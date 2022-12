Jornada financiera: los bonos argentinos también festejaron y llegaron a su precio más alto en 6 meses

Los bonos argentinos atraviesan su propio "rally de fin de año".

Los títulos públicos de la Argentina subieron este martes, impulsados por un mayor apetito al riesgo luego de conocerse un dato de inflación en Estados Unidos menor al esperado por analistas, lo que genera expectativas de que la Reserva Federal (Fed) podría aliviar su postura agresiva de aumentos de las tasas de interés.

Los bonos Globales -en dólares con ley extranjera- ganaron un 1,7% en promedio en Wall Street, para alcanzar sus precios más altos en seis meses, con un riesgo país que recortó 48 enteros, a 2.230 puntos básicos, también en su nivel mínimo desde el 21 de junio pasado. En lo que va de diciembre sostienen una mejora promedio de 15 por ciento.

Ayuda a mejorar el panorama sobre la deuda la mejora en las reservas por la fluidez de las liquidaciones con el dólar soja 2, el refuerzo de divisas con créditos de organismos internacionales -el lunes ingresaron USD 500 millones otorgados por el BID- y la expectativa que genera un inminente blanqueo de capitales impulsado por el ministro Sergio Massa.

“Los bonos ensayan una positiva respuesta a través de mejoras promedio del 2% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con el riesgo país aún en descenso camino a 2.200 puntos básicos, ya que más allá de breves pausas se extiende la mayor demanda a partir de las castigadas paridades e incluso los crecientes arbitrajes desde los títulos en moneda local”, explicó el economista Gustavo Ber.

El Gobierno presentará en el Congreso el proyecto de ley de blanqueo. Alcanzará a personas humanas o físicas, sucesiones indivisas y parte del universo sujeto al de Impuesto a las Ganancias. Los expertos de Research for Traders indicaron que “los beneficios serán que no se considerarán incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados. Se libera a los sujetos comprendidos de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder; por los bienes declarados”.

En cambio fue errático el comportamiento de las acciones argentinas, que fue de mayor a menor. El referencial bursátil S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que inició la sesión con una ganancia de casi 2%, finalizó con una pérdida de 0,6%, en los 165.500 puntos, luego de caer un 2,8% en la sesión previa y de anotar a inicios de mes un nivel récord histórico intradiario de 171.462 puntos.

Los principales indicadores de Wall Street finalizaron con ganancias en un rango de 0,3 a 1 por ciento. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares se impusieron las pérdidas -encabezadas por Telecom, que cayó 5,6%-, aunque destacaron las alza puntuales de Globant (+6,3%) y Tenaris (+3,6%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

En la sesión mayorista se negociaron USD 282 millones en el segmento de contado (spot), con el aporte de USD 64 millones liquidados a un tipo de cambio de $230 del dólar soja 2. El BCRA terminó la jornada con compras netas por unos 39 millones de dólares.

Tras diez ruedas operativas del nuevo dólar soja a una tasa de cambio diferenciada el monto liquidado por los exportadores de soja y derivados sumó USD 1.486,5 millones , de los cuales, el Banco Central se quedó con un saldo neto de 802 millones de dólares.

“Si bien con el dólar soja II el Gobierno logra una mayor oferta de divisas y el Banco Central recupera reservas internacionales, en el otro lado del balance la emisión monetaria va tomando cada vez más impulso”, señaló en un informe el agente de compensación y liquidación Cohen.

Además, desde Portfolio Personal Inversiones consideraron que “el nuevo esquema para los sojeros puede traer algo de calma de corto plazo a la deuda en pesos. Básicamente, un mercado menos saturado -ante el incremento de ingresos por retenciones- y la mayor liquidez volcada a instrumentos del Tesoro siembran algo de esperanza en diciembre”, cuando el Ministerio de Economía licitará el miércoles títulos del Tesoro con los que buscará cubrir vencimientos por unos 411.000 millones de pesos.

Por otra parte, destacó el rebote de la cotización del dólar libre, que descontó la mayor parte del terreno perdido el lunes, cuando cayó cuatro pesos, y cerró este martes a $315 para la venta, con un alza de tres pesos en el día. La divisa en el mercado paralelo asciende ahora un peso en el recorrido de diciembre, mes que arrancó a a 314 pesos. En tanto, la brecha con el tipo de cambio oficial, en los $171,81, se amplió a 83,3 por ciento.

Las cotizaciones bursátiles terminaron con una ganancia marginal de 0,2%; el “contado con liquidación” cerró a $332,97, mientras que el dólar MEP finalizó pactado a 323,36 pesos.

“Los dólares financieros vienen amagando con despertarse ante una mayor dolarización de los agentes frente a las desafiantes perspectivas de defecto de dólares y exceso de pesos, así como el atraso cambiario acumulado, ya que además anticipan el habitual descenso en la demanda de dinero en los próximos meses, efecto que suele acelerar la búsqueda de cobertura”, estimó Ber.

