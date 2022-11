Shock o gradualismo, impuestos “esclavizantes” y la emigración histórica: definiciones económicas de Mauricio Macri

Macri junto a Mariano Rajoy en el foro de Abeceb

Sin dar pistas sobre su futuro electoral, el ex presidente Mauricio Macri reclamó avanzar “con coraje” con reformas económicas, cuestionó la presión impositiva y habló de la necesidad de medidas “políticamente incorrectas” para un futuro gobierno.

Consultado en el panel del que participó en el Foro Abeceb con los también ex presidentes de España Mariano Rajoy, de Chile Sebastián Piñera y de Colombia Álvaro Uribe sobre la necesidad de reformas, Macri mencionó que es un tema que “hemos venido debatiendo con los argentinos entre 2015 y 2019 y que claramente todo esto que planteábamos como reformas eran ‘políticamente incorrectas’, que es de las palabras que más detesto”.

Y dijo que todo lo considerado “políticamente incorrecto” era leído como “cagar a la gente”. “Como ingeniero uno sueña con hacer, innovar, crear. No se puede si no se tiene un orden económico, moneda, que es lo que le pasó a la Argentina, que es el único país del mundo que era de los más ricos y hoy tiene 50% de pobreza. Eso es porque destruimos la moneda. Otra cosa que destruimos es la vocación de competir. Somos mejores los seres humanos cuando competimos y nos superamos”, aseguró el ex presidente.

“Lo ideal es que todos compitamos contra nosotros mismos. Desde la evaluación en el mundo escolar, para saber dónde estamos. Hay que tener indicadores para saber si estamos mejor o peor que la media del mundo”, insistió.

En ese plano, Macri aseguró que “para nuestro Gobierno fue un eje destrabar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Ellos (dijo sin nombrar a ningún país en particular) también tienen miedo de competir contra nuestros alimentos”, cuestionó.

“La política es para los servidores públicos. No vamos a generar la riqueza, nosotros somos el que corta el pasto, pinta las rayas y el que juega es el ciudadano”, dijo el ex mandatario.

Macri pidió reformas profundas pero no dio pistas sobre si buscará un nuevo mandato presidencial (Foto: Franco Fafasuli)

“Por malas políticas económicas, los grandes formadores de cuadros se fueron a vivir a Uruguay o a Miami expulsados por otro de los delirios populistas. Y es que después de que se acaban las reservas en el Banco Central, se acaban los fondos de pensión, y se acaban las reservas de energía empiezan a crear impuestos y todos los ciudadanos somos esclavos para pagar impuestos y que lo gasten en lo que quieran porque no rinden cuentas”, criticó.

Por último, Macri aseguró que la “Argentina sufrió (desde 2019) la peor emigración de la historia. Los jóvenes dicen ‘a mí no me van a robar mi trabajo, me voy donde me cobren impuestos razonables y pueda ahorrar y pueda proyectar una mejora, una familia’. El año que viene se acaba el populismo en la argentina por varias décadas”, pronosticó.

Macri, de todas formas, no dio pistas firmes sobre alguna intención de presentarse a las elecciones presidenciales del año próximo, en medio de una coalición opositora que experimenta fuertes tensiones de cara a las definiciones políticas electorales. “Tenemos que encarar todas las reformas con coraje, todos juntos, toda la sociedad para que haya empleo y futuro en nuestro país”, concluyó.

En el mismo panel, el ex presidente español Rajoy mencionó algunas de las acciones de reformas profundas que realizó durante su mandato. “Orden de las cuentas públicas, sanear el sistema financiero, nacionalizar tres entidades financieras para que los bancos vuelvan a generar confianza; una ley de reforma laboral, aunque tuvimos que aguantar dos huelgas generales y una cuarta, la reforma de pensiones”, enumeró.

“La unica medida de política económica buena es la que crea empleo. Sin empleo no hay recursos para atender el bienestar de la gente. No hay que gastar lo que no se tiene. Las entidades financieras tienen que estar controladas y ser solventes y hay que abrirse al mundo: cuando hay comercio, hay riqueza. Hay que hacer exactamente lo contrario a lo que hacen los populistas, que nos están invadiendo en muchas partes del mundo”, terminó Rajoy.

Por su parte, Piñera se refirió al conflicto social desatado en Chile y la discusión de la nueva Constitución, que terminó con fue rechazada. “Hay que condenar la violencia siempre en forma categórica. La violencia y el populismo son enemigos mortales de la democracia. Hubo reclamos legítimos y hubo violencia. Los convencionales presentaron un proyecto de constitución muy malo, que hacía del Estado algo omnipresente. Hubo un estallido de cordura porque esa propuesta fue rechazada por los chilenos”, mencionó.

