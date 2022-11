Massa anunció nuevas medidas para las importaciones: “Tuvimos un festival que demolió las reservas”

Massa se reunió con ministros de economía provinciales en el CCK

El ministro de Economía Sergio Massa anunció que desde mañana las pymes tendrán acceso inmediato a divisas para el pago de importaciones y que se pondrá en marcha el esquema para que personas físicas y jurídicas puedan pagar con dólares propios compras de bienes suntuarios en el exterior.

Massa aseguró que hubo “un festival de importaciones que demolieron las reservas” y que por esa razón el equipo económico, una vez que tuvo lugar el cambio de autoridades en el Palacio de Hacienda, cambió el sistema de autorización de pago de importaciones.

“Desde mañana por resolución todas las pymes van a tener habilitado un anticipo de 50 mil dólares para el cierre de contratos de importación. En paralelo, personas físicas y jurídicas que necesiten importar bienes suntuarios que no son parte de la cadena de producción, lo van a poder hacer si lo hacen con sus dólares. El objetivo es cuidar las reservas”, dijo el ministro.

En ese plano, mencionó que “tuvimos un festival de importaciones que demolió las reservas. Los regímenes de licencias no estaban adecuados a la necesidad o proyecto productivo, sino a quién podía colocar su posición arancelaria como automático o no automático”. La vicepresidenta Cristina Kirchner había utilizado una expresión similar -cuando las autoridades del equipo económico eran otras- para calificar la permisividad del sistema de autorización de compras al exterior.

En ese sentido Massa ejemplificó: “En términos de volumen importamos textiles para abastecer de insumos por 7 años y tres meses, registramos la renovación de tragamonedas más alta en 30 años. Y la Argentina se convirtió en uno de los países que mas importó maquinas de minar criptomonedas. La brecha cambiaria y el Estado bobo generan este tipo de situaciones”, dijo Massa.

Por otra parte, el jefe del Palacio de Hacienda habló sobre el balance de los primeros tres meses de gestión y los próximos tres. “Nos tocaron dos tareas: una que era estabilizar una situación desde lo fiscal que era complicada. Entender que ese desafío que teníamos una premisa: cuidar los niveles de empleabilidad, tratar de que esa estabilización no enfriara la economía y trabajar en paralelo para recuperar la cadena de precios que en julio se había cortado definitivamente”, dijo Massa.

“Esa etapa está terminando. Nos queda un último tramo en el proceso de estabilización, el cierre de año fiscal, con algunas medidas respecto al financiamiento del sector público, que está garantizado. También otras (medidas) en el mercado cambiario y de reservas que es central para fortalecer la moneda y recuperar crédito y demanda sobre nuestra moneda”, continuó. Y en ese sentido, solo elegió anticipar que “habrá medidas para los próximos 90 días, todas de carácter positivo y van a funcionar de manera virtuosa (para la actividad económica)”, consideró.

El ministro de Economía participó este martes de un acto en el Centro Cultural Kirchner junto al secretario de Industria José Ignacio de Mendiguren y ministros de economía de las provincias. Durante el evento, los funcionarios repasaron los últimos números de actividad económica e industrial.

“La actividad en agosto 2022 mostró una performance 8% superior a diciembre de 2019″, mencionó durante su discurso el secretario de Industria. “Desde mediados de 2021 hasta mediados de 2022 (4 trimestres consecutivos) la actividad viene creciendo respecto a 2019. Probablemente sean de 5 trimestres teniendo en cuenta que tanto en julio como agosto la producción creció por encima de los niveles pre-pandemia”, aseguró.

“Vamos encaminados a cerrar esta gestión en donde, de los 4 años, se logrará crecer en 3 años y de forma consecutiva (2023 con una menor aceleración). Esto será un hito de crecimiento consecutivo que no se da desde la década del 2000″, continuó de Mendiguren.

En otro plano, el secretario de Industria aseveró que “para enero-agosto 2022, el crecimiento fue del 6.4% vs igual período de 2021 y del 3.4% respecto 2019. Este crecimiento estuvo por encima del registrado por países como Brasil, México, EEUU, China. En el margen, en agosto 2022 creció 6,4% vs 2021 y acumula 18 meses de crecimiento”.

“Si Argentina no cambia la matriz productiva no hay salida posible. Con un modelo primarizado, no hay salida posible. Hasta ahora los planes de estabilización siempre vinieron con un ajuste, y la primera variable fue el salario, eso nunca funcionó. Ahora queremos un plan de estabilización con fuerte crecimiento”, dijo el funcionario.

A su turno, el ministro de Producción bonaerense Augusto Costa dijo ante de Mendiguren que el gobierno que encabeza Axel Kicillof “comparte el enfoque”. “No podemos dejar de priorizar lo productivo y cómo recomponer de forma equitativa el entramado productivo a nivel federal”, dijo el funcionario.

“Esto no es un rebote como si fuera una pelota de tenis, crecimos en actividad por la industria y el turismo que había sido muy golpeado”, dijo Costa, lo que atribuyó a “un Estado que recuperó la inversión publica, un sector privado que mostró un cambio de tendencia”. “Hubo empresas que son un símbolo que habían cerrado y por el cambio de entorno productivo, hay proyectos que eran inviables y volvieron a aparecer”.

