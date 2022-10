“Silver”: la furiosa respuesta de Brancatelli a la montaña de pesos que usó un inversor extranjero para pagar en un restaurante porteño

La montaña de pesos que se necesitó para pagar en efectivo en un restaurante porteño

Un inversor extranjero de visita por Buenos Aires se sorprendió por la cantidad de billetes que necesitó usar para pagar la cuenta de un restaurante en la situación macroeconómica argentina en la que la inflación camina en dirección al 100% anual. Conocedor de la realidad latinoamericana, nacido y criado en Perú, Oscar Salem no resistió la tentación de compartir en redes sociales la montaña de pesos que dejó en la mesa para pagar por una comida bien nutrida. Y sus comentarios respecto a que el “dinero no vale nada” en la Argentina y a que “el efectivo es basura”, despertaron una airada respuesta del periodista Diego Brancatelli que le aseguró que lo habían estafado.

“Buenos Aires, Argentina. Esta es una cuenta en un restaurante. El dinero no vale nada. Si vienes, trae dólares. Dinero. No uses una tarjeta de crédito”, tuiteó junto a una foto de decenas de billetes de $1.000 y $500.

“Ni siquiera lo cuentan”, agregó.

La furiosa respuesta de Diego Brancatelli al inversor extranjero

La cuenta que pagó Salem era, cabe aclarar, abultada. La larga lista de carnes, achuras y bebidas terminaba por sumar un total de 143.585 pesos. Una comida para varios, probablemente, aunque el asesor financiero no dio detalles al respecto.

Medido al dólar libre no deja de ser una cuenta abultada, pero nada fuera del planeta si se compara con precios de otros países. Son USD 493 y algunos centavos de dólar.

Pero la imagen de la montonera de billetes necesaria para cubrir ese valor en dólares hablaba por si misma.

“Es realmente una experiencia. El efectivo es basura” (cash is trash), agregó junto a una segunda foto de la enorme cantidad de billetes.

“Es realmente una experiencia. El efectivo es basura” (Salem)

La recomendación de Salem de no usar tarjeta de crédito tiene algo de sentido. La cuenta de algo menos de USD 500 le hubiera salido más de USD 900 en caso de haberla abonado con un plástico, ya que en ese caso sus dólares hubieran sido convertidos a pesos argentinos al tipo de cambio oficial de en torno a 159,50 pesos.

Las críticas a la situación monetaria argentina hechas por el inversor nacido y criado en Lima, EEUU, y titular de Biscuit Capital -una firma de asesoramiento financiero con dirección postal en Nueva Jersey, Estados Unidos-, rápidamente se viralizaron en Twitter.

El detalle de la cuenta por más de $143.000 que publicó @bellehos en Twitter

Y la atención que causaron atrajo el enojo del periodista Diego Brancatelli.

En un inglés muy particular, el periodista salió al cruce del autor del tuit.

“They saw your face. You went to a very expensive place. Silver is worth but if they see your stupid face you end up spending stupid. Bring dollars and eat very well. Stay in your country we don’t need you”, le respondió en un inglés algo particular, aparentemente traducido del castellano una forma tan literal que despertó la sospecha de que fue hecho con un traductor automático.

“Te vieron la cara. Fuiste a un lugar muy caro. La plata vale pero si te ven la cara de estupido terminas gastando estúpidamente” (Brancatelli)

Pasado al español, el tuit de Brancatelli podría leerse así: “Te vieron la cara. Fuiste a un lugar muy caro. La plata vale pero si te ven la cara de estupido terminas gastando estúpidamente. Traé dolares y comerás muy bien. Quédate en tu país no te necesitamos”.

Los usuarios de Twitter se focalizaron en la expresión “silver”, que en inglés se usa para referirse a la plata, en el sentido del metal precioso. Plata en el sentido de dinero, un término más coloquial y local, podría haberse escrito como “money” para evitar el error. Y “te vieron la cara” difícilmente se pueda entender en otro idioma, sin mucho conocimiento de los modismos argentinos.

