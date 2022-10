El dólar libre bajó a 290 pesos y la brecha cambiaria es la más baja en cuatro meses

El dólar libre sube 39,4% en 2022.

La actividad financiera de este lunes mantuvo la impronta que la caracterizó a lo largo de todo octubre. Los dólares alternativos al “cepo” cambiario lateralizaron, mientras que el dólar oficial mantuvo el ritmo alcista, lo que ajustó la brecha cambiaria. El Banco Central vendió divisas en el mercado y las acciones argentinas mantuvieron un sesgo ganador y solo los bonos en dólares acusaron una toma de ganancias, aún con balance mensual muy positivo.

Acciones y bonos cerraron un octubre ganador, al servir como cobertura frente a la inflación y la depreciación del peso, dado que el BCRA llevó el ritmo de alza del tipo de cambio oficial al 6,5% mensual.

El dólar en el mercado mayorista ganó 89 centavos, a 156,91 pesos. El billete negociado en el mercado paralelo cedió dos pesos este lunes y cerró ofrecido a $290 para la venta. Así, el dólar libre tuvo un incremento de dos pesos o 0,7% a lo largo de octubre, mientras que la brecha cambiaria con el dólar mayorista se redujo a 84,8%, la más estrecha en más de cuatro meses, desde el 24 de junio (81,9%).

Una activa participación intervencionista del BCRA evita una devaluación brusca cada día frente a la presión del mercado, en busca de limitar una inflación proyectada por arriba del 100% para 2022.

Ante una firme demanda genuina de divisas, el BCRA debió vender este lunes unos USD 125 millones, la participación negativa más amplia en casi tres meses, desde el 4 de agosto pasado, para ceder en octubre unos USD 489 millones de sus reservas líquidas en el mercado de contado.

Respecto al nuevo régimen de importaciones (SIRA), una fuente oficial aclaró que los importadores pueden usar dólares propios, aunque “las empresas no pueden hacer ‘Formación de Activos Externos’, por eso no puede comprar dólares ‘MEP’ para después ir a importar. Está pensado para operaciones puntuales, no sirve ni para importar insumos ni para bienes de consumo”.

“Las señales provenientes de la inflación no son muy auspiciosas, por lo menos para las economías desarrolladas, ya que vienen mostrando signos de resiliencia que puede terminar permeándose a expectativas de inflación”, sintetizó Balanz Capital.

Los operadores estaban atentos a los mercados brasileños tras el triunfo electoral de Lula da Silva, a quien el mandatario argentino, Alberto Fernández, viajó a visitar el lunes a San Pablo.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires ganó un 1,4%, a 149.938 puntos al cierre, como cobertura inflacionaria, para acumular en octubre un avance del 7,8% en pesos y 8,5% en dólares, gracias al interés en papeles energéticos y financieros.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

El índice accionario líder operó cerca de su récord nominal del 19 de septiembre pasado, en 150.262 puntos al cierre, luego de alcanzar un récord intradiario en 150.971 unidades.

“El contexto de fondo sigue siendo desfavorable”, subrayó Delphos Investment. “El Gobierno sigue enfrentando dificultades en la administración de reservas, que colisiona con el nivel de actividad en forma creciente”, agregó.

Los bonos en dólares de la Argentina negociaron con una fuerte caída de precios de 2,4% en promedio, según la referencia de los Globales del canje en Wall Street, mientras que el riesgo país de JP Morgan anotaba una suba de 71 puntos básicos para la Argentina, a 2.625 puntos a las 17:30 horas.

Los bonos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) perdieron en promedio un 1,3% por toma de utilidades, luego de avanzar un fuerte 4,7% en pesos durante la semana previa por cuestiones políticas e intervención del BCRA. Los bonos recortaron las ganancias al 1,2% en el mes.

