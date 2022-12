Dólar soja 2: el BCRA sumó compras netas por USD 800 millones en diez ruedas

Diciembre es un mes positivo para las reservas del BCRA.

En la sesión mayorista se negociaron USD 282 millones en el segmento de contado (spot), con el aporte de USD 64 millones liquidados a un tipo de cambio de $230 del dólar soja 2. El BCRA terminó la jornada con compras netas por unos 39 millones de dólares.

El Banco Central compró USD 763 millones desde que se lanzó el dólar soja 2 La entidad monetaria logró acumular ese monto en nueve días hábiles. Este lunes se quedó con 67,9 millones de dólares en el mercado VER NOTA

Luego de diez ruedas operativas del nuevo dólar soja a una tasa de cambio diferenciada el monto liquidado por los exportadores de soja y derivados sumó 1.486,5 millones de dólares.

En tanto, las compras netas efectuadas por la autoridad monetaria con el dólar soja 2 acumularon en diez días hábiles unos USD 802 millones, a un tipo de cambio promedio de $282,79, pues el Banco Central efectuó una emisión neta -entre compras y ventas en la plaza mayorista- de $226.800,6 millones para adquirir esos dólares.

Semana financiera: el BCRA sumó reservas y los dólares alternativos reaccionaron al alza La entidad monetaria obtuvo compras netas por USD 236 millones, con liquidaciones del agro por casi USD 400 millones. las reservas brutas crecieron en USD 714 millones. El “contado con liqui” trepó 3,5% y marcó un récord de $343. El dólar libre subió 1,3% a $316. Volatilidad para acciones y bonos VER NOTA

El Banco Central suma un saldo a favor por su participación cambiaria de unos USD 464 millones en diciembre. Atraviesa un 2022 con compras netas por USD 4.326 millones, un monto que representa el 84,1% del saldo neto a favor en el mismo lapso del año pasado, de unos USD 5.141 millones al 13 de diciembre de 2021.

Las reservas internacionales crecieron el lunes en USD 581 millones, después que ingresaran los USD 500 millones provenientes del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De esta forma, las reservas finalizaron en USD 39.586 millones, en su monto bruto más elevado desde el 27 de octubre último.

¿Qué va a pasar con el dólar?: los factores que anticipan un “verano caliente” en el mercado de cambios Pasado el período de mayor demanda de pesos, que se da con las fiestas de fin de año y las vacaciones estivales, regresan los fundamentos alcistas para el valor de la divisa VER NOTA

“Si continúa el ritmo actual, el dólar soja aportaría unos USD 4.000 millones, de los cuales la mitad se sumarían a las reservas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a esta altura del año los pequeños y medianos productores ya vendieron la cosecha y los que aún conservan soja son los grandes grupos con posiciones financieras sólidas. Por lo cual podría ocurrir que en el resto del mes disminuya la liquidación y sólo se vendan USD 3.000 millones”, afirmó Ignacio Morales, analista de Negocios Financieros de Wise Capital.

“Las ventas de dólar soja van a permitir que se logren al menos dos de las tres metas con el FMI: Reservas y Déficit Fiscal -por el aumento en recaudación de retenciones-. La única meta que puede no cumplirse es la de Emisión. Es que finalizar el año con un déficit fiscal de 2,5% significa que el Gobierno debería financiar unos $500.000 millones en lo que queda del mes”, añadió Ignacio Morales.

Los analistas de Research for Traders aportaron que “el directorio del FMI no llegó a ninguna conclusión respecto a la política de sobrecargos que se cobran cuando un país excede su cuota de préstamo. Las opiniones sobre posibles cambios en la política de recargos, así como el eventualmente una exención temporal de los recargos continúan generando divisiones de opinión entre los miembros del board. Argentina viene reclamando al organismo sobre este tema desde el inicio de las conversaciones. El ex ministro Martín Guzmán había planteado el dar pelea tanto con la extensión de los préstamos como asimismo el modificar la política de sobrecargos”.

El economista Gustavo Ber indicó que “a la espera del dato de inflación esta semana, la atención continúa concentrada en el ritmo de liquidaciones y retención de las reservas en el BCRA en esta etapa del dólar soja II a fin de que actúe como puente hasta la cosecha del año próximo y aún con el riesgo de una menor oferta por la severa sequía”.

“Más allá del respiro de hoy, los dólares financieros vienen amagando con despertarse ante una mayor dolarización de los agentes frente a las desafiantes perspectivas de defecto de dólares y exceso de pesos, así como el atraso cambiario acumulado, ya que además anticipan el habitual descenso en la demanda de dinero en los próximos meses, efecto que suele acelerar la búsqueda de cobertura”, añadió el titular del Estudio Ber.

