Impuesto a las ganancias: la AFIP actualizó el listado de jurisdicciones “no cooperantes”

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía, actualizó el listado de países “no cooperantes” en el marco de intercambio de información tributaria.

De acuerdo al artículo 19 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, se define como “jurisdicciones no cooperantes” a aquellos países que no tienen con la Argentina un acuerdo vigente de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula amplia de intercambio de información. La mencionada norma considera como no cooperantes a aquellos países que teniendo vigente un acuerdo con los alcances definidos en el considerando anterior no cumplan efectivamente con el intercambio de información.

La ley también establece que “las partes se comprometen a utilizar las facultades que tienen a su disposición para recabar la información solicitada sin que puedan negarse a proporcionarla por el mero hecho de que obre en poder de un banco u otra institución financiera, de un beneficiario u otra persona que actúe en calidad de agente o fiduciario, o de que esa información se relacione con la participación en la titularidad de un sujeto no residente en el país”.

Al respecto, la cartera dirigida por Sergio Massa actualizó el listado de países “no cooperantes” ya que algunas jurisdicciones modificaron su estatus ante la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del Consejo de Europa, instrumento internacional que recepta los estándares internacionales en materia de transparencia e intercambio de información.

En efecto, el Gobierno argentino dejó fuera del listado a: Bosnia y Herzegovina; Mongolia; Montenegro; el Reino de Suazilandia; Tailandia; Jordania; la República de Botsuana; Cabo Verde; Kenia; la República de Liberia; Maldivas; Namibia; Paraguay; la República Islámica de Mauritania y el Sultanato de Omán.

De esta forma, a través del Decreto 48/2023, publicado este viernes en el Boletín Oficial y que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Juan Manzur y del ministro Massa, se actualizó el listado con un total de 80 “jurisdicciones no cooperantes”:

1. Brecqhou

2. Burkina Faso

3. Estado de Eritrea

4. Estado de la Ciudad del Vaticano

5. Estado de Libia

6. Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea

7. Estado Plurinacional de Bolivia

8. Isla Ascensión

9. Isla de Sark

10. Isla Santa Elena

11. Islas Salomón

12. Los Estados Federados de Micronesia

13. Reino de Bután

14. Reino de Camboya

15. Reino de Lesoto

16. Reino de Tonga

17. República Kirguisa

18. República Árabe de Egipto

19. República Árabe Siria

20. República Argelina Democrática y Popular

21. República Centroafricana

22. República Cooperativa de Guyana

23. República de Angola

24. República de Bielorrusia

25. República de Burundí

26. República de Costa de Marfil

27. República de Cuba

28. República de Filipinas

29. República de Fiyi

30. República de Gambia

31. República de Guinea

32. República de Guinea Ecuatorial

33. República de Guinea-Bisáu

34. República de Haití

35. República de Honduras

36. República de Irak

37. República de Kiribati

38. República de la Unión de Myanmar

39. República de Madagascar

40. República de Malaui

41. República de Malí

42. República de Mozambique

43. República de Nicaragua

44. República de Palaos

45. República de Ruanda

46. República de Sierra Leona

47. República de Sudán del Sur

48. República de Surinam

49. República de Tayikistán

50. República de Trinidad y Tobago

51. República de Uzbekistán

52. República de Yemen

53. República de Yibuti

54. República de Zambia

55. República de Zimbabue

56. República del Chad

57. República del Níger

58. República del Sudán

59. República Democrática de Santo Tomé y Príncipe

60. República Democrática de Timor Oriental

61. República del Congo

62. República Democrática del Congo

63. República Democrática Federal de Etiopía

64. República Democrática Popular Lao

65. República Democrática Socialista de Sri Lanka

66. República Federal de Somalia

67. República Federal Democrática de Nepal

68. República Gabonesa

69. República Islámica de Afganistán

70. República Islámica de Irán

71. República Popular de Bangladés

72. República Popular de Benín

73. República Popular Democrática de Corea

74. República Socialista de Vietnam

75. República Togolesa

76. República Unida de Tanzania

77. Territorio Británico de Ultramar Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

78. Tristán da Cunha

79. Tuvalu

80. Unión de las Comoras

Argentina y EEUU dieron marcha al intercambio de información fiscal

La medida se lleva a cabo en medio del acuerdo de información fiscal alcanzado con el Gobierno de los Estados Unidos por el cual se espera la llegada de datos de contribuyentes argentinos con cuentas en ese país para septiembre de 2024.

Luego del convenio firmado con EE.UU, el Ministerio de Economía posó la lupa sobre el gran aluvión de cuentas de argentinos en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), territorio británico ubicado en el Caribe que desde el 1 de enero cambió la ley de las sociedades comerciales otorgando más transparencia sobre los beneficiarios finales y sus activos, con un mayor acceso para la AFIP que conduce Carlos Castagneto.

“La AFIP intercambia información con BVI a partir del convenio multilateral de la OCDE que entró en vigencia para ese territorio desde marzo del 2014, por lo cual la Argentina tiene información de esas islas y ahora, con esta eliminación de acciones al portador, podrá acceder a los verdaderos accionistas de las compañías”, expresó en diciembre el director de la Aduana, Guillermo Michel, en diálogo con Infobae.

