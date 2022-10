Monotributo tech: cuáles son los principales puntos del proyecto para freelancers que cobran en dólares

(Foto: Pixabay)

El Gobierno trabaja en un proyecto de ley —que se enviaría al Congreso en la segunda quincena de octubre— para permitir a los profesionales que trabajan en forma freelance y facturan al exterior sus servicios puedan cobrar directamente en dólares, con un tope de hasta USD 30.000 anuales, según fuentes de la Secretaría de Economía del Conocimiento. El esquema funcionará como el Monotributo (el régimen simplificado para pequeños contribuyentes) con un impuesto sobre los ingresos de acuerdo a distintas categorías.

El proyecto está dirigido a los profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento (SBC) al exterior y también a quienes participan en competencias de e-sports de nivel profesional. Se trata de un nuevo esquema tributario para enviar sus facturas y que les permitirá facturar y cobrar en dólares.

El objetivo de la medida es aumentar la recaudación de divisas por servicios de exportación no registrados y no tendría costo fiscal, según explicaron las fuentes. El beneficio para los profesionales que facturan al exterior es que no tendrán que liquidar las divisas (es decir, podrán cobrar en dólares sin tener que venderlos a tipo de cambio oficial).

“Evita la informalidad y fomenta la registración en el sistema tributario de forma ágil y sencilla, con acceso a obra social. Favorece a las y los pequeños exportadores de servicios basados en el conocimiento y a los e-gamers, sean autónomos o pequeños grupos”, explicaron. El nuevo esquema incluirá categorías de facturación con diferentes alícuotas que aun están en proceso de definición.

¿Cómo funciona hasta el momento? En junio pasado, el Banco Central flexibilizó el acceso de dólares a los trabajadores del sector del conocimiento que pueden disponer de hasta USD 12.000 al año en cuentas bancarias sin el requisito de liquidarlos en el mercado único y libre de cambios. Si se aprueba el proyecto oficial, ese tope pasará a USD 30.000.

Con la disposición vigente, los profesionales pueden cobrar hasta USD 12.000 por año en sus cuentas en la Argentina por los servicios prestados a no residentes. La condición para usar este mecanismo es no adquirir divisas a través del sistema financiero y los ingresos por encima del tope deben ser liquidados.

Este miércoles, el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, destacó que el proyecto que está en estudio busca potenciar a los trabajadores locales y programadores, pero sin “fagocitar” al sector nacional. “Es una medida que hay que tomarla con inteligencia y estamos analizándola bien”, explicó en diálogo con la radio El Destape.

“Va a permitir que los trabajadores individuales que exportan servicios al exterior puedan tener una herramienta. A alguien que hace un programa, un software o que hace horas de programación para algún cliente en el exterior, pero también un periodista que hace alguna colaboración para un medio de afuera”, dijo.

Desde el sector de desarrollo local de software consideraron que la implementación de un monotributo para quienes facturan al exterior puede ser una medida de corto plazo pero que falta una mirada de largo plazo sobre el sector, al que le resulta muy costoso competir con empresas de otros países para retener al talento local.

“Tenemos un proyecto de que la economía de servicios del conocimiento represente el 5% del PBI y exporte USD 10.000 millones en los próximos 10 años. Hay que generar empleo, conocimiento, capital intelectual y exportación de valor agregado. Cualquier modalidad de trabajo de personas individuales hacia el exterior, contratados por empresas de afuera, no pasa por ningún lado”, dijo Sergio Candelo, presidente de la Cámara del Software (CESSI).

Según detalló para una empresa de software local retener a un programador con un sueldo similar a los USD 500 mensuales tiene un costo anual de USD 20.000 por empleado. “Una empresa que está afuera no hace aportes o no paga impuestos y si yo desde la Argentina le quiero pagar lo mismo a ese empleado para retener talento local me cuesta USD 20.000 por año. Es un problema grande que estamos teniendo”, agregó.

Aunque no hay datos oficiales, en el sector estiman que unos 30.000 argentinos trabajan para el exterior, lo que reduce la posibilidad de que las empresas argentinas puedan crecer con talento local. Y reconocen que la situación es causa de la “brecha cambiaria” que genera más incentivos para el cobro en moneda extranjera. Se estima que hay 5.500 empresas de software a nivel local, de las cuales el 75% son micropymes con menos de 10 empleados.

