI USD 695 millones y le vendió USD 94 millones a la provincia de Mendoza para que cancele un bono y de esta manera, las reservas bajaron USD 743 millones a 41.517 millones. El jueves deberá desembolsar USD 691 millones a FMI.

Para hoy se espera que continúe la pulseada por los dólares con el Banco Central, mientras los inversores estarán atentos a si es conveniente entrar al mercado de acciones. Las ganancias son tan altas que las bajas no dejaron contusos.

