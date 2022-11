El reino de Eliseo: cómo es y dónde queda el coqueto edificio donde se filmó El Encargado, la serie que protagoniza Franchella

El edificio donde se graba El Encargado está en el barrio de Belgrano. Actualmente se graba la segunda temporada de la serie estrenada hace poco (Foto Gentileza: Martín Pinus Real Estate)

En un muy coqueto edificio que posee un área de ingreso muy original, con columnas de hormigón en “V”, y que fue minuciosamente elegido por los directores de la serie El Encargado, que tiene como principal actor a Guillermo Franchella, volvió a ser estos días el centro de la escena porque allí se grabó la segunda temporada de la serie televisivo que se estrenó recientemente en Canal 13 y que se puede ver completa por Star+.

Tanto la primera temporada como la que actualmente se graba fue realizada en un inmueble de más de 35 años ubicado en la calle Arribeños al 1600. La serie fue creada por la dupla Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Franchella protagoniza el papel de Eliseo, el encargado de un edificio que, a espaldas del consorcio que lo emplea hace uso y abuso de su poder de vigilancia e intromisión. También pasaron por el edificio otros protagonistas como Gabriel Goity (Matías Zambrano), Darío Barassi (Gabriel), Moro Anghileri (Paola) y Gastón Cocchiarale (Miguel).

El edificio seleccionado tiene 10 pisos y dispone de unidades de 3 y 5 ambientes de más de 150 metros cuadrados con amplios balcones corridos. Actualmente no se observan carteles de venta allí, algo raro en momentos donde la sobre oferta de departamentos en Buenos Aires es de 160.000 inmuebles.

El valor del metro cuadrado de la zona oscila entre USD 3.000 y 4.000, siendo una de las más cotizadas de Buenos Aires y próxima con la plaza Barrancas de Belgrano. Allí conviven construcciones simbólicas con otras que están en marcha actualmente, incluso en la misma cuadra donde se filma la segunda temporada de El Encargado.

Guillermo Franchella en plena acción durante la temporada 1 (Foto Gentileza: Star+ y Disney)

“Se caracteriza por ser una zona netamente residencial con calles anchas, tranquilas, algunas aún con empedrado donde se elevan torres altas que pertenecen al mercado de alta gama. Para quienes buscan tranquilidad es la zona más requerida de Belgrano”, destacó a Infobae Martín Pinus, un especialista del segmento premium.

Columnas en V forman parte de la original zona de ingreso al edificio ahora famoso

También se encuentran cerca algunas casas antiguas de generosos metrajes que tienen una valuación que supera los USD 450.000, y varias hasta disponen de piscina.

El edificio famoso y cercanías

En el inmueble cuya área de ingreso y otros sectores comunes se hicieron famosos hubo un departamento en venta hasta hace poco pero ya no está publicado en los portales. Hace más de 8 meses se ofrecía por USD 750.000, con 5 ambientes y dos cocheras.

Living de un departamento que hasta hace unos meses se ofrecía en venta en el edificio donde se filmó el Encargado (Foto: Zonaprop)

Una propietaria que reside en el edificio y que por seguridad no quiso revelar su identidad, comentó con gracia a Infobae que “estamos haciendo una remodelación en nuestra casa y estos días empezaron a rodar la serie otra vez. Hay mucho despliegue de cámaras, personas trabajando en la vereda, y hace poco cuando entro al edificio vi que Franchella estaba hablando con un señor, y le pregunté por el encargado. Me tenté. Tuvieron que cortar la escena porque yo quería salir del edificio y no podía”.

Los horarios de filmación son largos, entre la media mañana y la noche, y algunos residentes se quejaron, pero igual siguen adelante con su vida normal y la serie de graba sin problemas.

Aunque hay gran despliegue de personas y equipos de filmación, los propietarios que allí residen siguen con su vida normal

Por otro lado, en frente hay un edificio que es la Torre Belvedere, un clásico de la zona con 22 años de vida que fue hecho por el Estudio Aisenson, de carácter inteligente porque se puede manejar el control vía remota o telefónica de las aberturas, encendido o apagado de luces, como también la operación de los equipos de calefacción de la vivienda.

Vista del living de el departamento que se vende en la Torre Belvedere que está frente a el edificio de "El Encargado" (Foto Gentileza: Martín Pinus Real Estate)

Allí hay varios departamentos en venta. “Es un edificio de categoría, de ladrillo y grandes columnas de hormigón, con un hall de acceso vidriado y hermosos espacios exteriores con vegetación. Por ejemplo, hay un semipiso de 4 ambientes y dos cocheras que está vacío y sale USD 680.000 y entre los amenities tiene pileta climatizada con cubierta corrediza, solárium, gimnasio, entre otros”, añadió Pinus.

Franchella y Manuel Vicente (interpreta a Gómez) apoyados entre las columnas de dos edificios vecinos de la cuadra de Arribeños al 1600 (Foto Gentileza: Star+)

