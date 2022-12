Argentina bajo la lupa de Melconian y Malamud: entre el fin de ciclo y cómo los conflictos globales pueden favorecer al país

Martín Berardi, presidente de Ternium, junto con Andrés Malamud y Carlos Melconian

Con la presencia de especialistas del mundo económico y político, que incluyen la participación del ministro de Economía Sergio Massa, la cadena de valor del Grupo Techint Propymes celebra hoy su 21° seminario. La organización que articula a la multinacional de origen argentino con las pequeñas y medianas empresas que forman parte de su cadena de suministros y servicios cumple 20 años en 2022 y para el encuentro aniversario la conferencia inicial quedó a cargo del politólogo Andrés Malamud y el economista Carlos Melconian, bajo la consigna de entender los desafíos y las oportunidades de la Argentina y de la región en este escenario global..

Antes, el presidente de Ternium Argentina Martín Berardi fue el encargado de dar la bienvenida al seminario. “Una de las grandes líneas para los próximos 20 años de ProPymes es poner foco en los motores que van a aumentar las exportaciones y en las enormes oportunidades para nuestra cadena de valor: la minería, agroindustria, energía, y la industria del conocimiento”, comentó en su discurso de apertura.

A su turno en el escenario, con Berardi como moderador, Malamud y Melconian se enfocaron sobre desafios y oportunidades que se le presentan a la Argentina en el mediano plazo.

Malamud estuvo a cargo de analizar el contexto internacional, con las consecuencias de la pandemia y del conflicto en Ucrania como ejes principales, más el resultado de una economía global que revisa su organización luego de que las cadenas de suministros quedaran afectadas por el parate de la economía generado por el Covid-19, y el crecimiento demográfico que continúa en Asia y África mientras se detiene en América y Europa.

“El mundo con centro demográfico en Occidente quedó en el pasado”, dijo.

“El mundo está generando oportunidades, aprovecharlas depende de nosotros. Estamos lejos de los conflictos bélicos mundiales, en una situación de privilegio. El mundo nos necesita”, concluyó Malamud.

El politólogo Andrés Malamud

“Es una situación en la que el mundo empieza a necesitar más de nosotros, pero no necesita de nosotros por las malas”, analizó.

Lejos de los conflcitos bélicos y del riesgo nuclear, América Latina está sin embargo en la peor situación en términos de igualdas y violencia extra bélica. Y en términos políticos, mientras tanto, con un presente en el que los oficialismos tienden a perder.

“No gana la izquierda, lo que gana es la oposición. Y el que gana gana por poco y pierde popularidad muy rápido”, dijo Malamud.

“Periferia, pobreza y democracia. El mundo está lleno de oportunidades para nosotros, el problema es que depende de nosotros”, concluyó.

A su turno al micrófono, Melconian se focalizó en la herencia que deja el gobierno de Alberto Fernández para el siguiente período presidencial. “Sin politizar, vamos a admitir que pienso que estamos ante un fin de ciclo”, dijo.

“Probablemente estemos frente a un fin de ciclo. El 2023 marca eso. Hay que ver si el 2024 es un año de transición y de preparar el 2025. Hoy hay un esquema de contención de crisis”, dijo, con palabras de elogio para el ministro de Economía, Sergio Massa.

El economista Carlos Melconian

“Acá el modelo de contención de crisis, muy simplificado, tiene un área dólar que se niega a reconocer el diferencial cambiario entre deva e inflación de marzo 2021 a la fecha. Es más o menos lo que le estan dando a la soja. Y después déficit en pesos, que es lo que Argentina tiene que financiar en el día a día. Ahí tienen un mecanismo de dólar soja, un mecanismo de control de importaciones y un pasar la gorra en organismos internacionales

Y en ese contexto, el calendario electoral de 2023 es el que marca los tiempos según Melconián.

“A la salida del verano tenemos que saber de quién se espera que sean candidatos, después candidatos a internas, después las internas, después las elecciones... No estamos frente a un año, estamos frente a 365 días”, dijo Melconian.

En cuanto al sector externo, Melconián describió al mercado cambiario como raquítico. “Tiene un oferente principal USD 90.000 millones que son las exportaciones. Para que cierre el año hubo que adelantar unos USD 3.000 millones de dólar soja y pisar unos USD 1.500 millones de importaciones”, dijo.

“Y cuando uno quiere armar 2023 lo primero que arma es los USD 90.000 millones, el problema es que cuesta llegar a los USD 90.000 millones. ¿Entonces la demanda de chuchería, mucho no hay? Si las exportaciones no alcanzan, las chucherías como turismo no se corta, ¿cuál es la variable de ajuste?”, dijo en referencia a las trabas para importar.

En cuanto a la inflación, el economista trazó un escenario gradual que parte de una situación de difícil resolución.

A 20 años de su creación, Propymes celebró hoy su 21° seminario

“Acá la expansión monetaria es del orden del 100 por ciento. Si deuda externa no tengo y deuda local es inventada, lo único que tengo es expansión. Esto lo sabe el almacenero del barrio (...)Ustedes no quieren pesos, el deslizamiento del dólar oficial, las paritarias, el control de importaciones, son mecanismos que impiden bajar la inflación. No vamos a un programa inflacionario”, comentó.

“Entonces vamos a un 2023 en el que van a bajar las importaciones, el tema inflación va a ser parecido y el tema actividad va a ser el mismo”, comentó en referencia al estancamiento que vive el producto bruto desde 2011.

Sin embargo, y en referencia al plan económico en el que trabaja desde Fundación Mediterráne, dijo que la Argentina tiene posibilidades de mejora importantes con sólo alcanzar las condiciones macro de sus vecinos.

“[El plan] es un shock, pero de aplicación secuencial y coordinada. No necesariamente recesivo, va a depender de cómo reacciona la sociedad argentina”, dijo. “Cuando bajas la inflación a la familia le sube el ingreso, distinto es para el empresario porque las ineficiencias que tapan la brecha están ahí”, agregó.

“El cepo no continúa, es una obviedad, pero tipo de cambio libre y flotante en diciembre de 2023 no hay”, comentó y señaló que hay oportunidades de avance con correciones macro, reforma del sector público y reforma del sector privado en dirección a fomentar la confianza y la inversión.

“Es un 2023 ed dientes apretados, un 2025 año de normalización y crecimiento, año 2024 año de transición y ordenamiento”, resumió.

