La deuda pública total creció en octubre y llegó a un nivel récord de USD 384.108 millones

Solo un 33% de la deuda total es en moneda local, el resto es en dólares. REUTERS/Agustin Marcarian/Illustration

“En el décimo mes de 2022, el stock de deuda bruta ascendió a un monto total equivalente a USD 384.108 millones, de los cuales USD 381.684 millones se encuentra en situación de pago normal; y de ese monto el 33% es pagadero en moneda local mientras que el 67% restante, en moneda extranjera”, informó la Secretaría de Finanzas.

Según el parte oficial, con respecto al mes anterior, “la deuda en situación de pago normal se incrementó en el equivalente a USD 1.853 millones, representando un crecimiento mensual del 0,49%. La variación se explica por el incremento de la deuda en moneda extranjera en USD 1.903 millones y la disminución de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de USD 50 millones”.

Del informe estadístico del mes surge que mientras los vencimientos de capital, canjes y cancelaciones sumaron en octubre el equivalente a USD 6.495 millones, el financiamiento, canje y emisiones ascendió a USD 10.226 millones. De ahí surgió un aumento primario de USD 3.731 millones.

El 33% de la deuda es pagadera en moneda local, mientras que el 67% restante en moneda extranjera (Finanzas)

Sin embargo, por efecto de diferencias de cambio, principalmente asociadas con la caída del dólar en las principales plazas internacionales, Finanzas estimó una baja de USD 2.035 millones, y suba en el equivalente a USD 145 millones por efecto de una nueva apreciación del peso que incrementó la conversión a moneda extranjera de las colocaciones ajustables por inflación (CER).

Con esos ajustes, el incremento neto de USD 1.853 millones llevó la deuda de la Administración Central al récord de USD 384.108 millones, equivalente a 9,4 veces el monto de la deuda vigente con el FMI por el Acuerdo Stand-by, por USD 40.721 millones. En ese caso, se anotó una suba en octubre equivalente a USD 1.421 millones, por el aumento de la valoración de los DEG (unidad de cuenta del organismo de crédito multilateral).

Si a la deuda de la Administración Central se le resta la tomada del Banco Central a través de Adelantos Transitorios, porque forman parte del activo de la entidad monetaria y se neutraliza dentro del propio sector público, pero a la vez se le adiciona la asumida por el BCRA con el sistema financiero a través de la colocación de instrumentos de regulación de la liquidez de pesos de la economía, la cual se elevó en el mes al equivalente a USD 56.048 millones, surge que la deuda pública consolidada aumentó al récord de USD 422.354 millones, unas 10,5 veces la vigente con el FMI.

Operaciones del mes

“Como parte de un acuerdo de pago para dar cumplimiento a un fallo judicial favorable a la provincia de Santa Fe, el 19 de octubre se entregaron a la provincia títulos en pesos indexados por CER por un total de VN$195.885 millones (USD 1.279 millones)”, estimaron los economistas de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Agrega el informe de la OPC que “en octubre se cancelaron intereses por el equivalente a USD 256 millones, de los cuales 59% fueron en moneda local. Se destacaron los pagos de intereses por BONTE TO26 y TO23 en pesos a tasa fija por $12.616 millones (equivalentes a USD 83 millones) y por Boncer TC25P por $4.061 millones (USD 27 millones).

Además, destacó la entidad que en el mes se colocaron Letras Intransferibles al Banco Central con vencimiento en 2032 por un total de USD 247 millones, de los cuales USD 230 millones corresponden al régimen transitorio de liquidación de divisas a un tipo de cambio diferencial para los exportadores de soja que estuvo vigente en septiembre y los restantes USD 17 millones se emitieron para refinanciar el vencimiento de intereses de otras Letras Intransferibles en poder del Banco Central.

La deuda pública consolidada con el BCRA aumentó en octubre al récord de USD 422.354 millones, unas 10,5 veces la vigente con el FMI

Cabe notar, que en octubre no se registró financiamiento neto mediante Adelantos Transitorios (AT) del Banco Central, por lo que el stock se mantuvo en $2,79 billones, al compensarse los vencimientos del mes con nuevo pedido por parte del Tesoro. Conforme a la última información disponible de recursos del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) correspondiente a septiembre, a fin de dicho mes el límite máximo legal sobre el stock de AT se ubicó en $3,12 billones.

Vencimientos

Los economistas de OPC abocados al análisis de la deuda, liderados por el economista Mariano Ortiz Villafañe, estimaron que los vencimientos de deuda para noviembre totalizan el equivalente a USD 4.452 millones, incluyendo la deuda en manos de organismos públicos. Entre los vencimientos en moneda extranjera, sobresalen pagos de intereses al FMI por USD 521 millones y entre los vencimientos en pesos, se destacan los pagos de Bonte T2V2 por $129.334 millones, de Bonte TY27P por $119.891 millones, de Ledes S30N2 por $112.626 millones y de Lelites por $57.950 millones.

Perfil de vencimientos de la deuda de la Administración Central Fuente: estimación OPC, en base a datos del Ministerio de Economía

Agrega el informe de la OPC: “El cronograma de licitaciones del Ministerio de Economía de noviembre incluye cuatro subastas los días 7, 18 y 28, con fechas de liquidación los días 9, 23 y 30, respectivamente. En la primera, se colocaron títulos públicos en moneda nacional - Lelites, Ledes S28F3 y BOTE TY27P y denominados en dólares pagaderos en pesos Bonte USD linked T2V3- por un total de VE $64.088 millones”.

Adicionalmente, “el día 10 se ofreció un canje de títulos pagaderos en pesos con vencimiento en noviembre y diciembre por bonos duales con vencimiento en junio, julio y septiembre del año próximo. Como resultado, se obtuvo una participación de 61,40% y se adjudicaron USD 5.714 millones de bonos duales”.

Para los últimos dos meses de 2022, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó vencimientos totales por el equivalente a USD 14.275 millones, incluyendo la deuda en manos de organismos del sector público nacional. La mayoría corresponde a títulos públicos en moneda nacional, por el equivalente a USD 5.911 millones. También se destacan los pagos de capital e intereses al FMI por aproximadamente USD 3.106 millones.

Por otro lado, para el primer semestre de 2023 se proyectan pagos por USD 67.933 millones, de los cuales USD 38.989 millones corresponde a vencimientos de títulos públicos emitidos en pesos.

Para el primer semestre de 2023 se proyectan pagos por USD 67.933 millones, de los cuales USD 38.989 millones corresponde a vencimientos de títulos públicos emitidos en pesos

Y entre noviembre de este año y junio de 2023 se prevén vencimientos pagaderos en pesos por USD 55.727 millones (68% del total), incluyendo deuda ajustable por CER (33%), USD linked (4%), bonos duales con ajuste variable dependiendo de la evolución del CER y el tipo de cambio (6%), y en pesos sin ajuste (25%). Los vencimientos pagaderos en moneda extranjera constituyen el 32% restante.

Fuente: estimación OPC, en base a datos del Ministerio de Economía

En su último análisis de deuda, los economistas de Ecolatina destacan que “gran parte de los vencimientos con el FMI estarían ya financiados en el marco del actual programa con el organismo, en el que se estiman desembolsos por casi USD 19.000 M en 2023-24. A su vez, que buena parte de los vencimientos no cubiertos hoy forman parte de las Reservas Internacionales: los DEG superarían USD 4.000 M a diciembre de este año. Hacia adelante, en 2025-27 los vencimientos con el FMI descenderán sustancialmente (a un promedio de USD 4.000 M anuales)”.

